Bị khởi tố vì trộm xe sau khi vi phạm nồng độ cồn

Ngày 29.1, Công an xã Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Khánh (30 tuổi, ở xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an đọc quyết định khởi tố bị can Nguyễn Khánh ẢNH: CÔNG AN XÃ NGHĨA HÀNH

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 14.12.2025, Nguyễn Khánh chạy xe máy BS 76F1 - 269.72 (do Khánh đứng tên đăng ký) đến xã Mộ Đức (Quảng Ngãi) thăm bạn bè và có sử dụng bia, rượu.

Đến khoảng 20 giờ 20 phút cùng ngày, Khánh chạy xe máy trở về nhà. Khi đến vòng xoay thuộc địa bàn xã Nghĩa Hành, Khánh bị tổ công tác của Trạm CSGT Đức Phổ - khu vực 4 ra hiệu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn.

Qua kiểm tra, xác định Khánh vi phạm nồng độ cồn, CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ xe máy của Khánh.

Nguyễn Khánh thừa nhận hành vi vi phạm và ký vào biên bản. Tuy nhiên, đến khoảng 20 giờ 45 phút cùng ngày (14.12.2025), khi tổ CSGT đưa xe xe của Khánh vào khu vực tạm giữ để quản lý, rồi tiếp tục đi tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông. Lúc này Khánh lén vào khu vực tạm giữ xe, lấy xe máy của mình đưa về nhà.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn Nguyễn Khánh ẢNH: CÔNG AN XÃ NGHĨA HÀNH

Sau đó, Công an xã Nghĩa Hành đã làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Khánh, đồng thời thu giữ tang vật để phục vụ công tác điều tra.