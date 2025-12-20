Truy bắt cặp vợ chồng trộm cắp liên tỉnh lẩn trốn trong nhà nghỉ

Ngày 19.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã phối hợp Công an P.Hương Trà bắt giữ các nghi phạm trộm cắp tài sản xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk, đang lẩn trốn trên địa bàn TP.Đà Nẵng.



Nguyễn Thiện Đông bị Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ khi đang cùng vợ lẩn trốn tại một nhà nghỉ ẢNH: Đ.X

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm bị bắt là Nguyễn Thiện Đông (53 tuổi, ngụ xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An). Trước đó, ngày 16.12, Đông trộm cắp điện thoại iPhone 14 Pro Max tại một cửa hàng điện thoại di động ở xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk.

Sau đó, Đông dùng xe máy chở theo vợ là Phan Thị Thu Vân (56 tuổi, cùng trú tỉnh Nghệ An) rời khỏi địa phương, di chuyển theo hướng bắc nhằm tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk.

Nhận được đề nghị phối hợp từ Công an xã Tuy An Nam, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy xét.

Đến khoảng 22 giờ ngày 18.12, lực lượng công an phát hiện Đông và vợ đang lưu trú tại một nhà nghỉ trên địa bàn P.Hương Trà (TP.Đà Nẵng) và tiến hành kiểm tra, bắt giữ.

Tang vật bị công an thu giữ ẢNH: Đ.X

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thiện Đông đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp. Lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm chiếc iPhone 14 Pro Max bị trộm, xe máy Sirius cùng một số vật dụng liên quan.

Qua kiểm tra, công an còn phát hiện bà Phan Thị Thu Vân đang cất giữ 60 triệu đồng tiền mặt và 4 lượng vàng 24K trong người. Cơ quan chức năng nhận định ban đầu đây là số tài sản mà vợ chồng Đông và Thu trộm cắp trên đường tẩu thoát khỏi tỉnh Đắk Lắk.

Hiện hồ sơ và tang vật vụ việc đã được Công an TP.Đà Nẵng bàn giao cho Công an xã Tuy An Nam (tỉnh Đắk Lắk) để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.





