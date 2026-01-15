* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Trường ĐH Đồng Tháp và Trường ĐH Nam Cần Thơ không phải là đối thủ xa lạ tại TNSV Việt Nam. Hai đội đã từng gặp nhau ở vòng bảng mùa giải năm 2025 với tỷ số hòa 0-0. Tuy bất phân thắng bại nhưng kết quả này đã khiến hành trình của hai đội rẽ theo hai hướng khác nhau. Trường ĐH Nam Cần Thơ giành suất đi tiếp và trở thành á quân vòng loại Tây Nam bộ. Trong khi đó, Trường ĐH Đồng Tháp bị loại sớm ở vòng bảng.

Trường ĐH Đồng Tháp thi đấu trên sân nhà tại vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026 ẢNH: DUY TÂN

Sau một mùa giải không thành công, Trường ĐH Đồng Tháp rút ra nhiều bài học kinh nghiệm và không ngừng nỗ lực để trở lại mạnh mẽ hơn. Đội có sự đầu tư rất bài bản cho vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026. Vị HLV dẫn dắt đội tiếp tục là ông João Pedro Felipe Salgueiro, người Bồ Đào Nha. Đáng chú ý, dàn trợ lý năm nay quy tụ những cựu danh thủ Đồng Tháp từng tham gia V-League như Nguyễn Văn Mộc, Nguyễn Văn Hậu. Chế độ ăn ở và tập luyện của các cầu thủ khá chuyên nghiệp.

Năm nay, các tuyển thủ Trường ĐH Đồng Tháp sẽ thi đấu trên sân nhà. Với sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường và sinh viên, khán đài 1.600 chỗ ngồi được dự đoán sẽ không còn chỗ trống. Đây vừa là lợi thế vừa là áp lực cho mục tiêu giành 3 điểm trước Trường ĐH Nam Cần Thơ. "Năm nay, đội sẽ có nhiều nhân tố mới trong đội hình. Chúng tôi sẽ cố gắng mang đến một chiến thuật khác biệt và một thứ bóng đá với đẳng cấp cao hơn năm ngoái", ông João Pedro Felipe Salgueiro, chia sẻ trước trận đấu.

Trường ĐH Nam Cần Thơ là đương kim á quân vòng loại Tây Nam bộ ẢNH: DUY TÂN

Về phía Trường ĐH Nam Cần Thơ, việc thi đấu trên sân khách với ngàn khán giả cuồng nhiệt là một áp lực, nhưng cũng là một liều thử bản lĩnh của đương kim á quân vòng loại Tây Nam bộ. Đối đầu với đội bạn được ăn tập thường xuyên, các tuyển thủ Trường ĐH Nam Cần Thơ đã tăng cường tập luyện vào những khung giờ khắc nghiệt để rèn sự bền bỉ, dẻo dai, quyết tâm giữ nhịp trận đấu tốt đến phút cuối cùng.

So với năm ngoái, đội hình Trường ĐH Nam Cần Thơ mang đến TNSV THACO cup 2026 có nhiều thay đổi. Đội đã chia tay nhiều cầu thủ, trong đó có Từ Chí Minh – người ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội. Thay vào đó, ban huấn luyện bổ sung hơn 10 tân tuyển thủ là sinh viên năm nhất. Những chân sút mới sẽ được dẫn dắt bởi những cựu "hảo thủ" có kinh nghiệm như Nguyễn Lê Tứ, Nguyễn Công Phú, Trịnh Tuấn Nghĩa, Nguyễn Công Luận, Huỳnh An Hoà. Người hâm mộ đang chờ xem hình ảnh "ngựa ô" của năm ngoái sẽ thể hiện thế nào trên đất sen hồng.