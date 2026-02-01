Sinh động đến ngỡ ngàng: Linh vật ngựa được vẽ bằng phấn trên bảng đen

Không phải tranh sơn dầu hay tranh kỹ thuật số, bức linh vật ngựa hiện lên đầy sinh động trên nền bảng đen quen thuộc của lớp học. Từng nét phấn màu được cô giáo mỹ thuật miệt mài khắc họa suốt nhiều ngày, tạo nên tác phẩm 'mã đáo thành công' đặc biệt.

Bức tranh "mã đáo thành công" được vẽ bằng phấn màu trên nền bảng đen ẢNH: HỮU TÚ

Trao đổi với PV Thanh Niên, cô Vũ Mặc Khuê Trâm, giáo viên mỹ thuật Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (phường Tuy Hòa, Đắk Lắk; trước đây thuộc TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), cho biết đây là món quà tinh thần đặc biệt mà cô dành tâm huyết thực hiện để chào đón năm mới.

Cô Trâm chia sẻ, những năm trước, bản thân cô đã vẽ nhiều linh vật tết bằng phấn màu trên nền bảng đen. Năm nay, cô quyết định vẽ bức tranh "mã đáo thành công" trong dịp trường xây dựng nhiều hạng mục mới, khang trang.

Cô Trâm chỉnh sửa lại các chi tiết trên bức tranh linh vật ngựa ẢNH: HỮU TÚ

"Nếu chỉ vẽ một con ngựa thì bố cục sẽ rất đơn điệu. Tôi quyết định vẽ 8 con để trọn vẹn ý nghĩa "mã đáo thành công" trong Tết Bính Ngọ. Đặc biệt, ngôi trường của chúng tôi cũng vừa xây dựng xong, tôi hy vọng bức tranh sẽ mang lại may mắn, giúp việc dạy học của thầy trò đều gặt hái được nhiều thành công trong năm mới", cô Trâm bộc bạch.

Bức tranh "mã đáo thành công" trên nền bảng đen được cô Trâm miệt mài, khắc họa suốt 4 ngày liền. Cô đã tận dụng khoảng thời gian trống tiết dạy học, giờ nghỉ trưa hay cả ngày nghỉ cuối tuần để vẽ tranh. Khác với vẽ tranh trên giấy, việc phác thảo trên bảng có diện tích lớn đòi hỏi sự cân đối về bố cục.

Cô Trâm sử dụng phấn màu để vẽ tranh linh vật ngựa ẢNH: HỮU TÚ

"Một con ngựa đen không đơn thuần chỉ có màu đen. Tôi phải chồng 4 - 5 lớp màu từ nâu, vàng đất đến trắng để tạo độ sáng tối và toát lên được cơ bắp của ngựa. Đặc biệt, mỗi con tôi đều vẽ khác nhau, không sao chép y nguyên bản gốc", cô Trâm chia sẻ.

Trong quá trình vẽ tranh linh vật ngựa, cô Trâm được đồng nghiệp góp ý để chỉnh sửa các chi tiết sao cho bức tranh có sự hài hòa, bắt mắt. Ngoài ra, phần hậu cảnh của bức tranh được cô Trâm "biến tấu" thành ngọn núi tuyết với ý nghĩa đàn ngựa băng qua núi rừng, đồng ruộng, vượt qua khó khăn.

Gần 15 năm đứng lớp, cô Trâm vẫn luôn giữ ngọn lửa đam mê với hội họa. Ngoài giờ dạy trên lớp, cô còn dành thời gian sáng tác tranh sơn dầu, sơn mài để tham gia các đợt triển lãm xuân của tỉnh nhà.

Cô Trâm bên tác phẩm "mã đáo thành công" trên nền bảng đen ẢNH: HỮU TÚ

Các chi tiết trên bức tranh được cô Trâm chăm chút, hoàn thiện tỉ mỉ ẢNH: HỮU TÚ

Bức tranh "mã đáo thành công" trên nền bảng đen là không gian check-in xuân Bính Ngọ của giáo viên nhà trường ẢNH: HỮU TÚ

Ông Phạm Văn Khoa, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, cho biết cô Trâm là một giáo viên năng động, tích cực và có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình dạy học.

"Từ những bức tranh linh vật mà cô Trâm vẽ hằng năm đã tạo cho giáo viên, học sinh có một niềm vui khi đến trường. Năm nay, bức "mã đáo thành công" được cô dày công khắc họa, tạo không khí vui tươi cho nhà trường trong năm mới, đặc biệt là dịp Tết Bính Ngọ 2026", ông Khoa bày tỏ.

