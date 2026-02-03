Linh vật ngựa 10 tấn màu hồng 'lên sóng' Tết Bính Ngọ, nhận mưa lời khen

Ngựa Thương, linh vật ngựa gây sốt mạng xã hội những ngày qua chính thức được nghệ nhân lên màu hồng dễ thương, nhận mưa lời khen từ dân mạng.
Sau khi linh vật Ngựa Thương được chủ mới mua lại với giá 222.222.222 đồng gây sốt mạng xã hội, nghệ nhân Bùi Văn Quân (33 tuổi) ở thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh, Bắc Ninh (thuộc khu vực Hùng Sơn, H.Hiệp Hòa, Bắc Giang cũ) đã chính thức sơn màu cho linh vật này.
"Biểu tượng ngựa 2026 nằm trên đống tiền không phải lo nghĩ và luôn vui vẻ như trẻ con", tài khoản Thuy Nguyễn May Mắn bày tỏ. Hình ảnh về Ngựa Thương cũng đang được mạng xã hội dành nhiều lời khen
