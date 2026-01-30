Ảnh flycam: Chiêm ngưỡng ngôi chùa hơn 100 năm tuổi với tượng Kim Thân Phật Tổ khổng lồ

Tọa lạc trên đường 23 Tháng 10 (phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa), ngay cửa ngõ ra vào phố biển Nha Trang, chùa Long Sơn án ngữ vị thế đặc biệt. Dù mặt tiền hướng ra con đường sầm uất bậc nhất phố biển, nhưng chỉ cần bước qua cổng tam quan, mọi ồn ào, náo nhiệt của tiếng còi xe dường như được bỏ lại phía sau, nhường chỗ cho không gian trầm mặc và thanh tịnh của chốn thiền môn.

Ngôi cổ tự tựa lưng vững chãi vào đồi Trại Thủy (xưa còn có tên là núi con Dơi), ngọn đồi mà theo quan niệm phong thủy xưa của người Khánh Hòa có hình dáng như một con dơi đang xòe cánh, lại có người ví như rồng cuộn, hội tụ linh khí của đất trời.

Tượng Kim Thân Phật Tổ (còn gọi là tượng Phật trắng) tại chùa Long Sơn được xây dựng năm 1963, cao 24 m ẢNH: BÁ DUY

Tượng Kim Thân Phật Tổ tại chùa Long Sơn tọa lạc trên đỉnh đồi Trại Thủy (P.Tây Nha Trang) ẢNH: BÁ DUY

Tượng Phật quay mặt về hướng đông, nhìn xuống toàn cảnh trung tâm phố biển Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

Ngôi chùa ban đầu có tên là Đăng Long Tự, do hòa thượng Thích Ngộ Chí khai sơn vào năm 1886 trên đỉnh đồi. Đến năm Canh Tý (1900), một trận bão lớn khiến ngôi chùa bị sập, Tổ khai sơn đã quyết định dời chùa xuống chân đồi, vị trí hiện nay, và đổi tên thành Long Sơn Tự. Trải qua những lần trùng tu lớn vào các năm 1940, 1971 và 1975, chùa mới có được diện mạo uy nghiêm, bề thế như ngày nay nhưng vẫn giữ trọn vẹn nét cổ kính, thâm trầm của kiến trúc Á Đông.

Tượng Phật Tổ nhập Niết Bàn bằng đá hoa cương dài 17 m giữa rừng cây sao, cây bồ đề rợp bóng mát tại chùa Long Sơn ẢNH: BÁ DUY

Du khách tham quan tượng Phật Tổ nhập Niết Bàn ẢNH: BÁ DUY

Phía sau tượng Phật Tổ nhập Niết Bàn là bức phù điêu mô tả 49 đệ tử túc trực niệm Phật ẢNH: BÁ DUY

Quả đại hồng chung cao 2,2 m, nặng 1.500 kg tại chùa Long Sơn ẢNH: BÁ DUY

Du khách phải qua 193 bậc tam cấp để lên đến đỉnh đồi, nơi đặt tượng Kim Thân Phật Tổ ẢNH: BÁ DUY

Hành trình chiêm bái chùa Long Sơn thực sự là một cuộc "hành hương" đầy cảm xúc qua 193 bậc tam cấp để lên đến đỉnh đồi. Tại điểm dừng chân ở bậc thứ 44, du khách sẽ bắt gặp tượng Phật Tổ nhập Niết Bàn bằng đá hoa cương dài 17 m, phía sau là bức phù điêu mô tả 49 đệ tử túc trực. Vẻ an nhiên, tự tại của Đức Phật giữa rừng cây sao, cây bồ đề rợp bóng mát tạo nên cảm giác bình yên lạ thường, xoa dịu những mệt mỏi của du khách trên chặng đường leo núi. Lên vài bậc cấp nữa là tháp chuông với quả đại hồng chung cao 2,2 m, nặng 1.500 kg.

Du khách nước ngoài check-in chụp hình ẢNH: BÁ DUY

Khi chinh phục hết các bậc thang đá, phần thưởng cho du khách chính là khoảng không gian bao la trên đỉnh đồi, nơi ngự trị của tượng Kim Thân Phật Tổ. Bức tượng được xây dựng năm 1963, cao 24 m, từng là tượng Phật ngoài trời lớn nhất Việt Nam trong một thời gian dài.

Điều khiến Long Sơn Tự trở thành "trái tim" của Phật giáo Khánh Hòa không chỉ nằm ở vẻ đẹp kiến trúc, mà còn ở giá trị lịch sử sâu sắc. Đài sen đặt tượng Kim Thân Phật Tổ còn được tạc chân dung hòa thượng Thích Quảng Đức và 6 vị hòa thượng khác đã tự thiêu để phản đối sự đàn áp Phật giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm năm 1963, gợi nhắc về một thời kỳ bi hùng để bảo vệ chánh pháp.

Đài sen đặt tượng Kim Thân Phật Tổ được tạc chân dung hòa thượng Thích Quảng Đức và 6 vị hòa thượng khác đã tự thiêu để phản đối sự đàn áp Phật giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm năm 1963 ẢNH: BÁ DUY

Không gian bên trong đài sen, xung quanh có điêu khắc nhiều tượng Phật. Công trình này được xây dựng sau năm 1975, khi bức tượng Kim Thân Phật tổ hoàn thành ẢNH: BÁ DUY

Dòng sông Cái Nha Trang hiền hòa nhìn từ đồi Trại Thủy ẢNH: BÁ DUY

Đứng từ sân chùa trên đỉnh đồi, chị Hoàng Thị Oanh, một du khách đến từ Long An, không giấu được sự xúc động: "Gió biển lồng lộng thổi, ngước lên là Phật, nhìn xuống là toàn cảnh phố biển Nha Trang xinh đẹp thu nhỏ trong tầm mắt. Cảm giác mọi ưu phiền đều tan biến. Đến Nha Trang mà chưa ghé thăm chùa Long Sơn thì coi như chưa trọn vẹn chuyến đi".

Quả thực, giữa nhịp sống đô thị hóa mạnh mẽ, chùa Long Sơn vẫn sừng sững ở đó, vừa là một "đài quan sát" tuyệt đẹp, vừa là điểm tựa tâm linh vững chãi để người dân và du khách tìm về những phút giây an yên trong tâm hồn.

