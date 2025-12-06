Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Gia đình

Vườn rau sân thượng xanh mướt ở TP.HCM: Bí quyết từ… bã đậu nành và cá

Dương Lan
Dương Lan
06/12/2025 19:00 GMT+7

Vườn rau sân thượng xanh mướt của anh Hùng (TP.HCM) chỉ sau 6 tháng trồng. Bí quyết nằm ở cách trộn đất và ủ phân từ… bã đậu nành, cá giúp cây lớn nhanh.

Anh Phạm Ngọc Hùng (38 tuổi, ở TP.HCM) chia sẻ hình ảnh vườn rau sân thượng với đủ loại rau xanh mướt lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Vườn rau của anh đa dạng các loại như xà lách, cải bẹ xanh, cải thìa, cà tím, các loại rau ăn sống... Dù mới chỉ trồng 6 tháng nay nhưng anh cũng đúc kết được một vài kinh nghiệm để vườn rau luôn xanh tốt, thu hoạch thường xuyên. 

Vườn rau sân thượng xanh mướt ở TP . HCM của anh Hùng với Bí quyết từ bã đậu nành và cá - Ảnh 1.

Theo anh Hùng, việc đầu tiên khi trồng rau trên sân thượng là phải trộn đất thật tốt, đất phải tơi xốp cây mới dễ phát triển. Thứ hai, anh tự làm phân khô và dịch phân tươi để bón cho rau. "Mình cũng phải tìm hiểu về đặc tính các loại rau, mỗi giai đoạn trồng đều có những khó khăn riêng. Tuy nhiên, nếu đất không tốt là mọi người có thể thua ngay từ đầu. Cây con nên tưới nước ít và tưới phân để chúng dễ sống và phát triển", anh Hùng chia sẻ

ẢNH: NVCC

Vườn rau sân thượng xanh mướt ở TP . HCM của anh Hùng với Bí quyết từ bã đậu nành và cá - Ảnh 2.

Phân khô anh Hùng làm từ bã đậu nành ủ với đất. Khi bã đậu nành phân hủy sẽ đen như đất, rất nhiều đạm giúp rau có lá to, thân khỏe. Ngoài ra, anh còn tự chế dịch tưới từ cá hoặc bã đậu nành, sau khi hỗn hợp tan hoàn toàn sẽ lọc lấy nước để tưới cho rau, giúp cây hấp thụ dinh dưỡng nhanh hơn

ẢNH: NVCC

Vườn rau sân thượng xanh mướt ở TP . HCM của anh Hùng với Bí quyết từ bã đậu nành và cá - Ảnh 3.

Vườn rau sân thượng tuy nhỏ nhưng là nguồn cung cấp rau sanh, sạch cho cả gia đình

ẢNH: NVCC

Vườn rau sân thượng xanh mướt ở TP . HCM của anh Hùng với Bí quyết từ bã đậu nành và cá - Ảnh 4.

Anh Hùng chăm sóc và thu hoạch các loại rau trong vườn

ẢNH: NVCC


Tin liên quan

Gia đình doanh nhân 5 năm ăn rau sạch nhờ vườn trên sân thượng

Gia đình doanh nhân 5 năm ăn rau sạch nhờ vườn trên sân thượng

5 năm qua, thực đơn của gia đình doanh nhân Mỹ Hiền (40 tuổi, ở TP.Cần Thơ) ngày nào cũng có rau sạch đủ loại, nhờ vườn trên sân thượng.

Mê trồng rau sạch từ thời ở trọ: Người đàn ông bội thu, tiết kiệm tiền chợ

Biến sân thượng 40m² thành vườn rau sạch: Vợ chồng kỹ sư tiết lộ bí quyết

Khám phá thêm chủ đề

vườn rau trên sân thượng bí quyết trồng vườn rau trên sân thượng chăm sóc rau trồng trên sân thượng Sân thượng Vườn rau
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận