Sản phẩm quà tặng bình giữ nhiệt in logo quà tặng xu hướng hiện nay

Bình giữ nhiệt in logo - xu hướng quà tặng hiện nay

Bình giữ nhiệt là một vật dụng thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày. Nó giúp giữ cho đồ uống luôn ở nhiệt độ mong muốn và thuận tiện để mang theo khi đi làm, đi học, đi dã ngoại hay cắm trại,...

Ngày nay, đa số các doanh nghiệp thường chọn bình giữ nhiệt in logo làm quà tặng cho đối tác, khách hàng và nhân viên trong các dịp đặc biệt như lễ Tết, sự kiện, chương trình khuyến mãi,...

Khi lựa chọn bình giữ nhiệt in logo làm quà tặng, các doanh nghiệp nhận thấy được những lợi ích nổi bật mà sản phẩm này mang lại:

Trước hết, in logo lên bình giữ nhiệt là một hình thức quảng cáo tiết kiệm. Tùy vào số lượng, kỹ thuật in mà giá thành sẽ dao động từ 100.000 đồng đến vài trăm nghìn đồng. Chi phí đầu tư không quá nhiều nhưng hiệu quả mang lại khá cao, dễ thu hút sự chú ý và tăng độ nhận diện thương hiệu.

Món quà này luôn đồng hành với người nhận trong các hoạt động hàng ngày, từ đó trở thành công cụ quảng bá di động, mang thông điệp thương hiệu của doanh nghiệp đến gần hơn với công chúng.

Khi đối tác, khách hàng sử dụng bình giữ nhiệt, logo của doanh nghiệp sẽ luôn hiện diện và ghi dấu ấn trong tâm trí họ. Bình giữ nhiệt in logo còn là cầu nối để doanh nghiệp gửi gắm tình cảm và sự tri ân, giúp xây dựng mối quan hệ bền vững.

Với những lợi ích trên, có thể thấy bình giữ nhiệt in logo đang là xu hướng quà tặng được nhiều doanh nghiệp ưa chuộng không chỉ vì tính hữu dụng mà còn bởi khả năng lan tỏa hình ảnh thương hiệu mạnh mẽ.





Hưng Việt Mỹ - Đối tác tin cậy cung cấp bình giữ nhiệt in logo chất lượng

Hưng Việt Mỹ là đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp quà tặng doanh nghiệp chất lượng cao, trong đó có dịch vụ in logo theo yêu cầu lên bình giữ nhiệt sẽ tạo ra sự khác biệt. Từ đó, góp phần tạo điểm nhấn ấn tượng với đối tác, khách hàng và lan tỏa hình ảnh thương hiệu đến công chúng một cách hiệu quả.

Lấy chất lượng là yếu tố đặt lên hàng đầu, Hưng Việt Mỹ không ngừng đầu tư trang thiết bị và máy móc hiện đại. Bên cạnh đó, Hưng Việt Mỹ còn áp dụng công nghệ in ấn tiên tiến bậc nhất như in laser, in lụa, in UV. Đảm bảo cho ra thành phẩm rõ nét, không bị lem, mờ trong quá trình sử dụng và bền đẹp hơn theo thời gian.

Đặc biệt, công nghệ in UV hỗ trợ in logo trên nhiều loại chất liệu khác nhau, có thể in được cả những hình ảnh đơn, đa và chuyển sắc. Từ đó, góp phần nâng cao tính cá nhân hóa trên các sản phẩm bình giữ nhiệt, đồng thời truyền tải hiệu quả hình ảnh của doanh nghiệp đến đối tác, khách hàng.





Hiện tại, Hưng Việt Mỹ có 4 loại bình giữ nhiệt chính cho doanh nghiệp lựa chọn là: bình giữ nhiệt Lock&Lock, bình giữ nhiệt Elmich, bình giữ nhiệt inox và bình giữ nhiệt vỏ tre. Tất cả đều được làm từ chất liệu inox 304 cao cấp, không xảy ra tình trạng oxy hóa, hoen gỉ hay ăn mòn một sau thời gian sử dụng.

Hơn nữa, cả 4 loại bình giữ nhiệt mà Hưng Việt Mỹ cung cấp đều đảm bảo chính hãng, có đầy đủ giấy tờ chứng nhận chất lượng nên khách hàng có thể yên tâm là không gây hại đến sức khỏe trong quá trình sử dụng.

Đặc biệt, đối với các công ty , đơn vị chưa có ý tưởng thiết kế, đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm tại Hưng Việt Mỹ sẽ hỗ trợ lên ý tưởng và thiết kế miễn phí theo yêu cầu cho đến khi khách hàng hài lòng.

Hưng Việt Mỹ còn thường xuyên triển khai các chương trình ưu đãi cực kỳ hấp dẫn và có chiết khấu cao cho các công ty có nhu cầu đặt in số lượng lớn làm quà tặng, nhất là vào những dịp cuối năm.

Ngoài bình giữ nhiệt, Hưng Việt Mỹ còn nhận in logo, khắc tên lên các quà tặng quảng cáo khác như sổ tay, bút ký, USB hay túi vải,...Đây đều là những món quà thiết thực, có thể gửi đến đối tác, khách hàng, nhân viên trong các dịp đặc biệt như khuyến mãi, sự kiện, hội nghị, lễ Tết,...

Liên hệ với Hưng Việt Mỹ qua số hotline: 0935095668 để nhận được tư vấn và báo giá nhanh chóng hoặc đến trực tiếp địa chỉ: 108/20 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM để lựa chọn được những món quà tặng phù hợp.