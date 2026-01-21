Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bắt nghi phạm đột nhập công ty trộm cắp tài sản ở Đà Nẵng

Huy Đạt
21/01/2026 11:05 GMT+7

Ngày 21.1, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ Trần Đại (41 tuổi, trú P.Sơn Trà), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại Công ty TNHH thực phẩm tốt lành Good Food (P.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9 giờ 20 ngày 14.1, chị Hoàng Thị L. (36 tuổi, giám đốc công ty nói trên) đến Công an P.Ngũ Hành Sơn trình báo công ty bị trộm cắp tài sản.

Phòng CSHS Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ nghi phạm Trần Đại để điều tra hành vi trộm cắp tài sản

ẢNH: Đ.X

Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện cửa kính bên hông công ty bị đập vỡ, nhiều tài sản giá trị bị mất, gồm: 10 CPU máy tính bàn, 1 máy ảnh Sony,... có tổng trị giá hơn 220 triệu đồng.

Lãnh đạo Phòng CSHS Công an TP.Đà Nẵng chỉ đạo tổ công tác khẩn trương truy xét.

Ngày 20.1, công an xác định Trần Đại là nghi phạm trong vụ trộm cắp tài sản nên triệu tập làm rõ. Tại cơ quan công an, Đại khai khoảng 23 giờ 30 ngày 13.1, chạy xe máy mang theo dụng cụ tìm địa điểm sơ hở để trộm cắp.

Đến khoảng 0 giờ 30 ngày 14.1, phát hiện công ty nói trên không có người trông coi, Đại dùng búa đập vỡ cửa kính, đột nhập lấy CPU máy tính và tài sản, đem về cất giấu tại nơi ở, sau đó bán cho một số cửa hàng điện tử trên địa bàn TP.Đà Nẵng, thu lợi hơn 50 triệu đồng.

Tang vật thu giữ gồm xe máy, 1 máy ảnh Sony, bộ "đồ nghề" dùng gây án và 3,7 triệu đồng.

Công an P.Ngũ Hành Sơn đã tiếp nhận hồ sơ, tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Khám phá thêm chủ đề

trộm cắp Phòng Cảnh sát hình sự Trộm cắp tài sản Đà Nẵng
