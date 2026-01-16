Vợ chồng U.60 đến đất sen hồng cổ vũ 'Ronaldo bé' tại TNSV THACO cup 2026

Ngày 16.1, Trường ĐH FPT Cần Thơ chạm trán Trường ĐH Cửu Long ở lượt trận thứ nhất vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá TNSV THACO cup 2026. Tuy là trận đấu của 2 "đội khách" nhưng nhiều sinh viên của Trường ĐH Đồng Tháp đã đến xem và cổ vũ.

Trong bầu không khí bóng đá sinh viên sôi động, gây chú ý ở một góc của khán đài là nét điềm đạm, tập trung theo dõi từng đường bóng của vợ chồng ông Phan Thanh Vũ (58 tuổi) và bà Đào Thùy Trang (58 tuổi, cùng ngụ P.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) dành cho người "đặc biệt".

Vợ chồng ông Vũ đến sân Trường ĐH Đồng Tháp cổ vũ cho con trai thi đấu tại vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá TNSV THACO cup 2026 ẢNH: DUY TÂN

Ông Vũ chăm chú theo dõi trận đấu giữa Trường ĐH FPT Cần Thơ và Trường ĐH Cửu Long ẢNH: DUY TÂN

Ông Vũ và bà Trang là phụ huynh của tuyển thủ Phan Thiện Thanh (số 13, Trường ĐH FPT Cần Thơ). Ông cho biết cả nhà đều có niềm đam mê bóng đá. Vì vậy, dù khá bận rộn, vợ chồng ông vẫn cố gắng sắp xếp công việc để đi cổ vũ cho con trai. Bất kể đường xa hơn 30km, vợ chồng ông hứa sẽ đồng hành với "Thanh đen" ở tất cả các trận đấu tại vòng loại Tây Nam bộ.

Tuyển thủ Phan Thiện Thanh có ngoại hình phúng phính nhưng nhanh nhẹn. Nhiều người còn ví chàng cầu thủ này là "Ronaldo béo" (cầu thủ bóng đá nổi tiếng của Brazil) bởi sự dễ thương và kỹ năng chơi bóng khéo léo. Theo ông Vũ, Thanh mê bóng đá từ lúc học tiểu học. Từ nhỏ con trai ông đã bộc lộ năng khiếu và có mơ ước vào đội tuyển An Giang. Tuy nhiên, vì ưu tiên cho việc học, dự định với trái bóng tròn đành gác lại.

Phan Thiện Thanh (số 13) tuyển thủ của Trường ĐH FPT Cần Thơ ẢNH: DUY TÂN

Nhiều người ví Thanh như "Ronaldo béo" ẢNH: DUY TÂN

Với niềm đam mê, Thanh không chỉ chơi bóng giải trí mà còn thường xuyên tham gia các giải bóng đá phủi. Vợ chồng ông Vũ cũng đã nhiều lần đi cổ vũ, nhưng chỉ ở những giải đấu trong khu vực TP.Cần Thơ. "Đây là lần đầu tiên chúng tôi qua Đồng Tháp để tiếp lửa cho con. Giải tổ chức quá chuyên nghiệp, bầu không khí rất sôi động. Tôi lớn tuổi rồi mà còn thấy thấy mê", ông Vũ chia sẻ.

Tuyển thủ Phan Thiện Thanh cho biết đây là lần thứ 2 tham gia giải bóng đá Thanh Niên sinh viên. Dù đã từng trải nghiệm nhưng tuyển thủ này có phần "bị khớp" trước không khí náo nhiệt trên sân Trường ĐH Đồng Tháp tạI giải TNSV THACO cup 2026 ."Đây là một giải đấu lớn, được góp mặt tại sân chơi này là niềm vinh dự của em. Có cha mẹ qua tận sân cổ vũ làm em tự tin hơn rất nhiều. Em sẽ cố gắng cùng Trường ĐH FPT Cần Thơ thi đấu tốt để cải thiện thành tích so với những năm trước", Thanh bày tỏ.