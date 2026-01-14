Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đột nhập nhà dân, phá khóa tủ trộm cắp vàng hơn 600 triệu đồng

Huy Đạt
Huy Đạt
14/01/2026 04:00 GMT+7

Lợi dụng thời điểm gia đình vắng người, một phụ nữ đột nhập nhà dân ở xã Bà Nà (TP.Đà Nẵng), dùng búa phá khóa tủ, trộm cắp số lượng lớn vàng, sổ tiết kiệm với tổng giá trị hơn 600 triệu đồng.

Ngày 13.1, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thị Nga Mi (38 tuổi, ở P.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

Đột nhập nhà dân, phá khóa tủ trộm cắp vàng hơn 600 triệu đồng - Ảnh 1.

Công an TP.Đà Nẵng bắt tạm giam Võ Thị Nga Mi để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản"

ẢNH: Đ.X.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 9.1, lợi dụng thời điểm gia đình bà N.T.T. (67 tuổi, ở thôn Sơn Phước, xã Bà Nà) đi vắng, kẻ trộm đã đột nhập bằng cửa hông phía sau. Sau khi vào bên trong, kẻ trộm lục soát nhiều phòng, dùng búa và kéo phá khóa tủ quần áo trong phòng ngủ để chiếm đoạt tài sản.

Tài sản bị lấy cắp chủ yếu là vàng và một sổ tiết kiệm, tổng giá trị thiệt hại hơn 600 triệu đồng.

Tiếp nhận trình báo của bị hại, Phòng CSHS đã phân công 3 tổ công tác gồm nhiều điều tra viên giàu kinh nghiệm, phối hợp Công an xã Bà Nà, Công an xã Hòa Vang, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ cùng các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra, truy xét.

Đột nhập nhà dân, phá khóa tủ trộm cắp vàng hơn 600 triệu đồng - Ảnh 2.

Tang vật công an thu giữ tại nơi ở của bị can Võ Thị Nga Mi

ẢNH: Đ.X

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp rà soát, sàng lọc hàng chục nghi can trên địa bàn và khu vực giáp ranh, đến ngày 13.1, cơ quan công an xác định Võ Thị Nga Mi là nghi phạm và triệu tập làm rõ.

Tại cơ quan công an, Nga Mi đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội; đồng thời khai nhận đã bán 4,5 chỉ vàng tại một tiệm vàng khu vực chợ Túy Loan (xã Hòa Vang) để lấy tiền tiêu xài, số vàng trộm cắp còn lại đem cất giấu tại nơi ở.

Cơ quan công an thu giữ 2 sợi dây chuyền vàng, 12 nhẫn vàng và 1 điện thoại iPhone 14. Hiện Phòng CSHS Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Truy bắt cặp vợ chồng trộm cắp liên tỉnh lẩn trốn trong nhà nghỉ

Truy bắt cặp vợ chồng trộm cắp liên tỉnh lẩn trốn trong nhà nghỉ

Sau khi trộm cắp tài sản tại tỉnh Đắk Lắk, cặp vợ chồng nhanh chóng bỏ trốn ra phía bắc nhưng đã bị Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ khi lẩn trốn tại nhà nghỉ.

Khám phá thêm chủ đề

trộm cắp vàng Đà Nẵng Trộm cắp tài sản
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận