Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO

Live Trường ĐH Cửu Long – Trường ĐH FPT Cần Thơ: Thể hiện bản lĩnh trên sân khách

Thanh Duy - Lĩnh Nam
16/01/2026 14:00 GMT+7

15 giờ chiều nay (16.1), trên sân Trường ĐH Đồng Tháp, 2 đội khách là Trường ĐH Cửu Long và Trường ĐH FPT Cần Thơ sẽ chạm trán nhau trong lượt trận đầu tiên vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

* KHU VỰC TÂY NAM BỘ TNSV THACO CUP 2026

Qua 3 mùa đã tổ chức, Trường ĐH Cửu Long và Trường ĐH FPT Cần Thơ chưa từng gặp nhau tại vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup. Xét về kết quả thi đấu, thành tích tốt nhất của đại diện đến từ Vĩnh Long là tiến đến trận bán kết ở mùa giải năm ngoái. Trong khi đó, Trường ĐH FPT Cần Thơ chưa từng vượt qua vòng bảng.

- Ảnh 1.

Trường ĐH Cửu Long đặt mục tiêu chiến thắng trước Trường ĐH FPT Cần Thơ tại TNSV THACO cup 2026

ẢNH: DUY TÂN

Trong lịch sử giải đấu, Trường ĐH Cửu Long đã từng vượt qua ĐH Cần Thơ, gây khó dễ cho những "ông kẹ" của bóng đá học đường miền Tây như Trường ĐH Đồng Tháp, ĐH Trà Vinh. Tham gia TNSV THACO cup 2026, đội bóng đến từ Vĩnh Long mang đến một đội hình mang tính kế thừa với nhiều sinh viên năm nhất. Tuy thiếu vắng những cầu thủ đến từ Lào và Campuchia nhưng đội đã có sự trở lại của nhiều cầu thủ tiềm năng từng lỡ hẹn với mùa giải năm ngoái. Ông Trần Tuấn Hải, HLV Trường ĐH Cửu Long, đánh giá các tuyển thủ có tinh thần, trình độ, thể lực tốt hơn năm rồi và đội hướng đến việc giành trọn 3 điểm trong trận đấu đầu tiên.

- Ảnh 2.

Trường ĐH FPT Cần Thơ tham gia đủ 4 mùa TNSV đã tổ chức

ẢNH: DUY TÂN

Về phía Trường ĐH FPT Cần Thơ, mặc dù chưa từng đạt thành tích cao nhưng các tuyển thủ đã có sự tiến bộ rõ rệt qua từng năm. Đội đã thu hẹp khoảng cách về trình độ so với các đội nhóm trên. Ông Đoàn Mạnh Hiệp, HLV Trường ĐH FPT Cần Thơ cho biết tâm lý đội khá thoải mái, không nặng áp lực về thành tích. Song, các cầu thủ sẽ có một nhiệm vụ quan trọng khác là phải chiến thắng chính bản thân mình. Tinh thần này sẽ được thể hiện bằng lối chơi quyết liệt đến phút cuối cùng. Nếu không đủ sức chiến thắng, đội sẽ trở thành một "chướng ngại vật" khó chơi để không phải ai cũng dễ dàng bước qua nữa. 

- Ảnh 3.

Với sự quan tâm đặc biệt của Ban giám hiệu và cổ động viên, đội Trường ĐH Cửu Long sẽ cố gắng hết sức để chinh phục tấm vé đại diện khu vực Tây Nam bộ dự VCK giải bóng đá TNSV THACO cup 2026.

