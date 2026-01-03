Tạm giữ người đàn ông vi phạm nồng độ cồn, tông CSGT gãy xương

Ngày 3.1, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, khoảng 19 giờ 40 ngày 2.1, tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa làm nhiệm vụ kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên QL47C thuộc địa phận xã Triệu Sơn thì phát hiện Trịnh Ngọc Tấn (42 tuổi, ngụ thôn Tân Dân, xã Triệu Sơn) điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, nên ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn cùng cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi, động viên đại úy Đỗ Quốc Dũng ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Tuy nhiên, Tấn không chấp hành hiệu lệnh, tăng ga đâm thẳng vào người đại úy Đỗ Quốc Dũng, khiến đại úy Dũng bị gãy xương quay tay trái và chấn thương vùng đầu, phải nhập viện điều trị.

Tại thời điểm Tấn có hành vi vi phạm, tổ công tác kiểm tra phát hiện Tấn điều khiển xe máy khi trong người không có giấy phép lái xe; kiểm tra nồng độ cồn có kết quả 0.254 mg/lít khí thở.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự Tấn để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Chiều 3.1, đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đã đến Bệnh viện Công an tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi, động viên đại úy Đỗ Quốc Dũng đang được điều trị tại đây. Đại tá Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khẩn trương điều tra, làm rõ để xử lý hành vi vi phạm của Tấn.