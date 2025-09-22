Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hơn 100 xe khách bị CSGT TP.HCM xử phạt trong 1 tuần sau phản ánh của Thanh Niên

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
22/09/2025 07:41 GMT+7

Hơn 100 xe khách bị Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) xử phạt vi phạm hành chính sau 1 tuần Báo Thanh Niên phản ánh tình trạng xe khách vi phạm tràn lan.

Ngày 21.9, 1 tuần sau bài viết Xe khách vi phạm tràn lan ở cửa ngõ phía đông TP.HCM (thành phố Thủ Đức cũ) của Báo Thanh Niên, chỉ tính riêng địa bàn Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt hơn 100 trường hợp xe khách vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Hơn 100 xe khách bị CSGT TP.HCM xử phạt trong 1 tuần sau phản ánh của Thanh Niên- Ảnh 1.

CSGT phát hiện xe khách Cúc Tùng và xe Năm A vi phạm trật tự an toàn giao thông

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Trưa 21.9, qua công tác nắm địa bàn, tổ CSGT Rạch Chiếc phát hiện xe khách tuyến cố định (Bến xe miền Đông mới - Bến xe Nha Trang) Cúc Tùng chạy trên đường Đỗ Mười, hướng về cầu vượt Trạm 2 có biểu hiện nghi vấn nên dừng kiểm tra.

Qua đó, tổ công tác xác định xe khách này chạy sai hành trình, xử phạt hơn 11 triệu đồng và tước phù hiệu 2 tháng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe (xe này sẽ không được hoạt động trong 2 tháng tới).

Làm việc với tổ công tác, lúc đầu tài xế viện lý do xe hư, đưa xe đi sửa chữa. Song CSGT có cơ sở xác định phương tiện này cố tình chạy sai hành trình, vi phạm nghiêm trọng luật giao thông. Tài xế sau đó chấp nhận hành vi vi phạm.

Cùng thời điểm, tổ công tác phát hiện xe khách (phù hiệu hợp đồng) của nhà xe Năm A dừng đỗ nơi có biển cấm trên đường Đỗ Mười. Với lỗi này, tài xế bị phạt 700.000 đồng.

Trước đó, theo ghi nhận của PV, hầu như các xe khách qua giao lộ Đỗ Mười - quốc lộ 13 đều được lực lượng CSGT yêu cầu dừng rà soát, kiểm tra.

Đây là động thái của lực lượng chức năng sau bài phản ánh của Thanh Niên về tình trạng xe khách vi phạm tràn lan ở cửa ngõ phía đông TP.HCM, tiềm ẩn rủi to tai nạn và trật tự an toàn giao thông.

Sau bài viết, lãnh đạo Phòng CSGT chỉ đạo Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp công an các địa phương lập kế hoạch cụ thể, ra quân xử lý triệt để vi phạm liên quan vận tải hành khách.

Như vậy, mỗi ngày, Đội CSGT Rạch Chiếc xử lý hơn 15 trường hợp tài xế xe khách, vi phạm các hành vi: không hợp đồng vận tải, sử dụng hợp đồng không đúng quy định, phù hiệu hết hạn, không giấy phép lái xe, lái xe khách không giấy phép/đăng ký, không có giấy vận tải, thẻ tài xế (không có/không mang), đón trả khách sai quy định và không đúng nơi quy định, không đóng cửa khi lên xuống, chở hàng trong khoang hành khách, dừng đỗ không đúng quy định (liên quan nhiều đến xe khách tại bến bãi, đường cấm dừng đỗ), ra vào dừng xe không có tín hiệu, vượt đèn đỏ, quay đầu nơi cấm, đi ngược chiều, đi sai làn, phần đường, không đèn soi biển số, phạt chủ phương tiện xe khách.

Hơn 100 xe khách bị CSGT TP.HCM xử phạt trong 1 tuần sau phản ánh của Thanh Niên- Ảnh 2.

Tài xế vi phạm bị CSGT xử lý

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Hơn 100 xe khách bị CSGT TP.HCM xử phạt trong 1 tuần sau phản ánh của Thanh Niên- Ảnh 3.

Hơn 100 xe khách bị xử lý vi phạm sau 1 tuần

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Trong thời gian này, lực lượng chức năng tiếp tục tuần tra kiểm soát địa bàn, xử lý vi phạm liên quan trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là kinh doanh vận tải hành khách. Qua đó, góp phần giảm thiểu tai nạn, đảm bảo trật tự, an ninh giao thông qua khu vực.

