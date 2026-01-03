CSGT TP.HCM ra quân Tết Dương lịch, xử phạt hơn 2.000 người vi phạm nồng độ cồn

Trưa 3.1, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch 2026, lực lượng CSGT toàn thành phố đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Qua đó, ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Theo đại diện PC08, các đơn vị đã chủ động rà soát, xác định những tuyến đường, địa bàn phức tạp về trật tự, an toàn giao thông để bố trí lực lượng phù hợp, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như sử dụng rượu bia, ma túy khi điều khiển phương tiện.

CSGT tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn cả ngày lẫn đêm để bảo đảm an toàn giao thông ẢNH: DIỆU MI

Bên cạnh đó, CSGT cũng tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa như chở quá số người quy định, quá tải, quá khổ; dừng, đỗ xe, đón trả khách không đúng nơi quy định.

Lực lượng chức năng đồng thời đặt mục tiêu kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe thành đoàn, gây rối trật tự công cộng; xử lý nghiêm xe ba, bốn bánh tự chế, xe lôi, xe kéo tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Công tác xử phạt qua hình ảnh đối với các hành vi dừng, đỗ xe sai quy định cũng được đẩy mạnh.

CSGT TP.HCM kiểm tra nồng độ cồn ban ngày Tết Dương lịch, phát hiện nhiều vi phạm

Vi phạm nồng độ cồn đáng báo động

Ghi nhận lúc 20 giờ ngày 2.1, toàn bộ các đội, trạm thuộc PC08 đã đồng loạt ra quân, phối hợp với công an cấp xã, cảnh sát cơ động, lực lượng thanh niên xung phong… tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đây được xác định là một trong những lỗi vi phạm phổ biến trong các dịp lễ, tết và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông.

CSGT đánh giá số người vi phạm nồng độ cồn vẫn đáng báo động ẢNH: DIỆU MI

Trong quá trình kiểm tra, xử lý, CSGT kết hợp tuyên truyền, giải thích cho người vi phạm về những nguy cơ tai nạn có thể xảy ra khi sử dụng rượu bia; đồng thời vận động người vi phạm cam kết không tái phạm, chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi tham gia giao thông.

Thống kê từ ngày 31.12.2025 đến 2.1.2026, CSGT TP.HCM đã lập biên bản xử lý 6.399 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, có 2.075 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; riêng ngày 2.1, lực lượng chức năng đã xử lý 886 trường hợp.

CSGT đánh giá đây là những con số đáng báo động, cho thấy sự chủ quan của một bộ phận người điều khiển phương tiện, làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật, nâng cao ý thức tự bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng; đồng thời tiếp tục đồng hành, hỗ trợ lực lượng CSGT trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Hiện PC08 vẫn duy trì tiếp nhận các clip, hình ảnh phản ánh vi phạm trật tự, an toàn giao thông từ người dân. Trên cơ sở đó, đơn vị sẽ xác minh và xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

Theo số liệu của Cục CSGT, từ 10 giờ ngày 2.1 - 10 giờ ngày 3.1.2026, CSGT toàn quốc xử lý gần 3.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, gần 2.000 trường hợp vi phạm tốc độ, 11 trường hợp vi phạm về ma túy...



