Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Thanh Niên Sinh viên

Những cuộc ‘chạm trán duyên nợ’ tại Tây Nam bộ giải bóng đá TNSV THACO cup 2026

Thanh Duy
Thanh Duy
12/01/2026 13:33 GMT+7

Những lá thăm ngẫu nhiên tạo nên những cặp đấu nhiều 'duyên nợ' tại vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá TNSV THACO cup 2026 có 8 đội bóng tham dự, chia vào 2 nhóm đấu A và B. Mỗi nhóm thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 2 đội xếp nhất mỗi nhóm vào chơi trận chung kết. Đội thắng thẳng tiến tới VCK toàn quốc. Đội thua sẽ đá trận play-off với 1/11 đội khu vực TP.HCM để giành suất đi tiếp.

Những cuộc ‘chạm trán duyên nợ’ tại Tây Nam bộ giải bóng đá TNSV THACO cup 2026- Ảnh 1.

8 đội tham gia vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá TNSV THACO cup 2026 đều là "cựu binh"

ẢNH: DUY TÂN

Theo kết quả bốc thăm, nhóm A vòng loại Tây Nam bộ gồm 4 đội bóng: Trường ĐH Đồng Tháp (chủ nhà), Trường ĐH Nam Cần Thơ, Trường ĐH Tây Đô và Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. Nhóm B gồm: Trường ĐH Trà Vinh (đương kim vô địch vòng loại Tây Nam bộ), ĐH Cần Thơ, Trường ĐH Cửu Long và Trường ĐH FPT Cần Thơ.

Một trong những thú vị của vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá TNSV THACO cup 2026 là các đội bóng đều là "cựu binh". Những lá thăm may rủi một lần nữa tạo nên những cuộc chạm trán "duyên nợ" đáng xem. Trước khi khởi tranh, cục diện và ưu thế của các đội như thế nào trong lịch sử 3 mùa giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam (2023, 2024, 2025) đã tổ chức?

Ở nhóm A, người hâm mộ sẽ được xem 2 cặp đấu hấp dẫn ngay trong ngày khai mạc 15.1 tới đây. Trận thứ nhất (diễn ra lúc 14 giờ 30 ) là cuộc đụng độ giữa Trường ĐH Tây Đô và Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. Hai đội đã từng gặp nhau tại TNSV THACO cup 2025. Năm ngoái, đại diện Vĩnh Long đã thắng vất vả 1-0, giành tấm vé đi tiếp. Với các cầu thủ Tây Đô, đó là một trận đấu then chốt đã khiến đội bị loại sớm. Và tất nhiên, họ không hề muốn nỗi buồn đó lặp lại năm nay.

Những cuộc ‘chạm trán duyên nợ’ tại Tây Nam bộ giải bóng đá TNSV THACO cup 2026- Ảnh 2.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (áo xanh) từng chiến thắng 1-0 trước Trường ĐH Tây Đô tại TNSV THACO Cup 2025

ẢNH: DUY TÂN

Vào lúc 17 giờ cùng ngày, cuộc đối đầu giữa Trường ĐH Đồng Tháp và Trường ĐH Nam Cần Thơ được dự đoán rất căng thẳng và quyết liệt. Năm nay, đại diện đất sen hồng gây chú ý vì là đội bóng chủ nhà, được đầu tư rất bài bản. Còn thực lực của đại diện Cần Thơ là đương kim á quân vòng loại Tây Nam bộ. 2 đội sẽ không muốn tái hiện kết quả bất phân thắng bại 0-0 tại TNSV THACO cup 2025. Bởi năm nay, vòng loại Tây Nam bộ sẽ không đá bán kết mà mỗi nhóm (4 đội) chỉ có 1 suất chơi trận cuối cùng.

Những cuộc ‘chạm trán duyên nợ’ tại Tây Nam bộ giải bóng đá TNSV THACO cup 2026- Ảnh 3.

Trường ĐH Đồng Tháp (áo xanh) cầm hòa 0 - 0 Trường ĐH Nam Cần Thơ tại mùa giải 2025, qua đó bị loại ở vòng bảng trong lần đầu tham gia

ẢNH: DUY TÂN

Trong khi đó, ở nhóm B, 4 đội bóng đều là "đối thủ quen thuộc" của nhau. Trường ĐH Trà Vinh đã từng đụng độ với 3 đội láng giềng là ĐH Cần Thơ (2 lần), Trường ĐH Cửu Long (1 lần) và Trường ĐH FPT Cần Thơ (3 lần). Trong tổng số 6 trận, Trường ĐH Trà Vinh chỉ mới để thua 1 trận duy nhất trước ĐH Cần Thơ (tỷ số 0-2) trong trận chung kết vòng loại Tây Nam bộ năm 2023. Đây cũng là đội đang nắm giữ thành tích tốt nhất vòng loại miền Tây với 1 lần về nhì, 2 lần về nhất. Các tuyển thủ Trường ĐH Trà Vinh sẽ nỗ lực hết mình để lập thêm kỷ lục mới. Song hành trình này sẽ không dễ dàng, vì những đội bóng khác luôn muốn "vé vàng" đổi chủ.

Những cuộc ‘chạm trán duyên nợ’ tại Tây Nam bộ giải bóng đá TNSV THACO cup 2026- Ảnh 4.

Trường ĐH Trà Vinh sẽ gặp lại ĐH Cần Thơ tại vòng loại Tây Nam bộ giải TNSV THACO cup 2026. Trong 2 lần đã đối đầu, chiến thắng chia đều cho mỗi đội

ẢNH: DUY TÂN

Trận đấu đáng chú ý nữa trong nhóm B sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Trường ĐH Cửu Long và ĐH Cần Thơ. Hai đội này đã gặp nhau 2 lần và chiến thắng cũng chia đều cho mỗi đội. Tại mùa giải 2024, ĐH Cần Thơ đã "gieo sầu" cho đội bạn khi giành chiến thắng tối thiểu 1-0, nhờ pha phản lưới nhà vào phút bù giờ của Trường ĐH Cửu Long. Một năm sau, đại diện của Vĩnh Long đã trả lại món nợ cho ĐH Cần Thơ khi thắng đậm 3 bàn không gỡ, buộc đối thủ rời giải sớm. 

Những cuộc ‘chạm trán duyên nợ’ tại Tây Nam bộ giải bóng đá TNSV THACO cup 2026- Ảnh 5.

Trận đấu giữa ĐH Cần Thơ (áo tím) và Trường ĐH Cửu Long rất đáng xem vì mỗi đội đều có 1 trận thắng và 1 trận thua trong 2 lần chạm trán

ẢNH: DUY TÂN

Trong khi đó, Trường ĐH FPT Cần Thơ sẽ gặp lại Trường ĐH Trà Vinh và ĐH Cần Thơ – 2 đối thủ thường ghi bàn đậm vào lưới đối thủ khi tranh tài. Một chiến thắng là điều mà Trường ĐH FPT Cần Thơ đã mơ ước suốt 4 năm nay khi tham gia giải đấu. TNSV THACO cup 2026 chính là cơ hội để các cầu thủ Trường FPT Cần Thơ chứng minh thực lực, cho thấy sự phát triển của bóng đá học đường vốn được Ban giám hiệu nhà trường rất quan tâm trong thời gian qua.

Những cuộc ‘chạm trán duyên nợ’ tại Tây Nam bộ giải bóng đá TNSV THACO cup 2026- Ảnh 6.

Tin liên quan

Rực rỡ lễ khai mạc TNSV THACO cup 2026: Ngày hội lớn đậm chất sinh viên, chuyên nghiệp và hấp dẫn

Rực rỡ lễ khai mạc TNSV THACO cup 2026: Ngày hội lớn đậm chất sinh viên, chuyên nghiệp và hấp dẫn

Đại diện các đoàn, ban huấn luyện, cầu thủ 35 đội bóng khu vực TP.HCM, phóng viên các báo đài cùng hơn 6.000 cổ động viên đã tạo nên sắc màu rực rỡ tại lễ khai mạc TNSV THACO cup 2026.

Khám phá thêm chủ đề

TNSV THACO CUP 2026 giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam Cúp THACO Báo Thanh Niên Tây Nam Bộ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận