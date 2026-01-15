Một hạt giống 24.000 đồng: Giàn cà chua bạch tuộc đỏ rực sân thượng ở TP.HCM

Khoảng nửa tháng nay, giàn cà chua bạch tuộc của chị Trần Thị Tuyết Nhung (50 tuổi, phường Bình Trị Đông) "gây bão" trong cộng đồng làm vườn sân thượng ở TP.HCM.

Giàn cà chua hiếm có ở TP.HCM

7 cây cà chua bạch tuộc được chị chăm sóc kỳ công khoảng 3 tháng giờ chín đỏ rực, phủ kín giàn trông rất đẹp mắt. "Tôi ước tính thu hoạch khoảng 50 kg. Trước khi được ăn ngon, giàn cà chua của tôi còn trở thành điểm check-in cho bạn bè, người thân", chị Nhung kể.

Chị Nhung làm vườn trên sân thượng, trồng rau sạch từ năm 2021. Vườn nhà chị rộng khoảng 100 mét vuông, trên sân thượng tầng 4 Ảnh: Phan Diệp

Quanh năm, chị Nhung trồng nhiều loại cây ăn trái như dưa hấu, dưa lưới, bí hạt dẻ, súp lơ và các loại rau Ảnh: Phan Diệp

Tháng 9 năm ngoái, chị xuống giống 7 cây cà chua bạch tuộc vốn chịu được nhiệt độ nắng nóng của miền Nam. Giá một hạt giống F1 là 24.000 đồng Ảnh: Phan Diệp

Sau khoảng 3 tháng, chị Nhung có được giàn cà chua chi chít quả chín đỏ Ảnh: Phan Diệp

Sau năm đầu thất bại, chị mới trồng thành công 2 năm nay Ảnh: Phan Diệp

Bí quyết là gì?

Để có được giàn cà chua sai quả, bí quyết của chị Nhung nằm ở khâu trộn đất và bổ sung dinh dưỡng. Đất trồng cà chua cần tơi xốp hơn khi trồng các loại cây khác. Ngoài đất thịt, cần bổ sung vỏ trấu, xơ dừa... 50% để tạo độ xốp cho hỗn hợp đất trồng. Giai đoạn đầu cà chua không thích bón nhiều đạm. Đến lúc đậu trái, cây cần nhiều canxi, kali và khi nuôi trái thì cần nhiều chất đạm.



Để có thành quả là những trái cà chua ngọt lịm, chị Nhung bón phân dơi và phân yến cho cây. Ngoài ra trong vườn nhà chị luôn ủ sẵn phân bón từ trứng, chuối, bã đậu, cá...

Những ngày này, giàn cà chua đang độ thu hoạch. Chị Nhung chia sẻ: "Trái có thể chín gần cả tháng trên cây không hư nên gia đình cắt ăn và tặng bạn bè dần dần" Ảnh: Phan Diệp

Loại cà chua này cần không gian trồng rộng, thoáng và đủ ánh sáng Ảnh: Phan Diệp

Thời tiết TP.HCM vào cuối năm khá phù hợp để trồng cà chua bạch tuộc, tuy nhiên không phải ai cũng thành công Ảnh: Phan Diệp

Con gái chị Nhung mặc áo dài chụp hình tết sớm với giàn cà chua Ảnh: NVCC

Khu vườn nhỏ trở thành nơi thư giãn cuối ngày của gia đình chị Nhung. Hạt giống, đất, phân bón... chị Nhung tốn tiền triệu để mua nhưng kết quả thu lại "đáng đồng tiền" Ảnh: Phan Diệp

Ngoài cà chua bạch tuộc, chị Nhung còn thành công với giống cà chua canary thơm, ngọt Ảnh: NVCC