Nụ cười trẻ thơ sáng bừng đêm hội Trung thu ở Báo Thanh Niên

Tại tòa soạn Báo Thanh Niên, 50 trẻ mồ côi đã có một đêm Trung thu sớm thật rộn ràng, tràn ngập niềm vui với đèn lồng, quà tặng và học bổng, để nụ cười hồn nhiên sáng bừng trong không khí ấm áp yêu thương.
Tối 26.9, Chi hội nhà báo Báo Thanh Niêntại TP.HCM phối hợp Hội Phụ nữ Phòng CSGT Công an TP.HCM tổ chức chương trình "Vui hội trăng rằm" cho 50 em mồ côi vì dịch Covid-19 nhân dịp tết Trung thu.
Tham dự chương trình có đại úy Cao Thị Hồng Ngọc, Phó chủ tịch Hội Phụ nữ, Phòng CSGT Công an TP.HCM. Về phía nhà tài trợ có ông Nguyễn Hoài Phương, Tổng giám đốc Công ty TNHH Golden Trust; bà Biện Thị Cẩm Tú, đại diện Công ty CP sữa quốc tế LOF.
Về phía BáoThanh Niên có nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập cùng nhà báo Đức Trung, Ủy viên Ban biên tập, Tổng thư ký tòa soạn, Phó chủ tịch Thường trực Liên chi hội nhà báo Báo Thanh Niên.
Trung thu hạnh phúc ở mái nhà Thanh Niên
Trong hội trường rực rỡ lồng đèn ông sao, chú Cuội dí dỏm, chị Hằng duyên dáng cùng các tiết mục xiếc, ảo thuật liên tiếp mang đến bất ngờ khiến các em tròn xoe mắt thích thú. Tiếng nhạc Trung thu vang lên rộn rã hòa quyện với niềm vui hồn nhiên của các em nhỏ đã tạo nên một đêm hội ấm áp, tràn đầy yêu thương.
