Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Bộ lịch cực đại tái hiện lịch sử Việt Nam - những dấu mốc thiêng liêng

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
21/09/2025 13:30 GMT+7

Khởi nguồn từ thời các vua Hùng, qua các triều đại Đinh - Lê - Lý - Trần - Nguyễn đến công cuộc đổi mới, bộ lịch cực đại Việt Nam được bà Quách Thu Nguyệt lên ý tưởng, tái hiện dòng chảy lịch sử Việt Nam với những dấu mốc thiêng liêng.

Sáng 21.9 tại Đường sách TP.HCM, NXB Hồng Đức và Công ty TNHH Grapeshouse tổ chức buổi giao lưu, ra mắt bộ lịch bloc cực đại năm 2026 với chủ đề: "Việt Nam: độc lập - thống nhất - đổi mới - phát triển", được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa - nghệ thuật trong đời sống cộng đồng, góp phần lan tỏa tình yêu lịch sử và nuôi dưỡng khát vọng phát triển đất nước.

Bộ lịch cực đại tái hiện lịch sử Việt Nam - những dấu mốc thiêng liêng - Ảnh 1.

Bô lịch có kích thước 24 x 47 cm

Bộ lịch cực đại tái hiện lịch sử Việt Nam - những dấu mốc thiêng liêng - Ảnh 2.

Bộ lịch cực đại tái hiện lịch sử Việt Nam - những dấu mốc thiêng liêng - Ảnh 3.

Những tờ lịch thuộc chủ đề Thống nhất - Bắc Nam sum họp một nhà

ẢNH: NXB

Theo bà Quách Thu Nguyệt - nguyên Giám đốc kiêm Tổng biên tập NXB Trẻ, dù rất bận rộn với nhiều bản thảo dở dang và lo công việc cho thư viện số Nguyễn An Ninh nhưng khi được mời tham gia dự án bà lại rất thích thú. "Sau 7 - 10 ngày trăn trở với chủ đề, tôi chợt nhớ đến lời nhắc nhở của cố GS Trần Văn Giàu nói với mình lúc ông còn sống: 'Lịch sử Việt Nam là cả một kho tàng vô tận, một tài sản vô tận, liều thuốc quý kích thích và nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc'. Sao mình không mở rộng đề tài ra cả thời dựng nước cho đến ngày nay? Để đi tìm câu trả lời cho trăn trở đó, 3 giờ sáng tôi bắt đầu ngồi vào bàn làm việc lên ngay ý tưởng và viết liền một mạch các thời kỳ xuyên suốt của đất nước". 

Bộ lịch vừa hiện đại, vừa mang chiều sâu văn hóa Việt 

Ý tưởng của bà Quách Thu Nguyệt nhận được sự ủng hộ và đồng lòng của ông Phan Tấn Nghị - Giám đốc sáng tạo Công ty TNHH Grapeshouse nên mọi người bắt tay thực hiện ngay. Bộ lịch bloc gồm 365 trang, được chia thành 4 chủ đề: Độc lập - khát vọng ngàn đời của dân tộc; Thống nhất - Bắc Nam sum họp một nhà; Đổi mới - vượt qua thách thức lạc hậu, chậm phát triển; Phát triển - tăng tốc, đột phá hướng tới một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Theo ông Phan Tấn Nghị: "Tinh thần độc lập, tự do của dân tộc được khẳng định qua 3 áng hùng văn bất hủ: Nam quốc sơn hà, Bình Ngô đại cáoTuyên ngôn độc lập. Mỗi trang lịch là một tác phẩm nghệ thuật độc lập, được sáng tác bởi nhóm họa sĩ và sinh viên Trường đại học Mỹ thuật TP.HCM".

Bộ lịch cực đại tái hiện lịch sử Việt Nam - những dấu mốc thiêng liêng - Ảnh 4.

Buổi giao lưu tại Đường sách TP.HCM sáng 21.9

ẢNH: QUỲNH TRÂN

Bộ lịch cực đại tái hiện lịch sử Việt Nam - những dấu mốc thiêng liêng - Ảnh 5.

Người xem chiêm ngưỡng bộ lịch ý nghĩa và công phu

ẢNH: QUỲNH TRÂN

Bộ lịch cực đại tái hiện lịch sử Việt Nam - những dấu mốc thiêng liêng - Ảnh 6.


Bộ lịch cực đại tái hiện lịch sử Việt Nam - những dấu mốc thiêng liêng - Ảnh 7.

Những tờ lịch chủ đề Độc lập - khát vọng ngàn đời của dân tộc

ẢNH: NXB

Quá trình biên soạn và thiết kế minh họa kéo dài nhiều tháng, với sự đầu tư nghiên cứu, tham khảo từ sách, tư liệu lịch sử, ảnh lưu trữ, phim ảnh và các nguồn tài liệu đáng tin cậy. Nhóm sáng tác đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ khâu tìm ý tưởng và tư liệu, nhưng toàn bộ quá trình sáng tạo vẫn được dẫn dắt bởi cảm xúc, trí tưởng tượng và bàn tay con người. Sự kết hợp giữa tri thức - nghệ thuật - công nghệ đã tạo nên một bộ lịch vừa hiện đại, vừa mang chiều sâu văn hóa. 

Bộ lịch không chỉ có giá trị nghệ thuật mà còn là một tài liệu văn hóa - giáo dục quý giá, góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm với đất nước, vừa còn là cầu nối ký ức - tri thức - cảm hứng cho mỗi người con đất Việt.

Bộ lịch cực đại tái hiện lịch sử Việt Nam - những dấu mốc thiêng liêng - Ảnh 8.

Hình tượng Thánh Gióng phi ngựa bay lên trời ở bìa bộ lịch "Việt Nam: độc lập - thống nhất - đổi mới - phát triển"

Ảnh: NXB

Dịp này, Công ty Văn hóa Hương Trang cũng ra mắt 2 bộ lịch cực đại: "Quê hương - mã đáo thành công" và "Quê hương - hồng phúc an khang". Mỗi tờ lịch là một tác phẩm nghệ thuật giới thiệu các danh lam thắng cảnh, nét đẹp văn hóa của Việt Nam. 

Tin liên quan

Mỹ nhân lịch tết một thời: Cát sê một ngày sắm được cây vàng

Mỹ nhân lịch tết một thời: Cát sê một ngày sắm được cây vàng

Hai người đẹp Việt Trinh và Thanh Mai đều cho biết họ không thể nhớ nổi đã xuất hiện trên bao nhiêu mẫu lịch tết hồi thập niên 1980 - 1990. Đặc biệt, cát sê hồi đó họ nhận được cũng rất cao.

Phát hành bộ lịch bloc siêu đại về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Khám phá thêm chủ đề

bộ lịch bloc siêu cực đại Đường sách TP.HCM lịch sử việt nam Quách Thu Nguyệt Trường đại học Mỹ thuật TP. HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận