Trường ĐH Đồng Tháp lần đầu đăng cai vòng loại Tây Nam bộ: Có gì thú vị?

Lần đầu lịch sử cho Trường ĐH Đồng Tháp

Chiều 14.1, tại Trường ĐH Đồng Tháp đã diễn ra cuộc họp kỹ thuật vòng loại khu vực Tây Nam bộ giải bóng đá TNSV THACO CUP 2026, với sự góp mặt của Trưởng BTC vòng loại Tây Nam bộ, chị Trần Thanh Trang - Trưởng Văn phòng Tây Nam bộ Báo Thanh Niên; đại diện Trường ĐH Đồng Tháp có thạc sĩ Hồ Minh Quang - Trưởng phòng Hành chính tổng hợp và tiến sĩ Trần Anh Hào - Trưởng khoa Giáo dục thể chất; cùng đại diện lực lượng giám sát, trọng tài, an ninh, y tế, 10 đội bóng và các thành viên tham gia giải.

Sau vòng loại khu vực TP.HCM (mở màn ngày 9.1) và phía bắc (12.1), vòng loại Tây Nam bộ sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 15 - 22.11.2026, với 8 đội bóng gồm ĐH Cần Thơ, Trường ĐH Cửu Long, Trường ĐH Đồng Tháp, Trường ĐH FPT Cần Thơ, Trường ĐH Nam Cần Thơ, Trường ĐH Tây Đô, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long và Trường ĐH Trà Vinh.

Các đội sẽ chia làm 2 bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng. Hai đội đứng nhất nhóm A-B sẽ đá trận chung kết, đội chiến thắng sẽ đoạt vé dự VCK TNSV THACO 2026 còn đội về nhì sẽ đến TP.HCM đá loạt play-off với 11 đội bóng TP.HCM tranh 6 suất thi đấu tại VCK dự kiến sẽ tổ chức tại Nha Trang vào tháng 3.2026.

Điểm nhấn đặc biệt năm nay sẽ là lần đầu tiên Trường ĐH Đồng Tháp đăng cai vòng loại khu vực Tây Nam bộ. Tập thể ngôi trường với 20.000 sinh viên đang theo học này đã chủ động xây mới, nâng cấp mạnh mẽ sân bóng với mặt cỏ nhân tạo 11 người, kích thước 96 m x 62 m đúng chuẩn của FIFA và VFF.

Sân bóng được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng, bảng điểm điện tử; riêng khán đài A có mái che, ghế ngồi khách VIP. Mới nhất, Ban Giám hiệu nhà trường quyết định đầu tư thêm hơn 1 tỉ đồng để thi công khán đài B, C, D để nâng sức chứa lên 1.600 chỗ ngồi, cùng một số hạng mục cần thiết khác để đăng cai vòng loại khu vực Tây Nam bộ giải TNSV THACO Cup 2026.

Sân khấu đã sẵn sàng, chờ giờ biểu diễn

TS Trần Anh Hào, Trưởng khoa Giáo dục thể chất Trường ĐH Đồng Tháp bày tỏ: "Phần lớn các đội bóng đều đã từng có trải nghiệm thi đấu trên sân bóng Trường ĐH Đồng Tháp rồi. Về phía sân bãi, chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp với BTC thực hiện tốt các thủ tục đúng theo chuyên môn đưa ra.

Đến thời điểm hiện tại các khâu cơ bản đã được hoàn thành, chỉ còn chờ giờ G để mời các đội đến và thi đấu, biểu diễn hết mình thôi. Đại diện cho Trường ĐH Đồng Tháp, chúng tôi xin gửi lời cám ơn các đội thi đấu và đạt kết quả tốt đẹp nhất".

