Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Tạm giữ người đàn ông vi phạm nồng độ cồn, tông CSGT gãy xương

Minh Hải
Minh Hải
03/01/2026 19:34 GMT+7

Trong lúc làm nhiệm vụ, đại úy Đỗ Quốc Dũng, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Thanh Hóa, bị Trịnh Ngọc Tấn (ngụ xã Triệu Sơn, Thanh Hóa) tông thẳng xe máy vào người, dẫn đến bị gãy xương quay tay trái, chấn thương vùng đầu.

Ngày 3.1, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, khoảng 19 giờ 40 ngày 2.1, tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa làm nhiệm vụ kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên QL47C thuộc địa phận xã Triệu Sơn thì phát hiện Trịnh Ngọc Tấn (42 tuổi, ngụ thôn Tân Dân, xã Triệu Sơn) điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, nên ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Đại úy Công an gãy xương vì vi phạm giao thông của thanh niên say rượu - Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn cùng cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi, động viên đại úy Đỗ Quốc Dũng

ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Tuy nhiên, Tấn không chấp hành hiệu lệnh, tăng ga đâm thẳng vào người đại úy Đỗ Quốc Dũng, khiến đại úy Dũng bị gãy xương quay tay trái và chấn thương vùng đầu, phải nhập viện điều trị.

Tại thời điểm Tấn có hành vi vi phạm, tổ công tác kiểm tra phát hiện Tấn điều khiển xe máy khi trong người không có giấy phép lái xe; kiểm tra nồng độ cồn có kết quả 0.254 mg/lít khí thở. 

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự Tấn để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Chiều 3.1, đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đã đến Bệnh viện Công an tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi, động viên đại úy Đỗ Quốc Dũng đang được điều trị tại đây. Đại tá Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khẩn trương điều tra, làm rõ để xử lý hành vi vi phạm của Tấn.

Tin liên quan

Tử hình kẻ đâm cảnh sát ở TP.HCM tử vong

Tử hình kẻ đâm cảnh sát ở TP.HCM tử vong

Bị cáo Phạm Văn Đoan bị tòa tuyên tử hình về hành vi dùng dao đâm một cán bộ Công an Q.10, TP.HCM tử vong.

Khám phá thêm chủ đề

Công an tỉnh Thanh Hoá đâm cảnh sát Chống người thi hành công vụ Tạm giữ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận