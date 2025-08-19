TS.Trịnh Thắng ra mắt 40 tác phẩm mới qua triển lãm tranh ‘Hơi Thở Bồ Đề’

Đồng thời, ông cũng cho ra mắt cuốn thư họa "Vang Âm Thánh Linh", một tuyển tập tranh đặc biệt được kết tinh từ ba triển lãm gần nhất: "Vô" (2020), "Rung Động Từ Hư Vô" (2024) và "Hơi Thở Bồ Đề" (2025).

Không gian nghệ thuật đặc sắc tại triển lãm “Hơi Thở Bồ Đề”

Với TS.Trịnh Thắng, sáng tạo không đến từ ý tưởng hay nỗ lực, mà từ 'tâm trống rỗng' – nơi không còn sự can thiệp hay vướng mắc của "cái tôi". Với tâm thức trọn lành cùng tinh thần tạ ơn và ban trải, TS.Trịnh Thắng đặt bút là vẽ, làm là hoàn mãn, ông vẽ không ngừng nghỉ cho đến khi một tác phẩm được trọn vẹn hoàn thành. Cả 40 tác phẩm hội họa khổ lớn được ông thực hiện trong hơn một tháng.

Đông đảo họa sĩ, khán giả, cộng đồng tham dự khai mạc triển lãm

TS.Trịnh Thắng chia sẻ: "Bộ tranh này khổ lớn nên tôi vẽ trong không gian ngoài trời, ngày nào cũng có rất đông vui hàng xóm và khán giả đến xem. Từ nét vẽ đầu tiên cho đến khi hoàn thành, tôi thường không suy nghĩ, vẽ không nghỉ, và liên tục phá chấp các hình tượng cho đến khi khắc họa trọn lành được tinh thần cốt tủy của các bậc Đại Thành Tựu, của Bồ Đề Tâm. Người xem sẽ không tìm thấy vẻ đẹp thuần mỹ theo khuôn mẫu thông thường mà cảm nhận từng thông điệp thiêng liêng cho riêng mình qua mỗi tác phẩm. Đây cũng chính là "món quà" tôi muốn tri ân tới tất thảy".

"Từ vắng lặng, một tia sáng. Từ hư vô, một rung động. Từ sâu thẳm, màu sắc của lời cầu nguyện – hóa thần".

TS.Trịnh Thắng trình diễn đàn Khưm trong dòng chảy của “Hơi Thở Bồ Đề”

Khán giả thưởng lãm những tác phẩm hội họa mới nhất của Trịnh Thắng

Cũng tại buổi lễ khai mạc triển lãm "Hơi Thở Bồ Đề", TS.Trịnh Thắng cho ra mắt cuốn sách "Vang Âm Thánh Linh" – một cuốn thư họa kết tinh gần 200 tác phẩm từ ba triển lãm cá nhân gần nhất: "Vô" (2020), "Rung Động Từ Hư Vô" (2024) và Hơi Thở Bồ Đề (2025). Nếu "Vô" khắc họa chân dung của các bậc Đạo sư, là tiếng gọi để chúng ta bắt đầu hành trình chuyển hóa, thì sự hóa hiện đa dạng của các bậc Tôn giả trong "Rung Động Từ Hư Vô" lại chính là sự cổ vũ, đồng hành cho chúng ta đi tiếp. Và cuối cùng, những tác phẩm mới nhất trong "Hơi Thở Bồ Đề" được vẽ trên toan khổ lớn, với kết cấu phức tạp nhiều tầng lớp, tiếp tục nhấn mạnh vào pháp tướng của các bậc Đại Thành tựu trong đời sống, buộc người xem tranh phải "khựng lại" để có những chuyển hóa sâu thẳm từ bên trong. Cuốn sách mang dòng chảy liên tục, kết nối và dẫn dắt người yêu nghệ thuật nâng cấp dần khả năng thưởng ngoạn, cảm thụ và học các bài học quay về tự tánh qua từng bức vẽ.

THÔNG TIN TRIỂN LÃM:

Thời gian : 16.8.2025 – 7.9.2025 (09h00 - 20h00)

Địa điểm: Artera Space, 115 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội

THÔNG TIN LIÊN HỆ: