Đột nhập nhà dân, phá khóa tủ trộm cắp vàng hơn 600 triệu đồng

Ngày 13.1, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thị Nga Mi (38 tuổi, ở P.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

Công an TP.Đà Nẵng bắt tạm giam Võ Thị Nga Mi để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản" ẢNH: Đ.X.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 9.1, lợi dụng thời điểm gia đình bà N.T.T. (67 tuổi, ở thôn Sơn Phước, xã Bà Nà) đi vắng, kẻ trộm đã đột nhập bằng cửa hông phía sau. Sau khi vào bên trong, kẻ trộm lục soát nhiều phòng, dùng búa và kéo phá khóa tủ quần áo trong phòng ngủ để chiếm đoạt tài sản.

Tài sản bị lấy cắp chủ yếu là vàng và một sổ tiết kiệm, tổng giá trị thiệt hại hơn 600 triệu đồng.

Tiếp nhận trình báo của bị hại, Phòng CSHS đã phân công 3 tổ công tác gồm nhiều điều tra viên giàu kinh nghiệm, phối hợp Công an xã Bà Nà, Công an xã Hòa Vang, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ cùng các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra, truy xét.

Tang vật công an thu giữ tại nơi ở của bị can Võ Thị Nga Mi

ẢNH: Đ.X

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp rà soát, sàng lọc hàng chục nghi can trên địa bàn và khu vực giáp ranh, đến ngày 13.1, cơ quan công an xác định Võ Thị Nga Mi là nghi phạm và triệu tập làm rõ.

Tại cơ quan công an, Nga Mi đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội; đồng thời khai nhận đã bán 4,5 chỉ vàng tại một tiệm vàng khu vực chợ Túy Loan (xã Hòa Vang) để lấy tiền tiêu xài, số vàng trộm cắp còn lại đem cất giấu tại nơi ở.

Cơ quan công an thu giữ 2 sợi dây chuyền vàng, 12 nhẫn vàng và 1 điện thoại iPhone 14. Hiện Phòng CSHS Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.