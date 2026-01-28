Bộ Quốc phòng thông tin vụ máy bay YAK-130 rơi tại Đắk Lắk

Sáng 28.1, tại khu vực vùng núi giáp ranh giữa xã Hòa Xuân và P.Đông Hòa (tỉnh Đắk Lắk, trước đây thuộc H.Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) đã xảy ra vụ rơi máy bay quân sự.

Khu vực rơi máy bay ẢNH: TTXVN

Thông tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, thực hiện kế hoạch huấn luyện của đơn vị, trung úy, phi công Đinh Thành Trung, Trung đoàn Không quân 940, Trường sĩ quan Không quân (Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng) điều khiển máy bay YAK-130, thực hiện bài bay (bài 5+3), được lệnh cất cánh lúc 7 giờ 27 sáng cùng ngày.

Trong quá trình bay, máy bay gặp sự cố, mất liên lạc lúc 7 giờ 44, phi công Đinh Thành Trung nỗ lực xử lý, khắc phục sự cố kỹ thuật nhưng không được.

Máy bay quân sự rơi trên vùng núi Đắk Lắk

Sau đó, phi công đã điều khiển máy bay tránh xa khu vực dân cư; khi chọn được vị trí, phi công bật dù thoát hiểm an toàn và được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện. Hiện tại, sức khỏe phi công Đinh Thành Trung đã bình phục.

Trong khi đó, chiếc máy bay YAK-130 va vào núi Hòn Vinh (khu vực P.Đông Hoà, tỉnh Đắk Lắk), không ảnh hưởng đến người dân và các công trình, khu vực dân cư.

Trung đoàn Không quân 940 đang phối hợp các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân; phối hợp với chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương tổ chức lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn để tiếp cận vị trí máy bay gặp sự cố.