TNSV THACO cup 2026 lan tỏa thông điệp ‘3 đẹp’ trên đất sen hồng

Chiều 14.1, tại Trường ĐH Đồng Tháp, ban tổ chức, trọng tài, giám sát trận đấu… và đại diện 8 đội bóng tham dự vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) đã có buổi họp kỹ thuật trước khi bước vào những cuộc tranh tài diễn ra vào chiều mai (ngày 15.1).

Quang cảnh buổi họp kỹ thuật vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá TNSV THACO cup 2026 chiều 14.1 ẢNH: DUY TÂN

Tại cuộc họp, nhà báo Trần Quang Tuyến, ủy viên BTC TNSV THACO cup 2026, nhắc nhở các đội kiểm tra lại hồ sơ thi đấu trên tinh thần nghiêm túc, trung thực. Đặc biệt, chú ý đến tuân thủ điều lệ, quy định về việc đăng ký, tư cách thi đấu của các cầu thủ. VĐV đủ tiêu chuẩn là sinh viên chính quy, có độ tuổi 18-25. Các đội tuyệt đối tránh những sai sót không đáng có, làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của giải.

Nhà báo Trần Quang Tuyến nói thêm, đăng cai vòng loại Tây Nam bộ, Trường ĐH Đồng Tháp đã đầu tư sân bóng khang trang, hiện đại, đẹp mắt. Sân bóng nằm trong khuôn viên trường nên sẽ có rất nhiều sinh viên đến xem các trận đấu, hứa hẹn không khí rất bùng nổ và sôi nổi. Vì vậy, các trưởng đoàn phải nghiêm túc nhắc nhở các cầu thủ thể hiện nét đẹp về văn hóa ứng xử trong bất kể tình huống thắng hay thua.

Nhà báo Trần Thanh Trang, Trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Tây Nam bộ và nhà báo Trần Quang Tuyến, mong muốn các đội lan tỏa thông điệp "Chơi đẹp - Thắng đẹp - Cổ vũ đẹp" trên đất sen hồng Đồng Tháp ẢNH: KHẢ HÒA

Chia sẻ tại cuộc họp, nhà báo Trần Thanh Trang, Trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Tây Nam bộ, phấn khởi cho biết với sự tổ chức thành công của 3 mùa giải đã qua, giải bóng đá Thanh Niên sinh viên đã trở thành một sân chơi được nhiều đội bóng miền Tây mong đợi. Mọi năm giải tổ chức trên SVĐ Cần Thơ, TNSV THACO cup 2026 sẽ mang đến bầu không khí mới mẻ khi lần đầu tiên đăng cai tại Trường ĐH Đồng Tháp.

Dù có sự mới mẻ về địa điểm tổ chức, nhà báo Trần Thanh Trang mong các đội vẫn sẽ mãi lan tỏa thông điệp "Chơi đẹp – Thắng đẹp – Cổ vũ đẹp". Các cầu thủ thể hiện đam mê, tài năng bóng đá trong phạm vi khuôn khổ, điều lệ của giải. Các trọng tài, giám sát trận đấu thể hiện tinh thần khách quan, điều hành các trận đấu chính xác, để tạo sân chơi lành mạnh cho các sinh viên và lan tỏa hình ảnh đẹp của bóng đá học đường.

Các đội đăng ký màu áo thi đấu ẢNH: KHẢ HÒA

Vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá TNSV THACO cup 2026 có 8 đội tham dự, gồm: ĐH Cần Thơ, Trường ĐH Cửu Long, Trường ĐH Đồng Tháp, Trường ĐH FPT Cần Thơ, Trường ĐH Nam Cần Thơ, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, Trường ĐH Tây Đô, Trường ĐH Trà Vinh. Các đội thi đấu từ ngày 15.1 – 22.1 trên sân bóng Trường ĐH Đồng Tháp.

Tổng duyệt lễ khai mạc vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá TNSV THACO cup 2026 tại Trường ĐH Đồng Tháp chiều 14.1 ẢNH: DUY TÂN

Về thể thức thi đấu, 8 đội chia hai nhóm A, B (4 đội/nhóm) thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Chọn 2 đội xếp thứ nhất thi đấu trận chung kết khu vực. Đội thắng trận chung kết sẽ giành suất tham dự VCK, đội thua trận chung kết (đội xếp thứ nhì khu vực - PV) sẽ thi đấu play-off với 1/11 đội khu vực TP.HCM, trên SVĐ Trường ĐH Tôn Đức Thắng vào ngày 27.1 để giành suất tham dự VCK. Dự kiến, VCK giải bóng đá TNSV THACO cup 2026 diễn ra từ ngày 7.3 đến 22.3 tại sân Trường ĐH Nha Trang.