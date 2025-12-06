Vườn rau sân thượng xanh mướt ở TP.HCM: Bí quyết từ… bã đậu nành và cá

Theo anh Hùng, việc đầu tiên khi trồng rau trên sân thượng là phải trộn đất thật tốt, đất phải tơi xốp cây mới dễ phát triển. Thứ hai, anh tự làm phân khô và dịch phân tươi để bón cho rau. "Mình cũng phải tìm hiểu về đặc tính các loại rau, mỗi giai đoạn trồng đều có những khó khăn riêng. Tuy nhiên, nếu đất không tốt là mọi người có thể thua ngay từ đầu. Cây con nên tưới nước ít và tưới phân để chúng dễ sống và phát triển", anh Hùng chia sẻ