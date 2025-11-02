Có gì trong triển lãm ‘Họa cá’ của Đặng Phương Việt?

Triển lãm Họa cá của Đặng Phương Việt đặt người xem trước một hệ sinh thái hội họa, nơi mọi yếu tố như hình thể, nhịp điệu, chất cảm và ánh sáng cùng vận hành như một sinh thể thống nhất. Chủ đề về cá không còn là hình ảnh ẩn dụ mà trở thành cấu trúc vận hành của sự sống đầy tính luân hồi, cộng sinh và lặng im.

Họa sĩ Đặng Phương Việt chia sẻ về hành trình thực hiện các bức tranh được trưng bày tại triển lãm Họa cá Ảnh: NVCC

Dưới lớp vỏ rực rỡ của màu sắc, loạt tranh này cho thấy một ý thức cấu trúc rất nghiêm cẩn. Nhịp điệu được thiết lập qua hướng chuyển động của đàn cá và đường cọ, bố cục bất đối xứng nhưng ổn định, màu sắc được tổ chức theo phổ ấm, luôn có điểm neo trầm để tránh rơi vào dễ dãi thị giác. Chất cảm trong tranh từ sơn mài đến chất liệu tổng hợp không dùng để phô diễn vật chất mà để gợi cảm xúc xúc giác.

Cuộc "rẽ hướng" của Đặng Phương Việt

Đặng Phương Việt sinh năm 1972, tốt nghiệp loại xuất sắc tại Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Ông từng giành nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, điển hình là giải thưởng của Hội Mỹ thuật Việt Nam hay giải thưởng mỹ thuật ASEAN…

Không gian trưng bày tranh của Đặng Phương Việt Ảnh: NVCC

Đặng Phương Việt nổi tiếng với đề tài hoa sen - biểu tượng của sự thanh khiết, tái sinh và nhân ái. Tuy nhiên, ông không giới hạn mình trong một thế giới duy nhất. Với hành trình sáng tạo của mình, họa sĩ không ngừng làm mới bản thân qua những chủ đề khác nhau như tranh về biển, hoa, phố…

Với triển lãm Họa cá, Đặng Phương Việt tiếp tục giới thiệu những tác phẩm với một chủ đề mới. Theo họa sĩ, cá là biểu tượng của sự chuyển động, thịnh vượng và năng lượng. Nếu sen là tĩnh, là chiêm nghiệm thì cá lại là động, là sức sống và bùng nổ.

Dù thay đổi đề tài, họa sĩ vẫn giữ được sự ổn định trong kỹ thuật, với bảng màu hài hòa và khả năng truyền tải cảm xúc. Từ sen đến cá, hành trình nghệ thuật của Đặng Phương Việt không chỉ là sự chuyển hướng về hình ảnh mà còn là sự mở rộng biên độ tinh thần - nơi cái đẹp được lan tỏa, kết nối với người xem bằng niềm hứng khởi mới.

Triển lãm Họa cá diễn ra từ ngày 2 - 20.11, tại Painting Castle (phường Tân Mỹ, TP.HCM).