Hàng ngàn người ‘tiếp lửa’ lễ khai mạc vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026

Hàng ngàn trái tim yêu bóng đá hội tụ tại Trường ĐH Đồng Tháp

Chiều 15.1, lễ khai mạc vòng loại khu vực Tây Nam bộ giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) chính thức diễn ra trên sân Trường ĐH Đồng Tháp. Đây là lần đầu tiên ngôi trường trên vùng đất sen hồng đăng cai tổ chức vòng loại nên không khí vô cùng rộn ràng, sôi nổi.

Lễ khai mạc vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá TNSV THACO cup 2026 diễn ra tại Trường ĐH Đồng Tháp chiều 15.1 ẢNH: KHẢ HÒA

Tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc ẢNH: KHẢ HÒA

Lễ khai mạc có sự tham dự của nhiều đại biểu, khách quý: ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; ông Nguyễn Văn Dương, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; ông Ngô Bé, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá tỉnh Đồng Tháp; anh Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp; ông Nguyễn Bình Minh, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Tháp; lãnh đạo UBND P.Cao Lãnh,…

Các đại biểu, khách quý dự lễ khai mạc ẢNH: KHẢ HÒA

Về phía Trường ĐH Đồng Tháp, đơn vị đăng cai vòng loại Tây Nam bộ, có PGS-TS Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp; PGS.TS Nguyễn Văn Đệ, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá tỉnh Đồng Tháp, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp; thạc sĩ Cao Dao Thép, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp; PGS.TS Lương Thanh Tân, nguyên Phó hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp,…

Các đơn vị đồng hành với giải có ông Hà Quý Trọng, đại diện Tập đoàn Trường Hải THACO, đơn vị tài trợ chính giải bóng đá TNSV THACO cup 2026; ông Trần Minh Luân, đại diện Tập đoàn thể thao Động Lực; ông Phan Văn Bá, Phó trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực Tây Nam Bộ;…

Các đại biểu, khách quý dự lễ khai mạc ẢNH: KHẢ HÒA

Về phía ban tổ chức có nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức giải bóng đá TNSV THACO cup 2026; nhà báo Trần Thanh Trang, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Tây Nam bộ, Trưởng Ban tổ chức vòng loại khu vực Tây Nam bộ giải bóng đá TNSV THACO cup 2026.

Ngoài ra, đến dự lễ khai mạc còn có các cựu tuyển thủ quốc gia Huỳnh Quốc Cường, Trần Thanh Nhạc, á quân SEA Games năm 1995; Phan Thanh Bình, vô địch AFF Cup 2008, á quân SEA Games 2003,2005, 2009 (Giám đốc phát triển thể thao Công ty cổ phần Bóng đá Đồng Tháp).

Các cựu tuyển thủ quốc gia đến tiếp lửa tại lễ khai mạc ẢNH: KHẢ HÒA

Lãnh đạo, đại diện Ban Giám hiệu, Ban huấn luyện các trường tham gia vòng loại ẢNH: KHẢ HÒA

Bên cạnh đó là sự tham dự của lãnh đạo, đại diện ban giám hiệu, ban huấn luyện, cầu thủ 8 đội bóng khu vực Tây Nam bộ, gồm: Trường ĐH Đồng Tháp, Trường ĐH Cửu Long, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, ĐH Trà Vinh, ĐH Cần Thơ, Trường ĐH Nam Cần Thơ, Trường ĐH FPT Cần Thơ, Trường Tây Đô. Hơn 2.000 cổ động viên là sinh viên và hàng ngàn người đang xem trực tiếp livestream lễ khai mạc.

PGS-TS Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp, đơn vị đăng cai vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá TNSV THACO cup 2026, phát biểu tại lễ khai mạc ẢNH: KHẢ HÒA

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS-TS Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp, đơn vị đăng cai vòng loại Tây Nam bộ, trân trọng gửi lời cảm ơn Ban Tổ chức giải, Báo Thanh Niên, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, các đơn vị tài trợ đã phối hợp với nhà trường chuẩn bị chu đáo vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá TNSV THACO cup 2026. Sự chuyên nghiệp, chỉn chu trong khâu tổ chức đã góp phần tạo nên một sân chơi chất lượng, an toàn và đầy cảm xúc sinh viên.

Các đội bóng tiến vào lễ khai mạc ẢNH: KHẢ HÒA

"Chúc các đội bóng luôn "Chơi đẹp - Thắng đẹp - Cổ vũ đẹp" theo tinh thần giải đấu và cùng góp phần hun đúc bản lĩnh, ý chí, nhân cách, lối sống đẹp cho thế hệ trẻ thanh niên Việt Nam trong môi trường học đường. Chúc các đội bóng thi đấu đoàn kết, cao thượng và cống hiến nhiều trận cầu đẹp mắt. Mong rằng các bạn sinh viên luôn giữ vững niềm tin, khát vọng và tinh thần tuổi trẻ để tỏa sáng không chỉ trên sân cỏ, mà còn trên hành trình học tập, rèn luyện và cống hiến cho xã hội", PGS-TS Hồ Văn Thống chia sẻ.

Từ giải đấu kỳ vọng sự phục hưng của bóng đá miền Tây

Trong không khí phấn khởi của lễ khai mạc, nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức giải bóng đá TNSV THACO cup 2026, cho biết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên năm nay có 60 đội bóng đăng ký tham dự. Trong đó, 59 đội tranh 11 suất vào VCK lần đầu tiên diễn ra tại Trường ĐH Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) vào đầu tháng 3.2026. Ngày 9.1 vừa qua, vòng loại khu vực TP.HCM đã khai diễn, tiếp đó là phía Bắc. Và hôm nay, 8 đội bóng khu vực Tây Nam bộ đã bước vào cuộc tranh tài để giành từ 1 đến 2 chiếc vé đến Trường ĐH Nha Trang.

Nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức giải bóng đá TNSV THACO cup 2026, phát biểu ẢNH: KHẢ HÒA

Theo nhà báo Hải Thành, để có 3 mùa giải diễn ra thành công, trong đó có thêm một giải quốc tế, Báo Thanh Niên đã luôn nhận được sự hợp tác chặt chẽ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, sự hỗ trợ nhiệt tình của các cấp chính quyền, sự hưởng ứng tích cực của các trường đại học, cao đẳng, học viện và sự lan tỏa hiệu quả từ quý đồng nghiệp báo đài. Ban tổ chức cũng đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ rất thiết thực của quý doanh nghiệp, đối tác.

Nhà báo Hải Thành tặng hoa cảm ơn ông Hà Quý Trọng, đại diện Tập đoàn Trường Hải THACO, đơn vị tài trợ chính giải bóng đá TNSV THACO cup 2026 ẢNH: KHẢ HÒA

Nhà báo Hải Thành tặng hoa và thư cảm ơn đến thạc sĩ Cao Dao Thép, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp, đơn vị đăng cai vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá TNSV THACO cup 2026 ẢNH: KHẢ HÒA

Nhà báo Trần Thanh Trang và nhà báo Quang Minh Nhật (Trưởng và phó văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Tây Nam bộ) tặng hoa và thư cảm ơn đến các đơn vị đồng hành giải đấu ẢNH: KHẢ HÒA

"Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng cám ơn Tập đoàn Trường Hải THACO cùng nhiều đơn vị đã đồng hành qua các mùa giải. Đặc biệt, sau 3 năm liên tiếp diễn ra tại TP.Cần Thơ, vòng loại khu vực Tây Nam bộ lần đầu tiên được tổ chức tại Trường ĐH Đồng Tháp. Đây là vinh dự lớn của ban tổ chức và chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, với cơ sở vật chất khang trang, với sự hỗ trợ nhiệt tình, tận tâm của ban giám hiệu, quý thầy cô cùng các bạn sinh viên Trường ĐH Đồng Tháp, vòng loại khu vực Tây Nam bộ sẽ diễn ra tốt đẹp", nhà báo Hải Thành chia sẻ.

Phó tổng Biên tập Báo Thanh Niên nói thêm, bóng đá Đồng Tháp từng là một trong những thế lực hùng mạnh nhất nước qua 2 chức vô địch quốc gia các năm 1989 và 1996. Nhiều tên tuổi đã đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam như HLV Phạm Duy Tiến, các cựu tuyển thủ Trần Công Minh, Huỳnh Quốc Cường, Trịnh Tấn Thành, Trần Thanh Nhạc, Phan Thanh Bình… Người hâm mộ không bao giờ quên sự đóng góp tận tụy và hiệu quả của các anh cho bóng đá Việt Nam, cũng như những bàn thắng bùng nổ cầu trường của Trần Công Minh, Huỳnh Quốc Cường tại Tiger Cup 1996, của Phan Thanh Bình tại bán kết SEA Games 22.

Các đại biểu tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội bóng tham gia vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá TNSV THACO cup 2026 ẢNH: KHẢ HÒA

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, tặng cờ lưu niệm cho các đội bóng dự giải ẢNH: KHẢ HÒA

PGS-TS Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp, tặng cờ lưu niệm cho các đội bóng

Nhà báo Trần Thanh Trang, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Tây Nam bộ, trao quả bóng Động Lực cho đại diện trọng tài điều hành giải đấu ẢNH: KHẢ HÒA

Từ truyền thống trên, nhà báo Hải Thành kỳ vọng: "Với việc 8 đại diện của Tây Nam bộ cùng về đây dự tranh vòng loại, ban tổ chức hy vọng sẽ cùng Trường ĐH Đồng Tháp thắp lên một ngọn lửa để lan tỏa tình yêu bóng đá, bắt đầu từ học đường. Chúng tôi không chỉ mong muốn góp một phần nhỏ trong việc tạo nên một thế hệ sinh viên xuất sắc về trí tuệ, vượt trội về thể chất, giàu bản sắc văn hóa, mà còn kèm theo những kỳ vọng về sự phục hưng của bóng đá Tây Nam bộ nói chung và Đồng Tháp nói riêng".

Cuối lời phát biểu, thay mặt Báo Thanh Niên, nhà báo Hải Thành đã gửi lời chúc mừng đến Ban giám hiệu cùng toàn thể quý thầy cô nhân kỷ niệm 23 năm ngày thành lập Trường ĐH Đồng Tháp. Đồng thời, chúc nhà trường tiếp tục vững bước trong hành trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước với triết lý giáo dục sâu sắc: kiến tạo - chuyên nghiệp - hội nhập.