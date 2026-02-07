Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

CSGT Tây Ninh ra quân siết chặt an toàn giao thông dịp tết

Thanh Quân
07/02/2026 16:44 GMT+7

CSGT Tây Ninh đang triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ngày 7.2, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiềm chế, kéo giảm tai nạn và vi phạm giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

CSGT Tây Ninh ra quân siết chặt an toàn giao thông dịp tết- Ảnh 1.

CSGT Tây Ninh triển khai nhiều đợt kiểm tra nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong dịp tết

ẢNH: THANH VŨ

Theo đó, CSGT toàn tỉnh Tây Ninh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức nhiều tổ, chốt công tác tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, tuyến đường trọng điểm như quốc lộ 1, quốc lộ 62, quốc lộ N2… Kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật với tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trọng tâm là xử lý các hành vi vi phạm được xác định là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn và ùn tắc giao thông như: vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, tránh vượt, dừng, đỗ sai quy định…

Trung tá Nguyễn Minh Sáng, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3 (tổ công tác số 2) cho biết, mỗi dịp tết đến, nhu cầu đi lại, vui chơi của người dân tăng cao, gây áp lực lớn lên hạ tầng giao thông. Vì vậy, ban lãnh đạo Phòng CSGT và ban chỉ huy các đội đã chủ động xây dựng phương án từ sớm, huy động quân số, phương tiện để làm tốt công tác tuần tra kiểm soát, phân làn, phân luồng giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Đồng thời, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm lễ tiết, tác phong, tận tình hướng dẫn, hỗ trợ người dân tham gia giao thông an toàn. Thực hiện nghiêm Điện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông.

Song song đó, đẩy mạnh tuyên truyền luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 và Nghị định số 168 của Chính phủ, nhất là các quy định, mức xử phạt nghiêm khắc nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, góp phần để mọi người đón tết an lành, mỗi chuyến đi đều được an toàn.


Chiều 23.1, thực hiện kế hoạch của Phòng CSGT Công an TP.HCM về xử lý vi phạm giao thông trên các tuyến đường phía bắc và đông bắc TP.HCM, Đội CSGT Bình Triệu đã phát hiện, xử lý nhiều xe khách hoạt động trá hình.

Xem thêm bình luận