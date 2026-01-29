Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Quốc phòng

Tặng giấy khen nam sinh hỗ trợ phi công trong vụ máy bay rơi ở Đắk Lắk

Đình Huy
29/01/2026 14:28 GMT+7

Đại diện Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng) đã đến thăm, tặng giấy khen, tặng quà nam sinh Nguyễn Thành Khang đã có thành tích tiêu biểu trong tham gia hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn trong vụ máy bay rơi ở Đắk Lắk.

Ngày 29.1, đại diện Cục Chính trị, Trường sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng) đã đến thăm, tặng giấy khen, tặng quà nam sinh Nguyễn Thành Khang, lớp 11B6 Trường THPT Nguyễn Văn Linh và gia đình ông Nguyễn Công (khu phố Phú Hiệp 3, P.Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) vì đã có thành tích tiêu biểu trong tham gia hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn trong vụ máy bay rơi ở Đắk Lắk ngày 28.1.

Tặng giấy khen nam sinh hỗ trợ phi công trong vụ máy bay rơi ở Đắk Lắk- Ảnh 1.

Quân chủng Phòng không - Không quân tặng giấy khen nam sinh Nguyễn Thành Khang

ẢNH: PK-KQ

Theo Quân chủng Phòng không - Không quân, buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí gần gũi, ấm áp nghĩa tình quân - dân, thể hiện sự trân trọng, ghi nhận kịp thời của quân chủng, nhà trường và đơn vị đối với tinh thần trách nhiệm và hành động nhân văn, can đảm của một học sinh phổ thông khi sẵn sàng cứu giúp phi công gặp nạn.

Thiếu tướng Ngô Quốc Chung, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân, khẳng định, hành động của nam sinh Nguyễn Thành Khang không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân, mà còn là minh chứng sinh động cho truyền thống "quân với dân một ý chí", góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp về lòng nhân ái, tinh thần xung kích của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cạnh đó, thiếu tướng Ngô Quốc Chung cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương P.Hòa Hiệp, các thầy cô giáo Trường THPT Nguyễn Văn Linh đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ các đơn vị của Quân chủng Phòng không - Không quân đóng quân trên địa bàn.

Tặng giấy khen nam sinh hỗ trợ phi công trong vụ máy bay rơi ở Đắk Lắk- Ảnh 2.

Hiện trường vụ rơi máy bay

ẢNH: TTXVN

Tại buổi gặp mặt, nam sinh Nguyễn Thành Khang xúc động cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, chỉ nghĩ đơn giản là phải làm điều gì đó có ích để giúp đỡ chú phi công.

"Em không nghĩ đó là việc lớn lao hay thành tích gì. Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới các chú bộ đội", nam sinh Nguyễn Thành Khang nói.

Trước đó, thực hiện kế hoạch huấn luyện của đơn vị, trung úy, phi công Đinh Thành Trung, Trung đoàn Không quân 940, Trường sĩ quan Không quân (Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng) điều khiển máy bay YAK-130, thực hiện bài bay (bài 5+3), được lệnh cất cánh lúc 7 giờ 27 sáng 28.1.

Trong quá trình bay, máy bay gặp sự cố, mất liên lạc lúc 7 giờ 44, phi công Đinh Thành Trung nỗ lực xử lý, khắc phục sự cố kỹ thuật nhưng không được.

Sau đó, phi công đã điều khiển máy bay tránh xa khu vực dân cư; khi chọn được vị trí, phi công bật dù thoát hiểm an toàn và được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện. Hiện tại, sức khỏe phi công Đinh Thành Trung đã bình phục.

Trong khi đó, chiếc máy bay YAK-130 va vào núi Hòn Vinh (khu vực P.Đông Hoà, tỉnh Đắk Lắk), không ảnh hưởng đến người dân và các công trình, khu vực dân cư.

