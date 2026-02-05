TP.HCM tung loạt giải pháp chống kẹt xe quanh sân bay Tân Sơn Nhất dịp tết

Trong cuộc họp báo cung cấp thông tin định kỳ trên địa bàn TP.HCM mới đây, phóng viên đã nêu thực trạng về tình hình kẹt xe ở các tuyến đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết Bính Ngọ.

Trả lời nội dung này, ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó trưởng phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM đã nêu những giải pháp sở cùng cơ quan chức năng đang thực hiện để giải quyết tình trạng này.

TP.HCM họp báo cung cấp thông tin định kỳ chiều 5.2 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ông Đỗ Diệp Gia Hợp cho biết, hiện đang trong thời gian cao điểm trước tết, nhu cầu lưu thông hàng hóa ra vào khu vực sân bay Tân Sơn Nhất tăng lên đáng kể so với ngày thường, gây áp lực lớn lên hệ thống giao thông và tình trạng ùn xe tại các tuyến đường cửa ngõ ra vào sân bay.

Nhằm hạn chế ùn tắc, bảo đảm lưu thông thông suốt trong thời gian này, Sở Xây dựng đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.

Tại khu vực các tuyến đường Trường Sơn, Bạch Đằng, Hồng Hà, Phan Thúc Duyện, Cộng Hòa, Trường Chinh, Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, phối hợp với lực lượng CSGT điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông tại các giao lộ, phù hợp với lưu lượng phương tiện và tình hình giao thông thực tế.

Ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM thông tin về tình hình kẹt xe các tuyến đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đồng thời, thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, các thông tin cảnh báo ùn tắc được cập nhật trên bảng quang báo điện tử và phối hợp với các kênh VOV, VOH để hướng dẫn phương tiện lựa chọn lộ trình phù hợp, hạn chế di chuyển vào khu vực sân bay Tân Sơn Nhất khi không cần thiết.

Đại diện Sở Xây dựng cho biết, CSGT đã tăng cường xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực, kể cả trên các tuyến đường bên trong và bên ngoài Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đẩy mạnh hình thức phạt nguội.

Hệ thống đèn tín hiệu giao thông làn sóng xanh cũng được điều chỉnh tại 3 giao lộ trên trục đường Trường Chinh, gồm các giao lộ với đường Tân Sơn Nhì, Tân Kỳ Tân Quý và Cộng Hòa, nhằm bảo đảm phương tiện lưu thông liên tục, tăng khả năng thoát xe trên trục Tân Kỳ Tân Quý - Trường Chinh - Âu Cơ.

Ngoài ra, Sở Xây dựng đang triển khai điều chỉnh dải phân cách trên đường Trường Chinh, mở rộng mặt cắt ngang phần đường dành cho xe hỗn hợp để tối ưu hóa dòng giao thông, giảm kẹt xe trong khu vực. Dự kiến các hạng mục này hoàn thành trong năm 2026.

Xe cộ ken đặc trên đường Cộng Hòa ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo ông Hợp, trên đường Cộng Hòa, Sở Xây dựng tiếp tục cải tạo dải phân cách tim đường (đoạn từ đường Trường Chinh đến cầu vượt thép Lăng Cha Cả) nhằm tạo thêm làn đường lưu thông, giúp điều tiết linh hoạt giao thông vào các khung giờ cao điểm.

Song song đó, đơn vị đang nghiên cứu xây dựng đường chui dưới gầm cầu Tham Lương, tạo điểm quay đầu xe và đóng một số giao lộ trên đường Trường Chinh như Phạm Văn Bạch, Tây Thạnh, Phan Huy Ích, nhằm tăng khả năng thoát xe khi triển khai xây dựng tuyến metro số 2 trên trục Trường Chinh - Cộng Hòa.

Tìm giải pháp giảm kẹt xe vào nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Đối với khu vực giao lộ Phan Thúc Duyện - Thăng Long, ông Đỗ Diệp Gia Hợp cho biết vào giờ cao điểm chiều, lượng xe từ hướng nhà ga T3 rẽ trái vào đường Thăng Long rất lớn, giao cắt với dòng xe đi thẳng từ hầm chui về nhà ga T3, gây ùn tắc kéo dài.

Để khắc phục, Sở Xây dựng đã lắp đặt rào chắn di động trên đường Phan Thúc Duyện và giao CSGT chủ động điều tiết giao thông, bít giao lộ vào giờ cao điểm để hạn chế giao cắt, tạo luồng xe đi thẳng.

Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật (thuộc Sở Xây dựng) sẽ tiếp tục phối hợp CSGT theo dõi, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tại khu vực này cho phù hợp với thực tế.

Đồng thời, đơn vị cũng đang nghiên cứu phương án cấm ô tô từ đường Thăng Long rẽ phải vào đường Nguyễn Cảnh Dị trong khung giờ từ 6 giờ đến 9 giờ và từ 16 giờ đến 19 giờ, dự kiến trình Sở Xây dựng trong tháng 2.2026.