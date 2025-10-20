Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

30 nữ họa sĩ hội tụ tại triển lãm tranh ‘Về miền đất đỏ’ ở Gia Lai

Trần Hiếu
Trần Hiếu
20/10/2025 20:55 GMT+7

Triển lãm tranh 'Về miền đất đỏ' tại Bảo tàng Pleiku (Gia Lai) quy tụ 30 nữ họa sĩ ba miền với gần 50 tác phẩm đa chất liệu, mang đến trải nghiệm nghệ thuật sống động dịp ngày Phụ nữ Việt Nam.

Ngày 20.10, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Bảo tàng Pleiku tổ chức khai mạc triển lãm tranh "Về miền đất đỏ", quy tụ 30 nữ họa sĩ đến từ ba miền Bắc - Trung - Nam. Sự kiện diễn ra đúng dịp ngày Phụ nữ Việt Nam, đem đến cho công chúng một trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc.

Gần 50 tác phẩm trưng bày tại triển lãm tranh được sáng tác trên nhiều chất liệu như sơn dầu, sơn mài, với nhiều phong cách khác nhau. Những tác phẩm này không chỉ phản ánh cái nhìn đa chiều của các nữ họa sĩ về thiên nhiên, con người, mà còn đưa người xem lạc vào thế giới hội họa đầy cảm xúc, từ phong cảnh, tĩnh vật, chân dung đến sinh hoạt đời thường, lễ hội.

30 nữ họa sĩ hội tụ tại triển lãm tranh ‘Về miền đất đỏ’ ở Gia Lai- Ảnh 1.

Khai mạc triển lãm tranh "Về miền đất đỏ"

ẢNH: TRẦN HIẾU

Đây là lần thứ 11 các nữ họa sĩ tổ chức triển lãm chung, và lần đầu tiên được diễn ra tại tây Gia Lai, vùng đất đại ngàn nổi tiếng với thổ nhưỡng phong phú và cảnh quan thiên nhiên độc đáo. Triển lãm tranh thu hút đông đảo công chúng ở nhiều lứa tuổi, là cơ hội để các họa sĩ giới thiệu những tác phẩm mới và giao lưu trực tiếp với những cây cọ nữ nổi tiếng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch, bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới các nữ họa sĩ: "Gia Lai là nơi hội tụ rừng và biển, mở ra nhiều cơ hội phát triển văn hóa và du lịch bền vững. Chúng tôi luôn ủng hộ các hoạt động do Hội Văn học nghệ thuật Gia Lai tổ chức và mong muốn có nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc hơn, lấy văn hóa làm nền tảng phát triển tỉnh nhà".

30 nữ họa sĩ hội tụ tại triển lãm tranh ‘Về miền đất đỏ’ ở Gia Lai- Ảnh 2.

Những người yêu hội họa có cơ hội gặp gỡ và giao lưu trực tiếp với các họa sĩ đến từ ba miền Bắc - Trung - Nam

ẢNH: TRẦN HIẾU

Qua triển lãm tranh lần này, bà Lịch cũng hy vọng các họa sĩ từ khắp mọi miền đất nước chọn Gia Lai làm điểm đến sáng tác, góp phần quảng bá vẻ đẹp và con người mến khách của vùng đất đại ngàn.

Triển lãm tranh "Về miền đất đỏ" sẽ mở cửa đến hết ngày 10.11, hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn cho những ai yêu nghệ thuật và muốn trải nghiệm đa sắc màu hội họa từ Bắc đến Nam.

Tin liên quan

Triển lãm tranh ký họa của liệt sĩ tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

Triển lãm tranh ký họa của liệt sĩ tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

Nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27.7), ngày 16.7, tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (đường Lê Thánh Tông, P.Quảng Phú, thuộc TP.Tam Kỳ cũ, TP.Đà Nẵng), Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng phối hợp với Ban quản lý Di tích và bảo tàng Quảng Nam tổ chức triển lãm lưu động tranh ký họa với chủ đề Ký ức chiến trường khu V.

Khám phá thêm chủ đề

triển lãm tranh Gia Lai nữ họa sĩ Về miền Đất Đỏ ngày phụ nữ Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận