Văn hóa

Mai anh đào nở rộ, 'nhuộm hồng' Đà Lạt trước Tết Bính Ngọ

Lâm Viên
Lâm Viên
27/01/2026 18:45 GMT+7

Mai anh đào bất ngờ đồng loạt bung nở tại nhiều khu vực phố núi Đà Lạt (Lâm Đồng), tạo nên khung cảnh rực rỡ hiếm thấy ngay trước thềm Tết Bính Ngọ 2026.

Sắc hồng lan tỏa từ nội ô đến vùng ven, đúng thời điểm diễn ra Lễ hội hoa mai anh đào – loài hoa biểu tượng của phố núi, khiến Đà Lạt trở thành điểm hẹn thu hút đông đảo du khách và người dân.

Mai anh đào nở rộ, 'nhuộm hồng' Đà Lạt trước Tết Bính Ngọ- Ảnh 1.

Sắc hồng lan tỏa từ nội ô đến vùng ven Đà Lạt

ẢNH: LÂM VIÊN

Đường hoa ánh sáng nghệ thuật "Sáng tạo cùng hoa mai anh đào"

Ngày 27.1, UBND P.Xuân Hương, Đà Lạt chính thức khai mạc tuyến đường hoa ánh sáng nghệ thuật "Sáng tạo cùng hoa mai anh đào Đà Lạt" trên đường Trần Hưng Đạo (đoạn chạy dọc khu biệt thự cổ Cadasa Resort). Đây là một trong những hoạt động điểm nhấn của Lễ hội hoa mai anh đào Đà Lạt năm 2026, mang đến không gian thưởng hoa mới mẻ, kết hợp giữa thiên nhiên, nghệ thuật và ánh sáng.

Mai anh đào nở rộ, 'nhuộm hồng' Đà Lạt trước Tết Bính Ngọ- Ảnh 2.

Tuyến đường hoa ánh sáng nghệ thuật "Sáng tạo cùng hoa mai anh đào Đà Lạt"

ẢNH: LÂM VIÊN

Dọc tuyến đường, hai hàng mai anh đào nở dày, tán cây phủ hồng nổi bật giữa không gian kiến trúc biệt thự Pháp cổ. Ban ngày, sắc hoa tạo nên phông nền dịu dàng, lãng mạn; khi đêm xuống, hệ thống chiếu sáng nghệ thuật khiến con đường trở nên lung linh, cuốn hút, mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới lạ cho du khách.

Mai anh đào nở rộ, 'nhuộm hồng' Đà Lạt trước Tết Bính Ngọ- Ảnh 3.

Chiều tối 27.1, P.Xuân Hương, Đà Lạt chính thức khai mạc tuyến đường hoa ánh sáng nghệ thuật

ẢNH: LÂM VIÊN

Mai anh đào nở rộ, 'nhuộm hồng' Đà Lạt trước Tết Bính Ngọ- Ảnh 4.

Vẻ đẹp tinh khôi của mai anh đào

ẢNH: LÂM VIÊN

Không chỉ ngắm hoa, người dân và du khách còn được thưởng lãm hàng trăm bức ảnh nghệ thuật về mai anh đào – loài hoa gắn liền với ký ức và mùa xuân Đà Lạt, cùng nhiều tranh vẽ của thiếu nhi địa phương về quê hương ngàn hoa. Không gian này nhanh chóng trở thành điểm check-in được yêu thích, đặc biệt với giới trẻ và các gia đình.

Mai anh đào nở rộ khu vực trung tâm, du khách say mê check-in

Cùng thời điểm khai mạc đường hoa ánh sáng, mai anh đào đồng loạt nở rộ tại nhiều tuyến đường trung tâm Đà Lạt, như nhuộm hồng phố núi. Ngay từ sáng sớm, các nhóm bạn trẻ, gia đình và tour du lịch đã có mặt trên đường Trần Hưng Đạo, Cô Giang, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Toản… để ngắm hoa, chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc mùa xuân đến sớm.

Mai anh đào nở rộ, 'nhuộm hồng' Đà Lạt trước Tết Bính Ngọ- Ảnh 5.

Từ sáng sớm, các nhóm bạn trẻ tìm đến vùng ngoại ô để thưởng lãm vẻ đẹp của mai anh đào

ẢNH: LÂM VIÊN

Nhiều du khách chọn đi bộ dọc tuyến đường, dừng lại ở những đoạn vỉa hè thoáng đãng để chụp ảnh. Không ít người chuẩn bị trang phục sáng màu, mang theo máy ảnh, tripod để lưu giữ trọn vẹn vẻ đẹp của mùa hoa.

Mai anh đào nở rộ, 'nhuộm hồng' Đà Lạt trước Tết Bính Ngọ- Ảnh 6.

Ghi lại khoảnh khắc mùa xuân bên mai anh đào

ẢNH: LÂM VIÊN

"Chỉ cần di chuyển từ khách sạn vài phút đã gặp mai anh đào nở rực, dọc đường Trần Hưng Đạo mai anh đào rợp hồng bên không gian biệt thự cổ, rất đặc trưng Đà Lạt và rất tuyệt vời", đôi bạn Anh Khoa – Hoàng Mai, du khách đến từ Đồng Nai chia sẻ.

Mai anh đào nở rộ, 'nhuộm hồng' Đà Lạt trước Tết Bính Ngọ- Ảnh 7.

Nhiều du khách check-in bên cây mai anh đào rực hồng trên đường Cô Giang, P.Lâm Viên, Đà Lạt

ẢNH: LÂM VIÊN

Ngoài Trần Hưng Đạo, các khu vực quanh hồ Xuân Hương, đường ven hồ, quảng trường Lâm Viên hay đường Lê Đại Hành (gần chợ Đà Lạt), mai anh đào chuẩn bị bung nở vài ngày tới, thuận tiện cho du khách vừa dạo bộ vừa thưởng hoa.

Hoa nở vùng ngoại ô, vẻ đẹp bình yên níu chân du khách

Không chỉ rực rỡ trong nội đô, mai anh đào năm nay còn bung nở đồng loạt ở nhiều khu vực ngoại ô Đà Lạt, đặc biệt dọc tuyến Quốc lộ 20 qua P.Xuân Trường, Đà Lạt. Trên các triền đồi, sắc hồng của mai anh đào nổi bật giữa không gian xanh, tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa nên thơ.

Mai anh đào nở rộ, 'nhuộm hồng' Đà Lạt trước Tết Bính Ngọ- Ảnh 8.

Trên các triền đồi, sắc hồng của mai anh đào nổi bật giữa không gian xanh, tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa nên thơ

ẢNH: LÂM VIÊN

Mai anh đào nở rộ, 'nhuộm hồng' Đà Lạt trước Tết Bính Ngọ- Ảnh 9.

Ngôi nhà gỗ cũ phủ rợp sắc hoa, mang đến cảm giác yên bình, chậm rãi rất riêng của vùng ven Đà Lạt

ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Vũ Đình Đông (P.Xuân Trường, Đà Lạt) cho biết, dãy mai anh đào quanh nhà ông được trồng cách đây hơn 5 năm. "Đây là năm thứ 3 cây ra hoa, nhưng năm nay nở đẹp và rực rỡ nhất, có lẽ nhờ thời tiết nắng ấm kéo dài", ông Đông chia sẻ.

Mai anh đào nở rộ, 'nhuộm hồng' Đà Lạt trước Tết Bính Ngọ- Ảnh 10.

Mai anh đào rực hồng bên căn nhà gỗ của gia đình ông Đông

ẢNH: LÂM VIÊN

Để hỗ trợ du khách, ban tổ chức lễ hội cũng cập nhật các điểm ngắm mai anh đào trên bản đồ số theo thời gian thực, giúp người dân và du khách dễ dàng lựa chọn những địa điểm thưởng hoa phù hợp trong mùa lễ hội – mùa xuân đặc trưng của phố núi Đà Lạt (https://www.dalatmap.com/festivalhoamaianhdao).

Một số hình ảnh mai anh đào rực hồng phố núi Đà Lạt:

Mai anh đào nở rộ, 'nhuộm hồng' Đà Lạt trước Tết Bính Ngọ- Ảnh 11.

Mai anh đào và Trường cao đẳng Đà Lạt

ẢNH: LÂM VIÊN

Mai anh đào nở rộ, 'nhuộm hồng' Đà Lạt trước Tết Bính Ngọ- Ảnh 12.

Quốc lộ 20 qua P.Xuân Trường, Đà Lạt rợp hồng bởi mai anh đào

ẢNH: LÂM VIÊN

Mai anh đào nở rộ, 'nhuộm hồng' Đà Lạt trước Tết Bính Ngọ- Ảnh 13.

Mai anh đào rực hồng trong sân trường

ẢNH: LÂM VIÊN

Mai anh đào nở rộ, 'nhuộm hồng' Đà Lạt trước Tết Bính Ngọ- Ảnh 14.

Dáng xuân

ẢNH: LÂM VIÊN

Mai anh đào nở rộ, 'nhuộm hồng' Đà Lạt trước Tết Bính Ngọ- Ảnh 15.

Đường Trần Hưng Đạo rực rỡ hoa mai anh đào

ẢNH: LÂM VIÊN

Mai anh đào nở rộ, 'nhuộm hồng' Đà Lạt trước Tết Bính Ngọ- Ảnh 16.

Biệt thự cổ rợp hồng

ẢNH: LÂM VIÊN

Mai anh đào nở rộ, 'nhuộm hồng' Đà Lạt trước Tết Bính Ngọ- Ảnh 17.

Triển lãm ảnh mai anh đào trên tuyến đường hoa ánh sáng nghệ thuật 

ẢNH: LÂM VIÊN

Khám phá thêm chủ đề

mai anh đào Đường Trần Hưng Đạo Chợ Đà Lạt Lễ hội hoa mai anh đào Đà Lạt
