Máy bay quân sự rơi trên vùng núi Đắk Lắk

Sáng 28.1, tại khu vực vùng núi giáp ranh giữa xã Hòa Xuân và P.Đông Hòa (tỉnh Đắk Lắk, trước đây thuộc H.Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) đã xảy ra vụ rơi máy bay quân sự.

Khu vực vùng núi xảy ra vụ việc ẢNH: TTXVN

Theo thông tin ban đầu, khi xảy ra vụ việc, phi công trên máy bay đã nhảy dù, bị thương và được các lực lượng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên (P.Tuy Hòa).

Lãnh đạo P.Đông Hòa cho biết, địa phương đã nắm được vụ việc và đang xác minh thông tin. Trong khi đó, lãnh đạo xã Hòa Xuân cho hay, vị trí máy bay rơi không thuộc địa bàn xã. Tuy nhiên, xã vẫn đang theo dõi thông tin, nỗ lực phối hợp với các lực lượng hỗ trợ.

Các lực lượng, đơn vị liên quan đang phối hợp xử lý vụ việc.