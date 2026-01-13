Hào hứng khởi tranh khu vực phía bắc

C HỦ NHÀ TRỌN NIỀM VUI

Chủ nhà của vòng loại khu vực phía bắc, đội Trường ĐH Thủy lợi giành trọn 3 điểm ở trận ra quân nhóm A khi đánh bại đội ĐH Công nghiệp Hà Nội với tỷ số 2-0.

Nắm rõ sức mạnh và khả năng của đối thủ cùng tầm quan trọng của trận ra quân, HLV Vũ Văn Trung lưu ý các học trò phải tập trung cao độ, không lơi lỏng bất kỳ giây phút nào khi chạm trán đội ĐH Công nghiệp Hà Nội. Các cầu thủ đội ĐH Công nghiệp Hà Nội với lối chơi chặt chẽ, gắn kết, chứng tỏ được vì sao mình giành quyền vào vòng play-off mùa trước.

Tuy nhiên với lực lượng đồng đều, đặc biệt các nhân tố trụ cột Trần Đức Hoan, Nguyễn Hoàng Danh, Trần Bảo Trung thể hiện được tài năng nên đội Trường ĐH Thủy lợi có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 7 do công Lê Thanh Phúc và ấn định thắng lợi chung cuộc 2-0 trước đội ĐH Công nghiệp Hà Nội nhờ pha ghi bàn từ chấm đá phạt 11 m của Nguyễn Hoàng Danh ở phút bù giờ cuối trận.

Đội Trường ĐH Thủy lợi (12) khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng ẢNH: TUẤN MINH

Thầy trò HLV Vũ Văn Trung cùng đông đảo sinh viên đội Trường ĐH Thủy lợi có niềm vui trọn vẹn khi chiếm giữ ngôi đầu nhóm A bởi ở trận trước đó đội Trường ĐH Đại Nam bất phân thắng bại với tỷ số 0-0 trước đội ĐH Phenikaa. "Chúng tôi có khởi đầu như thế là thuận lợi nhưng cuộc cạnh tranh vẫn còn tiếp diễn, toàn đội thận trọng, chuẩn bị kỹ càng cho các trận đấu tiếp theo với ĐH Phenikaa sau đó là ĐH Đại Nam", HLV Vũ Văn Trung chia sẻ.

Đ UA TRANH QUYẾT LIỆT

Ở nhóm 6 của vòng loại khu vực TP.HCM, đội Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM giành chiến thắng giòn giã 5-1 trước đội Trường ĐH Kinh tế - tài chính TP.HCM, còn đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai đánh bại đội Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM với tỷ số 2-0. Bất chấp đối thủ giàu tham vọng và đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm, đội Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM vốn giàu truyền thống trong phong trào bóng đá sinh viên đã chơi rất hay.

Sau 1 mùa giải chuyển giao lực lượng, dàn cầu thủ đội Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM bắt đầu chơi gắn kết và đặc biệt hiệu quả, tận dụng tốt các cơ hội có được để ghi bàn. Đó là tín hiệu rất vui với người hâm mộ đội Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, mở ra niềm tin vào khả năng tiến sâu ở TNSV THACO cup 2026. Tuy nhiên thách thức vẫn còn nguyên với Nguyễn Công Hảo và các đồng đội bởi rơi vào nhóm đấu được đánh giá mạnh. Ở trận còn lại, đội ĐH Công nghệ Đồng Nai dù chạm trán với đối thủ "xương xẩu" là đội Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM nhưng vẫn bùng nổ kịp lúc để giành trọn 3 điểm. Cuộc đua đến ngôi đầu chung cuộc ở nhóm 5 hứa hẹn hấp dẫn, khó lường ở 2 lượt trận còn lại.

Lịch thi đấu ngày 13.1 Khu vực phía bắc (sân Trường ĐH Thủy lợi) Nhóm B: Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội - Trường CĐ FPT Polytechnic (9 giờ); Trường ĐH Công nghệ Đông Á - Học viện Ngân hàng (14 giờ). Khu vực TP.HCM (sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng) Nhóm 8: Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) - Trường CĐ Giao thông vận tải (8 giờ 30). Nhóm 9: Trường CĐ Công nghệ quốc tế Lilama 2 - Trường ĐH Đà Lạt (14 giờ); Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM - Trường ĐH Cảnh sát nhân dân (16 giờ).

Lượt trận đầu tiên của nhóm 7 cũng diễn ra hết sức gay cấn. Đội Trường ĐH Văn Lang dù có bàn thắng dẫn trước do công Phan Thanh Khiết nhưng vẫn bị đội ĐH Kinh tế TP.HCM chia điểm với màn lập công của Ngô Quốc Bảo. Ở trận còn lại, đội Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM (tên cũ là Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM) giành thắng lợi 3-1 trước đội Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng. Kết quả này giúp đội Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM có ưu thế nhưng cuộc cạnh tranh ở nhóm đấu này dự báo còn "căng như dây đàn" bởi cả 4 đội đều có thực lực lẫn tham vọng.