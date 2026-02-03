Linh vật ngựa 10 tấn màu hồng 'lên sóng' Tết Bính Ngọ, nhận mưa lời khen

Cách đây ít ngày, linh vật ngựa này được nhiều người quan tâm khi dù chưa được nghệ nhân sơn màu nhưng đã được chủ mới trả với giá 222.222.222 đồng để sở hữu. Anh Quân khẳng định mức giá trên là phù hợp, đủ để anh và mọi người cùng nhau lan tỏa yêu thương, hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đó là lý do anh quyết định bán thay vì đấu giá như dự định ban đầu