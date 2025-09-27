Nụ cười trẻ thơ sáng bừng đêm hội Trung thu ở Báo Thanh Niên

Tối 26.9, Chi hội nhà báo Báo Thanh Niên tại TP.HCM phối hợp Hội Phụ nữ Phòng CSGT Công an TP.HCM tổ chức chương trình "Vui hội trăng rằm" cho 50 em mồ côi vì dịch Covid-19 nhân dịp tết Trung thu.

Tham dự chương trình có đại úy Cao Thị Hồng Ngọc, Phó chủ tịch Hội Phụ nữ, Phòng CSGT Công an TP.HCM. Về phía nhà tài trợ có ông Nguyễn Hoài Phương, Tổng giám đốc Công ty TNHH Golden Trust; bà Biện Thị Cẩm Tú, đại diện Công ty CP sữa quốc tế LOF.

Về phía Báo Thanh Niên có nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập cùng nhà báo Đức Trung, Ủy viên Ban biên tập, Tổng thư ký tòa soạn, Phó chủ tịch Thường trực Liên chi hội nhà báo Báo Thanh Niên.

Chú Cuội dí dỏm và chị Hằng duyên dáng kể cho các bé câu chuyện về Trung thu ẢNH: NHẬT THỊNH

Các em được chú hề làm bong bóng tạo hình ẢNH: NHẬT THỊNH

Trung thu hạnh phúc ở mái nhà Thanh Niên

Trong hội trường rực rỡ lồng đèn ông sao, chú Cuội dí dỏm, chị Hằng duyên dáng cùng các tiết mục xiếc, ảo thuật liên tiếp mang đến bất ngờ khiến các em tròn xoe mắt thích thú. Tiếng nhạc Trung thu vang lên rộn rã hòa quyện với niềm vui hồn nhiên của các em nhỏ đã tạo nên một đêm hội ấm áp, tràn đầy yêu thương.



Các em thiếu nhi hào hứng phần đố vui có thưởng của chú Cuội ẢNH: NHẬT THỊNH

Màn ảo thuật thu hút các em trẻ thơ ẢNH: NHẬT THỊNH

Chương trình hoạt náo ấn tượng khi các em được ăn ngon, được vui chơi, nhảy múa ẢNH: NHẬT THỊNH

Trà sữa Gong Cha tiếp sức các bé vui chơi tết Trung thu tại Báo Thanh Niên ẢNH: NHẬT THỊNH

Những chiếc đèn lồng đỏ rực, bánh trái ngọt ngào được bày biện trên bàn, mùi gà rán, trà sữa thoang thoảng khắp gian phòng khiến không khí thêm gần gũi, vui tươi như một ngày hội thật sự ẢNH: NHẬT THỊNH

Các em được cùng tham gia tương tác trên sân khấu ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên cho biết, 50 cháu có mặt ở đây ngày hôm nay nằm trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời mà 4 năm trước Báo Thanh Niên đã kêu gọi bảo trợ sau đại dịch Covid-19 nhiều đau thương ẢNH: NHẬT THỊNH

Đại úy Cao Thị Hồng Ngọc, Phó chủ tịch Hội Phụ nữ, Phòng CSGT Công an TP.HCM chia sẻ rất xúc động khi thấy các cháu thiếu nhi vui chơi hồn nhiên trong chương trình. Nữ CSGT hy vọng các cháu sẽ luôn giữ vững niềm tin, nuôi dưỡng ước mơ để vươn lên, bởi bên cạnh các cháu luôn có những vòng tay yêu thương đồng hành ẢNH: NHẬT THỊNH

Không gian ấm áp của chương trình "Vui hội trăng rằm" tại tòa soạn Báo Thanh Niên ẢNH: NHẬT THỊNH

Báo Thanh Niên trao thư cảm ơn các đơn vị tài trợ, đồng hành ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong chương trình, mỗi bé nhận được học bổng trị giá 1 triệu đồng cùng bánh trung thu, bánh ngọt, lồng đèn ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhà báo Đức Trung, Ủy viên Ban biên tập, Tổng thư ký tòa soạn, Phó chủ tịch Thường trực Liên chi hội nhà báo Báo Thanh Niên tặng quà cho các bé ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Nguyễn Hoài Phương, Tổng giám đốc Công ty TNHH Golden Trust cho biết, mỗi món quà, mỗi lời động viên mà công ty gửi gắm đều xuất phát từ mong muốn được cùng các em vượt qua khó khăn, nuôi dưỡng ước mơ và niềm tin vào một tương lai tươi sáng ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Trần Ngọc Ẩn, phụ trách Đối ngoại pháp chế, Công ty TNHH Golden Trust - Gong Cha Việt Nam trao quà chúc mừng tết Trung thu đến các bé ẢNH: NHẬT THỊNH

Các bé đến tham dự chương trình "Vui hội trăng rằm" vừa nhận học bổng từ nhà tài trợ ẢNH: NHẬT THỊNH

Chăm lo trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động phối hợp thường xuyên của Báo Thanh Niên và Phòng CSGT Công an TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH