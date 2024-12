Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên được vinh danh

Là đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và là diễn đàn của T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN, Báo Thanh Niên với trách nhiệm cộng đồng, đã khởi xướng, phát động chương trình mang tên Cùng con đi tiếp cuộc đời với cách thức, tiêu chí và ý nghĩa lớn lao, mang tính kêu gọi, vận động bạn đọc trong và ngoài nước, người dân, các tổ chức, nhà hảo tâm, doanh nghiệp, các hội nhóm thanh niên… để giúp đỡ trẻ mồ côi và gia đình do đại dịch Covid-19.

Tính từ ngày 16.9.2021 (ngày phát động) cho đến tháng 11.2024, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đã kêu gọi, vận động được 73,4 tỉ đồng. Đã có hơn 2.000 trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 và do bão số 3 (Yagi) thụ hưởng nguồn kinh phí đóng góp này. Trong đó, chương trình đã hỗ trợ khẩn cấp cho 1.800 trẻ em ở TP.HCM, Bình Dương, Long An… với tổng số tiền 4,3 tỉ đồng; tặng học bổng trị giá 2,1 tỉ đồng. Đồng thời, chương trình cũng đã ký kết bảo trợ dài hạn cho 459 em mồ côi do đại dịch Covid-19 với tổng số tiền 56,8 tỉ đồng.

Trong các tháng 10 và 11.2024, Báo Thanh Niên đã ký kết bảo trợ cho 86 trẻ mồ côi do bão số 3 (Yagi) với tổng số tiền 10,2 tỉ đồng.