Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Truy bắt cặp vợ chồng trộm cắp liên tỉnh lẩn trốn trong nhà nghỉ

Huy Đạt
Huy Đạt
20/12/2025 05:00 GMT+7

Sau khi trộm cắp tài sản tại tỉnh Đắk Lắk, cặp vợ chồng nhanh chóng bỏ trốn ra phía bắc nhưng đã bị Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ khi lẩn trốn tại nhà nghỉ.

Ngày 19.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã phối hợp Công an P.Hương Trà bắt giữ các nghi phạm trộm cắp tài sản xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk, đang lẩn trốn trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Truy bắt cặp vợ chồng trộm cắp liên tỉnh lẩn trốn trong nhà nghỉ- Ảnh 1.

Nguyễn Thiện Đông bị Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ khi đang cùng vợ lẩn trốn tại một nhà nghỉ

ẢNH: Đ.X

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm bị bắt là Nguyễn Thiện Đông (53 tuổi, ngụ xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An). Trước đó, ngày 16.12, Đông trộm cắp điện thoại iPhone 14 Pro Max tại một cửa hàng điện thoại di động ở xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk.

Sau đó, Đông dùng xe máy chở theo vợ là Phan Thị Thu Vân (56 tuổi, cùng trú tỉnh Nghệ An) rời khỏi địa phương, di chuyển theo hướng bắc nhằm tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk.

Nhận được đề nghị phối hợp từ Công an xã Tuy An Nam, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy xét.

Đến khoảng 22 giờ ngày 18.12, lực lượng công an phát hiện Đông và vợ đang lưu trú tại một nhà nghỉ trên địa bàn P.Hương Trà (TP.Đà Nẵng) và tiến hành kiểm tra, bắt giữ.

Truy bắt cặp vợ chồng trộm cắp liên tỉnh lẩn trốn trong nhà nghỉ- Ảnh 2.

Tang vật bị công an thu giữ

ẢNH: Đ.X

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thiện Đông đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp. Lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm chiếc iPhone 14 Pro Max bị trộm, xe máy Sirius cùng một số vật dụng liên quan.

Qua kiểm tra, công an còn phát hiện bà Phan Thị Thu Vân đang cất giữ 60 triệu đồng tiền mặt và 4 lượng vàng 24K trong người. Cơ quan chức năng nhận định ban đầu đây là số tài sản mà vợ chồng Đông và Thu trộm cắp trên đường tẩu thoát khỏi tỉnh Đắk Lắk.

Hiện hồ sơ và tang vật vụ việc đã được Công an TP.Đà Nẵng bàn giao cho Công an xã Tuy An Nam (tỉnh Đắk Lắk) để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.


Tin liên quan

Đà Nẵng: Vạch trần đường dây câu kết trộm cắp 21 tấn sáp hơn 1,4 tỉ đồng

Đà Nẵng: Vạch trần đường dây câu kết trộm cắp 21 tấn sáp hơn 1,4 tỉ đồng

Nhóm nhân viên tại Khu công nghiệp Đà Nẵng câu kết trộm cắp hơn 21 tấn sáp Paraffin, gây thiệt hại hơn 1,4 tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

trộm cắp tỉnh Đắk Lắk Đà Nẵng trộm điện thoại
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận