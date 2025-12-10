Khoảnh khắc chim bói cá lao như mũi tên, săn mồi cực nhanh ở TP.HCM

Thời gian gần đây, khu vực hồ nước trong một quán cà phê ở TP.HCM thu hút nhiều người đến và chụp lại khoảnh khắc chim bói cá lao mình xuống mặt nước săn mồi cực nhanh.
Anh Hùng Phạm (ở TP.HCM) chia sẻ anh chụp bộ ảnh về chim bói cá ở một quán cà phê sân vườn ở phường Hòa Hưng. Theo quan sát, con chim bói cá thường đậu trên cành cây ven hồ, chăm chú quan sát mặt nước rồi bất ngờ lao thẳng xuống như một mũi tên. Chỉ trong tích tắc, chim bói cá ngậm được con cá nhỏ rồi bay vút lên, khiến anh không khỏi trầm trồ trước tốc độ và sự chính xác của loài chim này.
