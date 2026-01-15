Một hạt giống 24.000 đồng: Giàn cà chua bạch tuộc đỏ rực sân thượng ở TP.HCM

Mỗi hạt giống cà chua bạch tuộc F1 chị Nhung mua 24.000 đồng, sau 3 tháng có được một giàn chi chít trái đỏ rực để ăn cũng như để bạn bè, người thân chụp ảnh tết.
Khoảng nửa tháng nay, giàn cà chua bạch tuộc của chị Trần Thị Tuyết Nhung (50 tuổi, phường Bình Trị Đông) "gây bão" trong cộng đồng làm vườn sân thượng ở TP.HCM.
Giàn cà chua hiếm có ở TP.HCM
7 cây cà chua bạch tuộc được chị chăm sóc kỳ công khoảng 3 tháng giờ chín đỏ rực, phủ kín giàn trông rất đẹp mắt. "Tôi ước tính thu hoạch khoảng 50 kg. Trước khi được ăn ngon, giàn cà chua của tôi còn trở thành điểm check-in cho bạn bè, người thân", chị Nhung kể.
Bí quyết là gì?
Để có được giàn cà chua sai quả, bí quyết của chị Nhung nằm ở khâu trộn đất và bổ sung dinh dưỡng. Đất trồng cà chua cần tơi xốp hơn khi trồng các loại cây khác. Ngoài đất thịt, cần bổ sung vỏ trấu, xơ dừa... 50% để tạo độ xốp cho hỗn hợp đất trồng. Giai đoạn đầu cà chua không thích bón nhiều đạm. Đến lúc đậu trái, cây cần nhiều canxi, kali và khi nuôi trái thì cần nhiều chất đạm.
Để có thành quả là những trái cà chua ngọt lịm, chị Nhung bón phân dơi và phân yến cho cây. Ngoài ra trong vườn nhà chị luôn ủ sẵn phân bón từ trứng, chuối, bã đậu, cá...
Bình luận (0)