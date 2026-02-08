Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao học bổng cho sinh viên Lào, Campuchia, Việt Nam

Vũ Phượng
Vũ Phượng
08/02/2026 15:44 GMT+7

Tại lễ tất niên Văn phòng 2 Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trao 55 suất học bổng cho sinh viên Việt Nam, Lào, Campuchia đang học tập tại TP.HCM.

Sáng 8.2, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ tất niên - tổng kết công tác Phật sự năm 2025 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2026 tại TP.HCM.

Buổi lễ có sự quang lâm chứng minh của trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; cùng các vị trưởng lão Hội đồng Chứng minh, chư tôn đức Hội đồng Trị sự, đại diện các ban, viện Trung ương Giáo hội và đông đảo phật tử.

Sinh viên Việt Nam, Lào, Campuchia nhận học bổng từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ảnh 1.

Lễ tất niên - tổng kết công tác Phật sự năm 2025 của Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam diễn ra sáng 8.2

ẢNH: ĐĂNG HUY

Tại buổi lễ, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trao 55 suất học bổng cho sinh viên Việt Nam, Lào, Campuchia và chư tăng Phật giáo Nam tông Khmer đang học tập tại Việt Nam.

Các suất học bổng nhằm động viên tinh thần, hỗ trợ sinh viên vượt khó, yên tâm học tập, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa thanh niên và cộng đồng Phật tử các nước trong khu vực.

Sinh viên Việt Nam, Lào, Campuchia nhận học bổng từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ảnh 2.

Sinh việt Việt Nam, Lào, Campuchia nhận học bổng từ Văn phòng 2 Trung ương

ẢNH: ĐĂNG HUY

Đại đức Thích Minh Ân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó chánh Văn phòng 2 Trung ương cho biết, trong năm 2025, Văn phòng 2 Trung ương đã triển khai đồng bộ các mặt Phật sự tại khu vực phía Nam, phát huy vai trò tham mưu, điều phối và tổ chức thực hiện.

Trọng tâm là công tác nhân sự với việc kiện toàn Ban Trị sự các tỉnh, thành sau sáp nhập; thẩm định hơn 1.400 hồ sơ tăng ni và tổ chức hội nghị công bố quyết định nhân sự tại 16 địa phương, tạo nền tảng cho Đại hội Phật giáo nhiệm kỳ mới.

Sinh viên Việt Nam, Lào, Campuchia nhận học bổng từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ảnh 3.

Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã truyền thông cho nhiều sự kiện Phật sự lớn trong năm 2025

ẢNH: ĐĂNG HUY

Bên cạnh đó, công tác điều hành - hành chánh được duy trì kỷ cương, từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số; đồng thời Văn phòng 2 Trung ương giữ vai trò nòng cốt trong điều phối, hậu cần và truyền thông cho nhiều Phật sự lớn như đại lễ Vesak 2025 tại TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Phật sự đạt được trong năm 2025, đồng thời nhấn mạnh vai trò của công tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho Giáo hội và xã hội.

Sinh viên Việt Nam, Lào, Campuchia nhận học bổng từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ảnh 4.

Đại diện Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) tặng hoa chúc mừng

ẢNH; ĐĂNG HUY

Sinh viên Việt Nam, Lào, Campuchia nhận học bổng từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ảnh 5.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn tặng bằng tuyên dương công đức đến các vị có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự

ẢNH: ĐĂNG HUY

Sinh viên Việt Nam, Lào, Campuchia nhận học bổng từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ảnh 6.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn đánh giá cao những kết quả Phật sự đạt được trong năm 2025 của Văn phòng 2 Trung ương

ẢNH: ĐĂNG HUY

Bên cạnh việc trao học bổng, Văn phòng 2 Trung ương cũng công bố các quyết định tuyên dương công đức, ra mắt Câu lạc bộ Thanh niên và Gia đình phật tử Quảng Đức, tiếp nhận sự ủng hộ của các doanh nghiệp, mạnh thường quân cho Quỹ bảo trợ từ thiện Quảng Đức năm 2026.

Theo phương hướng năm 2026, Văn phòng 2 Trung ương tập trung tổ chức thành công Đại hội Phật giáo các tỉnh, thành nhiệm kỳ 2026 - 2031, hướng tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và hiện đại hóa công tác hành chính trong toàn hệ thống.

