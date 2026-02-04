Linh vật ngựa được ghép tên từ 94 xã, phường 'tung vó' bên sông Hàn

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tuyến đường Bạch Đằng ven sông Hàn (TP.Đà Nẵng) thu hút sự chú ý của người dân và du khách bởi sự xuất hiện của một linh vật ngựa mang tạo hình đặc biệt.

Linh vật ngựa độc đáo được tạo hình từ việc ghép tên 94 xã, phường, đặc khu của TP.Đà Nẵng ẢNH: HOÀNG SƠN

Không chỉ nổi bật về kích thước và chất liệu, mô hình này còn gây tò mò khi toàn bộ thân ngựa được cấu thành từ tên gọi của 94 xã, phường và đặc khu thuộc TP.Đà Nẵng sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Những chi tiết trên thân ngựa tạo nên sự dũng mãnh cho linh vật ẢNH: HOÀNG SƠN

Từ xa, linh vật ngựa mang sắc vàng nổi bật, dáng tung vó mạnh mẽ hướng ra sông Hàn, tạo cảm giác hiện đại và giàu năng lượng. Khi đến gần, người xem có thể dễ dàng nhận ra từng địa danh quen thuộc được uốn cong, sắp đặt khéo léo thành hình khối liền mạch.

Tên địa danh Đà Nẵng và Tam Kỳ được thiết kế với cỡ chữ lớn hơn ẢNH: HOÀNG SƠN

Trên phần lưng, 2 chữ "Đà Nẵng" được thể hiện với kích thước lớn hơn, trở thành điểm nhấn thị giác của toàn bộ tác phẩm. Không ít người thích thú tìm kiếm tên phường, xã nơi mình sinh sống hoặc quê hương được "ghi dấu" trên thân linh vật.

Địa điểm đặt linh vật ngựa ngay trước Bảo tàng Đà Nẵng ẢNH: HOÀNG SƠN

Theo ghi nhận, linh vật cao khoảng 3 - 4 m, được chế tác hoàn toàn bằng sắt, đặt tại khu vực sàn vỉa hè cầu chữ T, đối diện Bảo tàng Đà Nẵng - vị trí trung tâm, dễ quan sát. Ban đêm, hệ thống chiếu sáng khiến mô hình càng trở nên nổi bật, nhanh chóng trở thành điểm dừng chân chụp ảnh của nhiều người dân và du khách.

Theo thông tin từ những thợ thi công, phần chân đế được thiết kế có thể xoay vòng tròn để linh vật có thể được chiêm ngưỡng từ nhiều góc độ ẢNH: HOÀNG SƠN

Linh vật ngựa "ghép chữ" là một trong những điểm nhấn của dự án trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Nguyên đán tại Đà Nẵng, triển khai từ cuối tháng 1.

Bên cạnh mô hình ngựa vàng trên đường Bạch Đằng, thành phố còn bố trí thêm một linh vật ngựa màu trắng mang hình ảnh áo giáp tại khu vực đuôi cầu Rồng, góp phần tạo nên không gian trang trí đồng bộ dọc các trục cảnh quan ven sông.

Không gian đặt linh vật ngựa là địa điểm đông người qua lại, gần Trung tâm hành chính TP.Đà Nẵng ẢNH: HOÀNG SƠN

Theo phương án thiết kế, hình tượng ngựa được chọn làm chủ đề xuyên suốt cho trang trí tết năm nay, kết nối các không gian đô thị trung tâm. Thành phố dự kiến hoàn thiện toàn bộ các hạng mục trước giữa tháng 2 để phục vụ người dân và du khách tham quan, vui xuân.