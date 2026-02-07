CSGT TP.HCM lưu ý quan trọng để người dân về quê, đi chơi tết an toàn

Ngày 6.2, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM vừa có những lưu ý quan trọng để người dân về quê, đi chơi tết an toàn.

Theo CSGT, dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, đặc biệt là công nhân, người lao động chạy xe máy đường dài về quê và người dân đi du xuân. Lưu lượng phương tiện tăng đột biến, quãng đường dài cùng tâm lý vội vàng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

CSGT lưu ý người dân cần bình tĩnh, nhường nhịn khi tham gia giao thông ẢNH: VŨ PHƯỢNG

CSGT khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra kỹ phương tiện trước khi xuất phát, bảo đảm phanh, đèn, lốp xe hoạt động tốt; mang đầy đủ giấy tờ cần thiết, bố trí thời gian di chuyển hợp lý, không chạy xe khi mệt mỏi, buồn ngủ. Trong quá trình lưu thông, nên thường xuyên cập nhật tình hình giao thông để chọn lộ trình phù hợp, tránh các điểm ùn ứ, kẹt xe.

Khi tham gia giao thông, người dân cần tuân thủ nghiêm quy định pháp luật: đi đúng làn, đúng tốc độ, chấp hành tín hiệu đèn giao thông; không phóng nhanh, vượt ẩu; không sử dụng ma túy, chất kích thích. Đặc biệt, tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu, bia và luôn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn.

CSGT cũng lưu ý để bảo đảm an toàn khi về quê, chơi Tết Nguyên đán, người đi xe máy cần giữ khoảng cách an toàn, chú ý điểm mù của xe tải, xe container, xe khách; không vượt, chuyển làn, rẽ hướng khi chưa bảo đảm an toàn.

Phụ huynh cần quản lý, nhắc nhở con em, không giao xe cho người chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe hoặc đã sử dụng rượu, bia.

"Mỗi người hãy thể hiện văn hóa giao thông bằng thái độ bình tĩnh, nhường nhịn, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi cần thiết, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng", CSGT nhấn mạnh.