Kiếm tiền từ lịch tết

Nguyễn Thị Tuyết Mai (29 tuổi), chủ một xưởng in ở Q.Phú Nhuận (TP.HCM), cho biết nguồn thu từ việc bán lịch tết chiếm khoảng 60% doanh thu của xưởng trong tháng 10 và tháng 11. Trước đây, Mai không kinh doanh lịch tết vì nghĩ rằng "thời hiện đại, còn ai mua lịch tết". "Tuy nhiên cách đây 2 năm, tôi nhận ra nhu cầu mua lịch tết vẫn còn "sức nóng" nên tham gia thị trường này. Nhân viên trong xưởng thiết kế, in ấn và đáp ứng nhu cầu của khách. Dịp tết 2025 này, có khoảng 150 cá nhân, đơn vị đặt mua lịch tết của xưởng. Việc nhận đơn hàng đã bắt đầu từ cuối tháng 8 cho đến nay", Mai cho biết.

Nhu cầu đặt lịch rầm rộ vào dịp cuối năm

ẢNH: KIM NGÂN

Phạm Thị Mỹ Khuê (26 tuổi), nhân viên xưởng in ở Q.Tân Phú (TP.HCM), nói: "Thị trường lịch tết không trầm lắng như mọi người nghĩ. Thực tế, thị trường này vẫn sôi động, đặc biệt là qua hình thức kinh doanh trực tuyến. Ở xưởng tôi đang làm việc, lượng khách chủ yếu đến từ mạng xã hội".

Khuê cũng chia sẻ thêm, đến gần cuối tháng 11, xưởng vẫn liên tục nhận đơn hàng. Sau đó nhân viên tư vấn chất liệu, tư vấn thiết kế các loại lịch cho khách hàng. Khuê kể: "Có khách hàng đặt lịch treo tường lò xo 7 tờ, 5 tờ. Có người muốn mua lịch bàn A, B, M (khi dựng lên, cuốn lịch có hình dạng giống với chữ A, B, M - PV). Cũng có khách đặt lịch bloc đại, siêu đại, siêu cực đại… Những đơn hàng đều đặt từ khoảng 200 sản phẩm trở lên. Ngoài ra còn có nhiều khách hàng cá nhân, họ muốn in hình người thân, gia đình lên lịch. Hay các hội, nhóm cổ động viên bóng đá yêu cầu in hình các cầu thủ, đội bóng yêu thích. Các fandom (cộng đồng người có cùng sở thích - PV) muốn in hình thần tượng, hoạt động của nhóm...".

Nhân viên một xưởng in ấn tất bật in lịch cho khách

ẢNH: MỸ KHUÊ

Ngoài các xưởng in, cũng có không ít cá nhân kinh doanh lịch tết để kiếm thêm thu nhập trong những tháng cuối năm. Đào Thị Kim Ngân (25 tuổi), làm việc tại Q.Thanh Xuân (TP.Hà Nội), cho biết có nhận làm lịch tết 2025.

"Tôi nhận làm các loại lịch: bloc, để bàn và treo tường. Khách hàng đa số là các doanh nghiệp, ngân hàng, trường học. Tùy thiết kế, mẫu mã mà có giá khác nhau. Lợi nhuận khoảng 12 - 15%/sản phẩm. Ví dụ lịch để bàn giá 69.000 đồng/sản phẩm thì lợi nhuận được khoảng 8.000 - 10.000 đồng. Tôi chủ yếu bán cho khách qua Facebook, TikTok và các nền tảng thương mại điện tử. Khách hàng của tôi trên cả nước", Ngân chia sẻ.

Trần Thanh Thy, sinh viên Trường ĐH Văn Lang, cho biết đã cùng nhóm bạn khởi sự kinh doanh dịp cuối năm bằng việc thiết kế, in ấn lịch tết. Thy kể: "Từ đầu tháng 10 đến nay, đã có khoảng 70 đơn hàng được giao, chủ yếu là những thiết kế mà khách hàng yêu cầu. Trong đó phần nhiều là những hình ảnh liên quan đến năm Ất Tỵ như: cách điệu hình ảnh con rắn, cách điệu số 2025 thành con rắn... Cũng có những trường mầm non tư thục đặt thiết kế lịch với hình ảnh của trường, giáo viên, học sinh".

Nhiều người kiếm thêm thu nhập từ công việc kinh doanh lịch tết ẢNH: KIM NGÂN

"Bật mí" về khoản thu nhập từ việc kinh doanh lịch 2025, Thy nói: "Đủ để mua vé về quê đón tết và vào lại TP.HCM, cũng như chi tiêu trong một mùa tết cùng với gia đình".

Theo Phạm Bảo Anh (27 tuổi), phụ trách kinh doanh cho một công ty in ở Q.Gò Vấp (TP.HCM), khách hàng ngày càng khó tính trong việc tìm mua lịch ưng ý. Chính vì thế, để có thể thu hút khách hàng, cần tạo ra những mẫu lịch đẹp mắt, đa dạng, chất lượng đảm bảo, phù hợp với nhu cầu riêng của từng khách hàng.

Cũng từ việc kinh doanh lịch tết khởi sắc đã tạo ra cơ hội việc làm cho những người trẻ. Bảo Anh cho hay có nhận 3 sinh viên làm thêm tại công ty, với công việc thiết kế, tư vấn, chăm sóc khách hàng.

Lưu Thanh Hiếu, sinh viên Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM, cũng kể hai tháng qua đang làm thêm công việc thiết kế tại một công ty kinh doanh lịch tết trên đường Bắc Nam 3, TP.Thủ Đức (TP.HCM).

Anh Nguyễn Văn Hiếu (36 tuổi), giám đốc một công ty ở Q.Tân Phú (TP.HCM), cho biết hằng năm đều đặt lịch để tặng khách hàng, đối tác. "Tôi nghĩ rằng lịch không chỉ giúp thông tin về ngày, tháng, mà còn có thể giúp nhận diện được thương hiệu công ty. Tôi hay đặt in logo, thông điệp doanh nghiệp vào lịch và tặng vào dịp cuối năm. Ngoài ra, lịch cũng được sử dụng nội bộ trong công ty", anh Hiếu nói.

Anh Nguyễn Văn Hữu (32 tuổi), chủ quán cà phê ở Q.7 (TP.HCM), cũng kể đã đặt mua 300 lịch treo tường nhằm tặng khách trước dịp tết 2025. "Đây là cách để tri ân khách đã ủng hộ quán suốt một năm qua. Theo tôi, lịch cũng là món quà lý tưởng để khách treo làm đẹp không gian phòng, nhà", anh Hữu chia sẻ.