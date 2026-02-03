Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Linh vật ngựa 10 tấn màu hồng 'lên sóng' Tết Bính Ngọ, nhận mưa lời khen

Cao An Biên
Cao An Biên
03/02/2026 11:25 GMT+7

Ngựa Thương, linh vật ngựa gây sốt mạng xã hội những ngày qua chính thức được nghệ nhân lên màu hồng dễ thương, nhận mưa lời khen từ dân mạng.

Sau khi linh vật Ngựa Thương được chủ mới mua lại với giá 222.222.222 đồng gây sốt mạng xã hội, nghệ nhân Bùi Văn Quân (33 tuổi) ở thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh, Bắc Ninh (thuộc khu vực Hùng Sơn, H.Hiệp Hòa, Bắc Giang cũ) đã chính thức sơn màu cho linh vật này.

Linh vật ngựa 10 tấn màu hồng 'lên sóng' Tết Bính Ngọ, nhận mưa lời khen - Ảnh 1.

Ngựa Thương là một em bé ngựa vô tư, hồn nhiên, trong sáng, vô lo, vô nghĩ theo mô tả của nghệ nhân. Sau nhiều ngày dân mạng mong chờ, linh vật ngựa ở Bắc Ninh này chính thức được lên màu nhận về sự quan tâm lớn và chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội

ẢNH: BÙI VĂN QUÂN

Linh vật ngựa 10 tấn màu hồng 'lên sóng' Tết Bính Ngọ, nhận mưa lời khen - Ảnh 2.

Cách đây ít ngày, linh vật ngựa này được nhiều người quan tâm khi dù chưa được nghệ nhân sơn màu nhưng đã được chủ mới trả với giá 222.222.222 đồng để sở hữu. Anh Quân khẳng định mức giá trên là phù hợp, đủ để anh và mọi người cùng nhau lan tỏa yêu thương, hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đó là lý do anh quyết định bán thay vì đấu giá như dự định ban đầu

ẢNH: BÙI VĂN QUÂN

Linh vật ngựa 10 tấn màu hồng 'lên sóng' Tết Bính Ngọ, nhận mưa lời khen - Ảnh 3.

Ngựa Thương nặng gần 10 tấn, cao gần 4 m hiện đang ở Vườn Hạnh Phúc của anh Quân ở Bắc Giang

ẢNH: BÙI VĂN QUÂN

Linh vật ngựa 10 tấn màu hồng 'lên sóng' Tết Bính Ngọ, nhận mưa lời khen - Ảnh 5.
Linh vật ngựa 10 tấn màu hồng 'lên sóng' Tết Bính Ngọ, nhận mưa lời khen - Ảnh 6.

"Biểu tượng ngựa 2026 nằm trên đống tiền không phải lo nghĩ và luôn vui vẻ như trẻ con", tài khoản Thuy Nguyễn May Mắn bày tỏ. Hình ảnh về Ngựa Thương cũng đang được mạng xã hội dành nhiều lời khen

ẢNH: BÙI VĂN QUÂN

Linh vật ngựa 10 tấn màu hồng 'lên sóng' Tết Bính Ngọ, nhận mưa lời khen - Ảnh 7.

Số tiền thu được từ linh vật ngựa này, anh Quân sử dụng 100% cho các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ người khó khăn dịp tết

ẢNH: BÙI VĂN QUÂN


 

