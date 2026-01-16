Tân binh Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng không ngại áp lực, sẵn sàng cống hiến hết mình

Không ngại áp lực, sẵn sàng chơi hết mình

Lần đầu góp mặt tại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần 4, năm 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026), đội bóng Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng được xem là tân binh ở bảng B vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung.

Dù được đánh giá thấp hơn trên lý thuyết, thầy trò HLV Huỳnh Minh Châu vẫn thể hiện quyết tâm tiếp cận giải đấu bằng tinh thần cầu tiến, sẵn sàng cống hiến và không ngại tạo bất ngờ.

Những ngày qua, cứ mỗi buổi chiều, các cầu thủ Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng lại miệt mài tập luyện thể lực, tổ chức các trận đấu giao hữu với một số đội bóng phong trào tại SVĐ Chi Lăng (P.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) nhằm nâng cao khả năng cọ xát và hoàn thiện lối chơi trước khi bước vào sân chơi lớn.

Đội hình tân binh Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng tranh tài ở bảng B vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung, sẵn sàng bước vào sân chơi toàn quốc

ẢNH: HUY ĐẠT

Trao đổi với PV Thanh Niên trước thềm giải đấu, HLV Huỳnh Minh Châu cho biết toàn đội xác định đây là môi trường thi đấu chất lượng cao, nơi quy tụ các đội bóng sinh viên giàu truyền thống và sở hữu lực lượng mạnh. Tuy vậy, thay vì chịu áp lực từ những đánh giá ban đầu, Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng lựa chọn cách tiếp cận thoải mái, tự tin và tập trung cao độ cho từng trận đấu.

"Chúng tôi là đội lần đầu tham gia nên không đặt nặng chuyện so sánh. Toàn đội xác định ra sân với tinh thần học hỏi, thi đấu hết khả năng và thể hiện hình ảnh tích cực, năng động của sinh viên nhà trường", HLV Huỳnh Minh Châu chia sẻ.

HLV Huỳnh Minh Châu (bên trái) truyền lửa cho các học trò trong buổi tập chuẩn bị bước vào vòng loại

ẢNH: HUY ĐẠT

Tại bảng B, mỗi trận đấu được xem là cơ hội quý giá để lực lượng cầu thủ trẻ của Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng tích lũy kinh nghiệm thực chiến, làm quen với áp lực thi đấu và khẳng định bản thân.

Theo đánh giá của ban huấn luyện, phần lớn cầu thủ trong đội còn trẻ, lần đầu góp mặt ở một giải đấu quy mô toàn quốc, nên việc thích nghi với nhịp độ và cường độ thi đấu được xem là mục tiêu quan trọng.

Các cầu thủ Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng tích cực rèn thể lực, hoàn thiện lối chơi trước thềm Giải TNSV THACO cup 2026

ẢNH: HUY ĐẠT

Là sinh viên năm cuối và một trong những gương mặt trụ cột của đội, Huỳnh Nguyễn Nhất Vương cho biết toàn đội bước vào giải với tinh thần quyết tâm cao nhất. "Dù là tân binh, chúng tôi không ra sân với tâm lý thử sức đơn thuần. Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình, thi đấu nghiêm túc để hướng tới những kết quả tốt nhất có thể", Nhất Vương khẳng định.

Trong khi đó, Huỳnh Đỗ Thành Như, hậu vệ cánh phải, bày tỏ sự tự tin vào sức mạnh tập thể. Theo Thành Như, bóng đá sinh viên không chỉ là câu chuyện kỹ thuật hay thể lực, mà còn là sự gắn kết và tinh thần đoàn kết trên sân.

"Khi tất cả cùng chung mục tiêu, sẵn sàng bọc lót và chiến đấu vì nhau, tập thể hoàn toàn có thể tạo nên những điều bất ngờ. Chúng tôi tin sự đoàn kết sẽ là điểm tựa lớn nhất của đội tại giải lần này", Thành Như chia sẻ.

Hậu vệ Huỳnh Đỗ Thành Như cho biết sự đoàn kết và khát vọng cống hiến là 'vũ khí' của đội bóng Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng

ẢNH: HUY ĐẠT

Nuôi hy vọng vượt giới hạn

Về chuyên môn, HLV trưởng Huỳnh Minh Châu cho biết ban huấn luyện đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thể lực lẫn chiến thuật cho các học trò. Dù thời gian chuẩn bị không quá dài, đội vẫn kịp xây dựng lối chơi phù hợp với đặc điểm nhân sự hiện có.

"Chúng tôi ưu tiên lối chơi gắn kết, đề cao tính kỷ luật và tận dụng tốc độ. Trên hàng công, đội có một số cầu thủ có khả năng tạo đột biến, đây là điểm mà chúng tôi kỳ vọng có thể tạo ra sự khác biệt trong từng trận đấu", HLV Huỳnh Minh Châu cho biết.

Không ngại va chạm, đội bóng Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng sẽ chơi với tinh thần không lùi bước

ẢNH: HUY ĐẠT

Trước thềm giải đấu, sự quyết tâm từ cầu thủ và ban huấn luyện thể hiện rõ qua những buổi tập luyện và đá giao lưu. Bên cạnh đó, đội bóng Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng còn có hậu phương vững chắc từ phía nhà trường.

Anh Huỳnh Quang Huy, Bí thư Đoàn Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng, cho biết lãnh đạo nhà trường luôn quan tâm, theo dõi sát sao quá trình chuẩn bị của đội bóng.

"Nhà trường tạo điều kiện tốt nhất về thời gian, sân bãi và công tác động viên tinh thần để sinh viên yên tâm tập luyện, thi đấu. Đây là một giải đấu tạo cơ hội để sinh viên rèn luyện ý chí, tinh thần tập thể và lan tỏa hình ảnh năng động của Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng", anh Huỳnh Quang Huy nhấn mạnh.

Theo ban huấn luyện, hàng thủ của đội bóng Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng sẽ chơi tập trung, lấy kỷ luật làm nền tảng

ẢNH: HUY ĐẠT

Anh Huỳnh Quang Huy cho biết thêm, tại vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung giải TNSV THACO Cup 2026, Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng không đặt nặng áp lực thành tích. Điều đội bóng hướng đến là việc thể hiện bản sắc riêng, tinh thần thi đấu fair-play và khát vọng vươn lên của một tập thể sinh viên lần đầu bước ra sân chơi toàn quốc.

"Với sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng hy vọng vượt giới hạn, mang đến hình ảnh một tân binh giàu nhiệt huyết, sẵn sàng tạo dấu ấn riêng tại giải TNSV THACO Cup 2026", anh Huỳnh Quang Huy nói.

Tinh thần đoàn kết của đội bóng Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng trước giờ bóng lăn

ẢNH: HUY ĐẠT