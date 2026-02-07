Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

CSGT TP.HCM lưu ý quan trọng để người dân về quê, đi chơi tết an toàn

Vũ Phượng
Vũ Phượng
07/02/2026 08:16 GMT+7

CSGT TP.HCM vừa có lưu ý quan trọng để người dân về quê, đi chơi tết an toàn, trong đó nhấn mạnh cần bình tĩnh, nhường nhịn khi tham gia giao thông.

Ngày 6.2, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM vừa có những lưu ý quan trọng để người dân về quê, đi chơi tết an toàn.

Theo CSGT, dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, đặc biệt là công nhân, người lao động chạy xe máy đường dài về quê và người dân đi du xuân. Lưu lượng phương tiện tăng đột biến, quãng đường dài cùng tâm lý vội vàng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

CSGT TP.HCM lưu ý quan trọng để người dân về quê, đi chơi tết an toàn - Ảnh 1.

CSGT lưu ý người dân cần bình tĩnh, nhường nhịn khi tham gia giao thông

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

CSGT khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra kỹ phương tiện trước khi xuất phát, bảo đảm phanh, đèn, lốp xe hoạt động tốt; mang đầy đủ giấy tờ cần thiết, bố trí thời gian di chuyển hợp lý, không chạy xe khi mệt mỏi, buồn ngủ. Trong quá trình lưu thông, nên thường xuyên cập nhật tình hình giao thông để chọn lộ trình phù hợp, tránh các điểm ùn ứ, kẹt xe.

Khi tham gia giao thông, người dân cần tuân thủ nghiêm quy định pháp luật: đi đúng làn, đúng tốc độ, chấp hành tín hiệu đèn giao thông; không phóng nhanh, vượt ẩu; không sử dụng ma túy, chất kích thích. Đặc biệt, tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu, bia và luôn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn.

CSGT cũng lưu ý để bảo đảm an toàn khi về quê, chơi Tết Nguyên đán, người đi xe máy cần giữ khoảng cách an toàn, chú ý điểm mù của xe tải, xe container, xe khách; không vượt, chuyển làn, rẽ hướng khi chưa bảo đảm an toàn.

Phụ huynh cần quản lý, nhắc nhở con em, không giao xe cho người chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe hoặc đã sử dụng rượu, bia.

"Mỗi người hãy thể hiện văn hóa giao thông bằng thái độ bình tĩnh, nhường nhịn, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi cần thiết, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng", CSGT nhấn mạnh.

Tin liên quan

CSGT TP.HCM tịch thu xe của nam thanh niên quay clip 'bốc đầu' quảng cáo tiệm sửa xe

CSGT TP.HCM tịch thu xe của nam thanh niên quay clip 'bốc đầu' quảng cáo tiệm sửa xe

Sau khi đăng clip "bốc đầu" xe trong hẻm để quảng cáo tiệm sửa xe lên TikTok, nam thanh niên đã bị CSGT TP.HCM xác minh, xử phạt và tịch thu xe.

CSGT TP.HCM phạt tài xế xe bồn xả chất thải xuống đường

Trưởng phòng CSGT TP.HCM: Xử lý lấn chiếm vỉa hè đến đâu, gắn camera đến đó

Khám phá thêm chủ đề

CSGT CSGT TP.HCM Về quê chơi tết Tết Nguyên đán tết bính ngọ TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận