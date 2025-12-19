TP.HCM: Đề nghị truy tố 2 bị can đổi lái khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 19.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã chuyển kết luận điều tra đến Viện KSND Khu vực 6, đề nghị truy tố Hoàng Văn Hiếu (34 tuổi) và Phạm Văn Thành (30 tuổi, cùng quê Hải Phòng) về tội gây rối trật tự công cộng.

Camera ghi lại vụ việc ẢNH: CACC

2 người này bị đề nghị truy tố theo khoản 2 điều 318 bộ luật Hình sự về tội gây rối trật tự công cộng với khung hình phạt từ 2 - 7 năm tù.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 16.7.2025, tổ công tác Đội CSGT Nam Sài Gòn (thời điểm còn đảm trách khu vực quận 7 cũ) tuần tra trên đường Huỳnh Tấn Phát (phường Phú Thuận) thì phát hiện ô tô biển số 95A-127.22 do Hiếu cầm lái, chở Thành, có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế ô tô không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục di chuyển qua quãng đường dài, đến đường Nguyễn Thị Thập mới chịu dừng lại. Hiếu từ vai trò tài xế nhanh chóng hoán đổi vị trí lái cho Thành.

Hiếu cởi trần, bước xuống xe gây sự với tổ công tác, còn Thành lái ô tô thêm 1 m nhằm hợp thức việc mình là tài xế rồi mới dừng lại làm việc. Tổ công tác yêu cầu Hiếu xuất trình CCCD, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, đo nồng độ cồn nhưng người này không chấp hành, mà có hành vi gây rối, khiến người dân tập trung theo dõi, gây ách tắc giao thông, mất an ninh trật tự.

Vụ việc kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ, trở nên phức tạp nên Công an phường Tân Thuận đến hỗ trợ, đưa Hiếu và Thành về trụ sở. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn, cả 2 người đều vi phạm mức kịch khung.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an chứng minh trước khi bị kiểm tra, Hiếu và Thành đã sử dụng bia tại quán ăn trên đường Phú Thuận (phường Phú Thuận). Khi công an đưa ra thêm nhiều chứng cứ, cả 2 thừa nhận Hiếu là người điều khiển ô tô.

Nói về lý do hoán đổi vị trí dù cả 2 đều sử dụng bia, Hiếu cho hay do bản thân không có giấy phép lái xe nên đổi cho Thành (có giấy phép lái xe) để bị xử phạt nhẹ hơn.

Đội CSGT Nam Sài Gòn đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện.

Qua xác minh, Thành có một tiền án vào năm 2024 về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, mới chấp hành xong vào ngày 4.6.

Sau quá trình củng cố hồ sơ, đến nay, Công an TP.HCM đề nghị truy tố Hiếu và Thành theo khoản 2 điều 318 bộ luật Hình sự về hành vi gây rối trật tự công cộng.