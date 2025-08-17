Đà Nẵng: Vạch trần đường dây câu kết trộm cắp 21 tấn sáp hơn 1,4 tỉ đồng

Ngày 17.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 người về hành vi trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, trong vụ án trộm cắp có tổ chức tại Khu công nghiệp (KCN) Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 21.7, Công ty TNHH Sinaran Việt Nam, doanh nghiệp sản xuất nến tại KCN Đà Nẵng phát hiện nhiều kiện sáp Paraffin (nguyên liệu sản xuất) bị tháo niêm phong, mất khoảng 21 tấn trị giá hơn 1,4 tỉ đồng. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, công ty trình báo công an.

Công an TP.Đà Nẵng triệt phá đường dây trộm tại KCN Đà Nẵng ẢNH: Đ.X

Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng phối hợp Công an P.An Hải (TP.Đà Nẵng) phát hiện một đường dây trộm cắp được tổ chức chặt chẽ, với sự tham gia của các nhân viên, bảo vệ và lái xe của công ty.

Nhóm trộm do các nhân viên Mai Quốc Cường, Huỳnh Khánh Duy, Mai Đăng Quốc và Đỗ Quang Sang cầm đầu. Lợi dụng sơ hở trong ca trực, những người này phân chia nhau: người vô hiệu hóa camera giám sát, người mở kho tráo hàng, người điều khiển xe nâng vận chuyển sáp ra ngoài.

Nhóm Cường, Duy, Quốc, Sang đã lôi kéo thêm Mai Duy Hưng (nhân viên nhà kho), Lê Xuân Vinh (nhân viên bảo vệ) và Trần Phan Huy Thông (lái xe) cùng tham gia đường dây trộm.

Đặc biệt, nhóm này móc nối với Nguyễn Phúc Thế Hùng, chủ một cơ sở sản xuất nến, để tiêu thụ sáp trộm với giá 28.000 đồng/kg. Dù Hùng biết rõ đây là hàng trộm cắp, không hợp pháp nhưng vẫn nhận mua.

Từ tháng 11.2024 đến tháng 7.2025, nhóm trộm này đã nhiều lần thực hiện trót lọt hành vi trộm cắp, chiếm đoạt khoảng 18 tấn sáp và thu lợi hơn 500 triệu đồng.

Khám xét nơi liên quan, công an còn thu giữ thêm 2 tấn sáp từ Nguyễn Văn Thông (người mua lại từ Hùng) và 728 kg sáp tại cơ sở sản xuất của Hùng.

Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố, bắt giam 7 bị can: Mai Quốc Cường, Huỳnh Khánh Duy, Mai Đăng Quốc, Đỗ Quang Sang, Mai Duy Hưng, Lê Xuân Vinh, Trần Phan Huy Thông về hành vi trộm cắp tài sản; riêng bị can Nguyễn Phúc Thế Hùng bị khởi tố, bắt giam về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Vụ án đang được Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra.

