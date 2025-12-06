Vườn rau sân thượng xanh mướt ở TP.HCM: Bí quyết từ… bã đậu nành và cá

Vườn rau sân thượng xanh mướt của anh Hùng (TP.HCM) chỉ sau 6 tháng trồng. Bí quyết nằm ở cách trộn đất và ủ phân từ… bã đậu nành, cá giúp cây lớn nhanh.
Anh Phạm Ngọc Hùng (38 tuổi, ở TP.HCM) chia sẻ hình ảnh vườn rau sân thượng với đủ loại rau xanh mướt lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Vườn rau của anh đa dạng các loại như xà lách, cải bẹ xanh, cải thìa, cà tím, các loại rau ăn sống... Dù mới chỉ trồng 6 tháng nay nhưng anh cũng đúc kết được một vài kinh nghiệm để vườn rau luôn xanh tốt, thu hoạch thường xuyên.
