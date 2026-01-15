Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Thanh Niên Sinh viên
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO

Live Trường ĐH Đồng Tháp – Trường ĐH Nam Cần Thơ: Áp lực trên sân đầy khán giả

Thanh Duy - Lĩnh Nam
15/01/2026 16:12 GMT+7

Lúc 17 giờ chiều nay (15.1), trên sân nhà 1.600 chỗ ngồi, Trường ĐH Đồng Tháp sẽ có trận ra quân gặp Trường ĐH Nam Cần Thơ tại vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Tin mới nhất Tin cũ nhất

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Trường ĐH Đồng Tháp và Trường ĐH Nam Cần Thơ không phải là đối thủ xa lạ tại TNSV Việt Nam. Hai đội đã từng gặp nhau ở vòng bảng mùa giải năm 2025 với tỷ số hòa 0-0. Tuy bất phân thắng bại nhưng kết quả này đã khiến hành trình của hai đội rẽ theo hai hướng khác nhau. Trường ĐH Nam Cần Thơ giành suất đi tiếp và trở thành á quân vòng loại Tây Nam bộ. Trong khi đó, Trường ĐH Đồng Tháp bị loại sớm ở vòng bảng.

- Ảnh 1.

Trường ĐH Đồng Tháp thi đấu trên sân nhà tại vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026

ẢNH: DUY TÂN

Sau một mùa giải không thành công, Trường ĐH Đồng Tháp rút ra nhiều bài học kinh nghiệm và không ngừng nỗ lực để trở lại mạnh mẽ hơn. Đội có sự đầu tư rất bài bản cho vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026. Vị HLV dẫn dắt đội tiếp tục là ông João Pedro Felipe Salgueiro, người Bồ Đào Nha. Đáng chú ý, dàn trợ lý năm nay quy tụ những cựu danh thủ Đồng Tháp từng tham gia V-League như Nguyễn Văn Mộc, Nguyễn Văn Hậu. Chế độ ăn ở và tập luyện của các cầu thủ khá chuyên nghiệp.

Năm nay, các tuyển thủ Trường ĐH Đồng Tháp sẽ thi đấu trên sân nhà. Với sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường và sinh viên, khán đài 1.600 chỗ ngồi được dự đoán sẽ không còn chỗ trống. Đây vừa là lợi thế vừa là áp lực cho mục tiêu giành 3 điểm trước Trường ĐH Nam Cần Thơ. "Năm nay, đội sẽ có nhiều nhân tố mới trong đội hình. Chúng tôi sẽ cố gắng mang đến một chiến thuật khác biệt và một thứ bóng đá với đẳng cấp cao hơn năm ngoái", ông João Pedro Felipe Salgueiro, chia sẻ trước trận đấu.

- Ảnh 2.

Trường ĐH Nam Cần Thơ là đương kim á quân vòng loại Tây Nam bộ

ẢNH: DUY TÂN

Về phía Trường ĐH Nam Cần Thơ, việc thi đấu trên sân khách với ngàn khán giả cuồng nhiệt là một áp lực, nhưng cũng là một liều thử bản lĩnh của đương kim á quân vòng loại Tây Nam bộ. Đối đầu với đội bạn được ăn tập thường xuyên, các tuyển thủ Trường ĐH Nam Cần Thơ đã tăng cường tập luyện vào những khung giờ khắc nghiệt để rèn sự bền bỉ, dẻo dai, quyết tâm giữ nhịp trận đấu tốt đến phút cuối cùng.

So với năm ngoái, đội hình Trường ĐH Nam Cần Thơ mang đến TNSV THACO cup 2026 có nhiều thay đổi. Đội đã chia tay nhiều cầu thủ, trong đó có Từ Chí Minh – người ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội. Thay vào đó, ban huấn luyện bổ sung hơn 10 tân tuyển thủ là sinh viên năm nhất. Những chân sút mới sẽ được dẫn dắt bởi những cựu "hảo thủ" có kinh nghiệm như Nguyễn Lê Tứ, Nguyễn Công Phú, Trịnh Tuấn Nghĩa, Nguyễn Công Luận, Huỳnh An Hoà.  Người hâm mộ đang chờ xem hình ảnh "ngựa ô" của năm ngoái sẽ thể hiện thế nào trên đất sen hồng.

Trường ĐH Đồng Tháp – Trường ĐH Nam Cần Thơ: Áp lực trên sân đầy khán giả - Ảnh 1.

Tin liên quan

Trường ĐH Đồng Tháp 0-0 Trường ĐH Nam Cần Thơ: Bất phân thắng bại

Trường ĐH Đồng Tháp 0-0 Trường ĐH Nam Cần Thơ: Bất phân thắng bại

Trường ĐH Đồng Tháp và Trường Nam ĐH Cần Thơ đã chia điểm với tỷ số 0-0 ở lượt trận thứ 2, nhóm A, vòng loại khu vực Tây Nam bộ, giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần III– 2025 Cúp THACO diễn ra chiều 10.1.

Khám phá thêm chủ đề

TNSV THACO CUP 2026 Báo Thanh Niên giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam Cúp THACO
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận