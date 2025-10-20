30 nữ họa sĩ hội tụ tại triển lãm tranh ‘Về miền đất đỏ’ ở Gia Lai

Ngày 20.10, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Bảo tàng Pleiku tổ chức khai mạc triển lãm tranh "Về miền đất đỏ", quy tụ 30 nữ họa sĩ đến từ ba miền Bắc - Trung - Nam. Sự kiện diễn ra đúng dịp ngày Phụ nữ Việt Nam, đem đến cho công chúng một trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc.

Gần 50 tác phẩm trưng bày tại triển lãm tranh được sáng tác trên nhiều chất liệu như sơn dầu, sơn mài, với nhiều phong cách khác nhau. Những tác phẩm này không chỉ phản ánh cái nhìn đa chiều của các nữ họa sĩ về thiên nhiên, con người, mà còn đưa người xem lạc vào thế giới hội họa đầy cảm xúc, từ phong cảnh, tĩnh vật, chân dung đến sinh hoạt đời thường, lễ hội.

Khai mạc triển lãm tranh "Về miền đất đỏ" ẢNH: TRẦN HIẾU

Đây là lần thứ 11 các nữ họa sĩ tổ chức triển lãm chung, và lần đầu tiên được diễn ra tại tây Gia Lai, vùng đất đại ngàn nổi tiếng với thổ nhưỡng phong phú và cảnh quan thiên nhiên độc đáo. Triển lãm tranh thu hút đông đảo công chúng ở nhiều lứa tuổi, là cơ hội để các họa sĩ giới thiệu những tác phẩm mới và giao lưu trực tiếp với những cây cọ nữ nổi tiếng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch, bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới các nữ họa sĩ: "Gia Lai là nơi hội tụ rừng và biển, mở ra nhiều cơ hội phát triển văn hóa và du lịch bền vững. Chúng tôi luôn ủng hộ các hoạt động do Hội Văn học nghệ thuật Gia Lai tổ chức và mong muốn có nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc hơn, lấy văn hóa làm nền tảng phát triển tỉnh nhà".

Những người yêu hội họa có cơ hội gặp gỡ và giao lưu trực tiếp với các họa sĩ đến từ ba miền Bắc - Trung - Nam ẢNH: TRẦN HIẾU

Qua triển lãm tranh lần này, bà Lịch cũng hy vọng các họa sĩ từ khắp mọi miền đất nước chọn Gia Lai làm điểm đến sáng tác, góp phần quảng bá vẻ đẹp và con người mến khách của vùng đất đại ngàn.

Triển lãm tranh "Về miền đất đỏ" sẽ mở cửa đến hết ngày 10.11, hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn cho những ai yêu nghệ thuật và muốn trải nghiệm đa sắc màu hội họa từ Bắc đến Nam.