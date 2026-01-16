ĐH Duy Tân trẻ hóa lực lượng, sẵn sàng tạo bất ngờ ở TNSV THACO cup 2026

Quyết tâm tạo kỳ tích từ sức trẻ

Trước thềm vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung, giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV, năm 2026 - cúp THACO (TNSV THACO cup 2026), đội bóng ĐH Duy Tân bước vào giải với đội hình trẻ hóa gần như toàn bộ, gồm các sinh viên năm nhất và năm 2.

Sức trẻ, nền tảng thể lực cùng tinh thần kỷ luật được xem là "vũ khí" quan trọng để thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Vũ sẵn sàng đối mặt với những thử thách lớn ngay từ vòng loại bảng B.

Đội bóng ĐH Duy Tân tập luyện tích cực, hoàn tất khâu chuẩn bị trước giải bóng đá sinh viên Việt Nam lần IV, năm 2026 - cúp THACO. ẢNH: DUY TÂN

Theo Ban huấn luyện đội bóng ĐH Duy Tân, ở những mùa giải trước giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam, ĐH Duy Tân đã nhiều lần chạm trán các đối thủ quen thuộc trong khu vực miền Trung. Điều này vừa là lợi thế về mặt hiểu đối phương, vừa đặt ra thách thức không nhỏ khi các đội đều đã nắm khá rõ lối chơi của nhau.

Tuy nhiên, với lực lượng trẻ hoàn toàn trong mùa giải năm nay, ĐH Duy Tân lại mang đến một diện mạo mới. Chính sự "chưa bị đọc bài" của các sinh viên năm nhất, năm 2 được kỳ vọng sẽ tạo ra yếu tố bất ngờ tại TNSV THACO cup 2026.

Ban huấn luyện đội bóng ĐH Duy Tân chỉ đạo các cầu thủ trong một buổi tập, nhấn mạnh tinh thần kỷ luật và sức trẻ sẽ là "vũ khí" của đội ẢNH: DUY TÂN

Giữa tháng 1.2026, PV Thanh Niên có dịp theo dõi trận giao hữu giữa đội U.17 SHB Đà Nẵng và đội bóng ĐH Duy Tân, đây là màn cọ xát quan trọng trước khi ĐH Duy Tân bước vào TNSV THACO cup 2026.

Theo quan sát, ngay từ những phút đầu, 2 đội nhập cuộc với tốc độ cao. Những pha lên bóng nhanh, các tình huống phối hợp nhỏ gọn, giàu kỹ thuật liên tục được tạo ra, mang đến một thế trận sôi động và hấp dẫn.

U.17 SHB Đà Nẵng thể hiện lối chơi kỷ luật, trong khi ĐH Duy Tân cho thấy sự tự tin, không ngại va chạm, sẵn sàng tranh chấp trước các cầu thủ trẻ đang được đào tạo bài bản.

Đây được xem là bài kiểm tra chất lượng cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Vũ trong quá trình hoàn thiện đội hình và đấu pháp.

Trước thềm TNSV THACO cup 2026, đội bóng ĐH Duy Tân và U.17 SHB Đà Nẵng đã có trận giao hữu, cả 2 đội nhập cuộc với tốc độ cao

ẢNH: DUY TÂN

HLV Nguyễn Tuấn Vũ chia sẻ, giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV, năm 2026 - cúp THACO là cơ hội lớn để các cầu thủ trẻ của ĐH Duy Tân khẳng định bản thân. Theo ông, dù kinh nghiệm thi đấu chưa nhiều nhưng sức trẻ, tinh thần kỷ luật và sự đoàn kết chính là nền tảng để đội bóng hướng đến những điều tích cực, tạo ra kỳ tích.

Nhà cầm quân Nguyễn Tuấn Vũ nhấn mạnh: "Mỗi buổi tập, mỗi trận giao hữu đều được xem như một bước chuẩn bị quan trọng. Nếu giữ được tinh thần thi đấu máu lửa, tuân thủ đấu pháp và hỗ trợ nhau trên sân, các cầu thủ sinh viên hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ tại TNSV THACO cup 2026".

"Hot boy sân cỏ" giữ niềm tin ở khung thành

Bên cạnh lực lượng trẻ, ĐH Duy Tân còn có chỗ dựa vững chắc nơi khung thành.

Lần thứ 3 khoác áo đội tuyển sinh viên, thủ môn Lê Đức Hoàng Anh vốn là gương mặt quen thuộc được mệnh danh là "hot boy" sân cỏ sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò thủ lĩnh tinh thần cho toàn đội tại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV, năm 2026.

Hoàng Anh cho biết, mỗi mùa giải là một trải nghiệm quý giá. Việc được góp mặt trong đội hình năm nay không chỉ là trách nhiệm bảo vệ khung thành, mà còn là cơ hội để anh truyền lại kinh nghiệm thi đấu, tâm lý trận mạc cho các đàn em.

Các cầu thủ ĐH Duy Tân thể hiện những pha phối hợp nhanh, kỹ thuật trong quá trình hoàn thiện đội hình trước giải ẢNH: DUY TÂN

Theo thủ thành này, điều quan trọng nhất vẫn là tinh thần đồng đội, bởi chỉ khi tất cả cùng gắn kết, đội bóng mới phát huy được sức mạnh thực sự.

Ở tuyến trên, tiền vệ cánh Kỳ Sơn cho biết toàn đội bước vào TNSV THACO cup 2026 với tinh thần rất tốt sau hàng loạt trận giao hữu, đặc biệt là các cuộc so tài với đội U.17 SHB Đà Nẵng. Những trận đấu này giúp các cầu thủ nâng cao thể lực, hoàn thiện kỹ năng cá nhân và hiểu rõ hơn về đấu pháp chung.

"Cường độ thi đấu cao trong các trận cọ xát đã giúp toàn đội cải thiện khả năng pressing, tổ chức tấn công cũng như phòng ngự từ xa. Đó là hành trang quan trọng để ĐH Duy Tân tự tin bước vào sân chơi lớn, sẵn sàng chinh phục những thử thách phía trước", Kỳ Sơn nói.