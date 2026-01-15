Sôi động xứ sen hồng

8 đội tranh 1,5 suất vào VCK

Vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026 có 8 đội bóng tham dự, chia vào 2 nhóm đấu. Nhóm A gồm Trường ĐH Đồng Tháp (chủ nhà), Trường ĐH Nam Cần Thơ, Trường ĐH Tây Đô, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. Nhóm B có Trường ĐH Trà Vinh (ĐKVĐ khu vực năm 2025), Trường ĐH Cửu Long, Trường ĐH FPT Cần Thơ và ĐH Cần Thơ. Năm nay, tuy cơ hội mở ra nhiều hơn cho các đội khi khu vực Tây Nam bộ có 1,5 suất dự VCK (3 mùa giải trước, mỗi mùa chỉ có 1 suất - PV), nhưng hành trình tranh vé căng thẳng hơn rất nhiều. Vòng này chỉ chọn 2 đội đứng nhất mỗi nhóm vào chơi trận chung kết. Đội thắng thẳng tiến vào VCK, đội thua sẽ đá trận play-off với 1 trong 11 đội của khu vực TP.HCM để tìm suất đi tiếp.

Trường ĐH Đồng Tháp mạnh tay đầu tư sân bóng khang trang phục vụ thi đấu vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026 ẢNH: DUY TÂN

Cuộc đua càng gay cấn khi 8 đội tại khu vực Tây Nam bộ đều là cựu binh. Kinh nghiệm thi đấu ở các mùa giải trước sẽ mang đến những trận cầu chất lượng. Nhiều đội đặt mục tiêu giành "vé vàng" nên có sự chuẩn bị và đầu tư bài bản trong một năm qua. Sự thú vị tăng lên khi những lá thăm ngẫu nhiên đã tạo nên nhiều cuộc chạm trán duyên nợ. Đánh giá về cục diện năm nay, ông Trầm Quốc Nam, HLV đội Trường ĐH Trà Vinh - đại diện của Tây Nam bộ 2 năm liền góp mặt ở VCK TNSV THACO cup (2024, 2025), khẳng định: "Trình độ của nhiều đội bóng miền Tây đang ngang bằng nhau. Trong khi đó, thể lệ năm nay gay gắt hơn và chúng tôi đã rơi vào một nhóm đấu khó. Chỉ cần thiếu thận trọng và mất tập trung sẽ phải trả giả đắt".

BTC TNSV THACO cup 2026 vinh dự nhận được sự quan tâm đồng hành của nhiều công ty, doanh nghiệp, trường ĐH trong việc tổ chức vòng loại khu vực Tây Nam bộ suốt 3 - 4 mùa giải, như: Tổng công ty Điện lực miền Nam; Công ty Điện lực Cà Mau; Văn phòng đại diện Agribank khu vực Tây Nam bộ; Công ty TNHH Y khoa Vạn Phước Cửu Long; Trường ĐH Cửu Long; Trường ĐH Trà Vinh.

Không khí mới trên sân Trường ĐH Đồng Tháp

Vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026 sẽ mang đến bầu không khí mới mẻ khi lần đầu tiên được tổ chức trên sân Trường ĐH Đồng Tháp. Sân cỏ nhân tạo 11 người có kích thước đúng chuẩn FIFA và VFF, được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng, bảng điểm điện tử, riêng khán đài A có mái che. Khi nhận đăng cai vòng loại, Ban giám hiệu nhà trường đã đầu tư thêm hơn 1 tỉ đồng để thi công các khán đài B, C, D (nâng tổng sức chứa lên 1.600 chỗ ngồi - PV). Các phòng thay đồ, phòng BTC, trọng tài, y tế cũng được đầu tư bài bản. Diện mạo mới mẻ, hiện đại của sân bóng đến từ khâu chuẩn bị tâm huyết, kỹ lưỡng của tập thể nhà trường, đặc biệt là sự quan tâm sát sao của PGS-TS Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp - một người rất nhiệt huyết với thể thao.

Người dân đất sen hồng vốn đam mê thể thao, nhất là bóng đá. Trước đây, SVĐ Cao Lãnh được xem là "chảo lửa" miền Tây, luôn đầy ắp khán giả đến cổ vũ cho đội Đồng Tháp mỗi khi thi đấu trên sân nhà. Với sức chứa hơn 1.600 chỗ ngồi ở 4 khán đài, sân bóng đá Trường ĐH Đồng Tháp như "chảo lửa" thu nhỏ của SVĐ Cao Lãnh trước đây. Với sự tâm huyết của lãnh đạo nhà trường, niềm đam mê của sinh viên cùng tình yêu bóng đá của người dân Đồng Tháp, những cuộc tranh tài tại vòng loại Tây Nam bộ hứa hẹn sẽ náo nhiệt, bùng nổ.

Thạc sĩ Cao Dao Thép, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp, chia sẻ: "Trường ĐH Đồng Tháp rất vinh dự khi được Báo Thanh Niên chọn đăng cai vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026. Với trách nhiệm là đơn vị đồng hành và mong muốn góp phần cho giải đấu thành công, chúng tôi đã mạnh dạn đầu tư sân bóng, cơ sở vật chất của trường. Điều này không chỉ mang đến hình ảnh đẹp trong khâu tổ chức, mà còn có ý nghĩa phục vụ tốt hơn cho việc đào tạo của trường, tạo điều kiện cho sinh viên có sân vui chơi, giải trí sau giờ học".