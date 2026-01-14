HLV, trọng tài Trần Ngọc Nhớ tiếp tục mát tay?

Lần đầu tiên làm HLV, trọng tài cấp quốc gia Trần Ngọc Nhớ, người thường điều hành các trận đấu tại giải V-League và các trận đấu quan trọng tại TNSV THACO cup, đã giúp đội Trường CĐ Kinh tế đối ngoại ra quân với chiến thắng rất đậm trước đội Trường ĐH Quốc tế Miền Đông với tỷ số tới 8-1.

Đội Trường CĐ Kinh tế đối ngoại tiếp tục tạo tiếng vang tại TNSV THACO cup 2026 Ảnh: Độc Lập

Trận thắng này giúp đội Trường CĐ Kinh tế đối ngoại bất ngờ nổi lên là ứng viên sáng giá tranh ngôi đầu ở nhóm 2 bên cạnh đội Trường ĐH Văn Hiến.

Cục diện cũng khiến các trận đấu ở nhóm 2 này trở nên đầy hấp dẫn. Trong đó, trận tiếp theo nếu đội Trường CĐ Kinh tế đối ngoại tiếp tục đà tiến của mình đánh bại luôn đội Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn, khi đó họ sẽ trở thành đối thủ chính cạnh tranh trực tiếp với đội Trường ĐH Văn Hiến ở lượt cuối ngày 19.1 để quyết định suất vào vòng play-off.

Thậm chí, đội Trường CĐ Kinh tế đối ngoại còn có một lợi thế khác, đó là nếu họ giành được trận thắng với tỷ số đậm trước đội Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn, đội ra quân thua đội Trường ĐH Văn Hiến tỷ số 0-3. Qua đó, họ hy vọng sẽ duy trì giữ được ngôi đầu ở nhóm 2. Nếu làm được, ở lượt cuối trước đội Trường ĐH Văn Hiến, họ chỉ cần tìm một tỷ số hòa là vừa đủ đi tiếp.

Mặc dù vậy, trong bóng đá sinh viên không có chỗ cho sự tính toán, đội Trường CĐ Kinh tế đối ngoại trước mắt cần hướng đến một chiến thắng tiếp theo trước đội Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn. Tiếp đó, họ sẽ phải chuẩn bị những gì tốt nhất của mình cho cuộc gặp đội Trường ĐH Văn Hiến ở lượt cuối, với hy vọng có thể gây tiếp bất ngờ ngay trong lần đầu tiên tham dự TNSV.