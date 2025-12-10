Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Khoảnh khắc chim bói cá lao như mũi tên, săn mồi cực nhanh ở TP.HCM

Dương Lan
Dương Lan
10/12/2025 05:30 GMT+7

Thời gian gần đây, khu vực hồ nước trong một quán cà phê ở TP.HCM thu hút nhiều người đến và chụp lại khoảnh khắc chim bói cá lao mình xuống mặt nước săn mồi cực nhanh.

Anh Hùng Phạm (ở TP.HCM) chia sẻ anh chụp bộ ảnh về chim bói cá ở một quán cà phê sân vườn ở phường Hòa Hưng. Theo quan sát, con chim bói cá thường đậu trên cành cây ven hồ, chăm chú quan sát mặt nước rồi bất ngờ lao thẳng xuống như một mũi tên. Chỉ trong tích tắc, chim bói cá ngậm được con cá nhỏ rồi bay vút lên, khiến anh không khỏi trầm trồ trước tốc độ và sự chính xác của loài chim này.

Ngắm chim bói cá săn mồi cực nhanh ở TP.HCM: Người dân thích thú chụp ảnh - Ảnh 1.

Anh Hùng cho biết, khi đang ngồi uống cà phê anh bất ngờ thấy chim bói cá xuất hiện nên lấy con cá nhỏ thả xuống để nó tự bắt ăn. Con chim anh ghi hình sống trong tự nhiên, không phải do chủ quán cà phê nuôi

ẢNH: HÙNG PHẠM

Ngắm chim bói cá săn mồi cực nhanh ở TP.HCM: Người dân thích thú chụp ảnh - Ảnh 2.

Chim bói cá có bộ lông rực rỡ, thức ăn ưa thích là các loài cá nhỏ. Kích cỡ của chúng chỉ khoảng 10 - 15 cm với màu lông cánh đặc trưng là xanh dương hoặc cam

ẢNH: HÙNG PHẠM

Ngắm chim bói cá săn mồi cực nhanh ở TP.HCM: Người dân thích thú chụp ảnh - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Hoài Bảo, đại diện chương trình bảo tồn chim di cư tại VN của tổ chức quốc tế Birdlife International cho biết, chim bói cá còn có tên gọi khác là bồng chanh với nhiều loài khác nhau. Nó có kích thước tương đối nhỏ so với các loài cùng họ. Khi bay để lộ màu lông xanh da trời sáng ở giữa lưng

ẢNH: HÙNG PHẠM

Ngắm chim bói cá săn mồi cực nhanh ở TP.HCM: Người dân thích thú chụp ảnh - Ảnh 4.

Chim bói cá thường bay vỗ cánh liên tục tại một chỗ để tìm mồi, dạn người và thường đậu gần mặt nước

ẢNH: HÙNG PHẠM

Ngắm chim bói cá săn mồi cực nhanh ở TP.HCM: Người dân thích thú chụp ảnh - Ảnh 5.

Chim bói cá là loài di cư, phân bố khắp các vùng trong cả nước, thường xuyên xuất hiện ở các vùng đất ngập nước, những nơi quang đãng

ẢNH: HÙNG PHẠM

Ngắm chim bói cá săn mồi cực nhanh ở TP.HCM: Người dân thích thú chụp ảnh - Ảnh 6.

Anh Hùng đam mê chụp các loài chim trong thiên nhiên. Với anh, chụp được khoảnh khắc thú vị của các loài chim mang lại cảm giác thư thái, thú vị trong cuộc sống

ẢNH: HÙNG PHẠM

Ngắm chim bói cá săn mồi cực nhanh ở TP.HCM: Người dân thích thú chụp ảnh - Ảnh 7.

Khoảnh khắc chim bói cá tự săn mồi ở một hồ sen trên phường Thủ Đức, TP.HCM được anh Hùng chụp lại. Để có những bức ảnh ưng ý, anh phải chụp nhiều lần và không phải lần nào cũng dễ dàng bắt gặp khoảnh khắc thú vị

ẢNH: HÙNG PHẠM

 

Xem thêm bình luận