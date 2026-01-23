TP.HCM: Đội CSGT Bình Triệu xử lý xe khách trá hình

Ghi nhận của PV Báo Thanh Niên, trên quốc lộ 13 đoạn qua phường Thuận Giao (thành phố Thuận An, Bình Dương cũ), TP.HCM, Đội CSGT Bình Triệu đã phát hiện nhiều xe khách hoạt động trá hình. Đó là các xe hợp đồng nhưng chở, đón khách dọc đường (tuyến Đà Lạt - Bến Cát).

Đội CSGT Bình Triệu xử lý xe khách trá hình trên quốc lộ 13 ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Việc các xe hợp đồng nhưng đón, trả khách dọc đường thực chất là hành vi "lách luật" để hoạt động như xe khách tuyến cố định.

Một tài xế vi phạm cho hay mặc dù biết việc xe hợp đồng và việc đón, trả khách dọc đường là sai quy định, nhưng do chủ xe yêu cầu nên vẫn phải chạy để có việc làm, mưu sinh.

Xe hợp đồng nhưng đón, trả khách dọc đường bị xử lý ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Sáng cùng ngày 23.1, Đội CSGT Bình Triệu cũng phối hợp với Công an phường Thuận Giao (TP.HCM) ra quân xử lý vi phạm trật tự lòng lề đường lập biên bản, xử lý hàng chục trường hợp buôn bán, để xe máy, lấn chiếm lòng lề đường.

CSGT kiểm tra phát hiện hành khách trên xe từ Đà Lạt về phường Bến Cát, TP.HCM ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo kế hoạch của Phòng CSGT Công an TP.HCM, từ nay đến hết ngày 15.3, Đội CSGT Bình Triệu sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm về vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; xử lý vi phạm về tổ chức, thành lập các điểm bán vé, điểm đón, trả khách không đúng quy định trên địa bàn phụ trách.

Tài xế xe khách hoạt động trá hình bị lập biên bản vi phạm ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Quá trình kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm, lực lượng CSGT kết hợp tiến hành rà soát các loại giấy tờ có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân, tổ chức; kiểm soát giấy tờ có liên quan đến phương tiện và người điều khiển phương tiện…

Đối với các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chở quá số người, vận chuyển chất cháy nổ, hàng nguy hiểm, hàng hóa không rõ nguồn gốc... lực lượng CSGT sẽ tiến hành đình chỉ lưu hành hoặc tạm giữ phương tiện theo quy định của pháp luật.