Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Ngôi chùa thờ tượng Quan Âm từ biển: Gieo bình an cho cả trăm người mùa mưa bão

Hữu Tú
Hữu Tú
27/01/2026 06:00 GMT+7

Tọa lạc ven biển, chùa Thanh Lương được biết đến đến nhiều với kiến trúc san hô độc đáo và pho tượng Quan Âm trôi dạt từ biển. Mỗi mùa mưa bão, chùa còn trở thành nơi trú ngụ cho cả trăm người dân.

Tọa lạc trên khu đất ven biển xã Tuy An Nam, Đắk Lắk (trước đây thuộc xã An Chấn, huyện Tuy An, Phú Yên), chùa Thanh Lương không chỉ là điểm đến văn hóa, tâm linh quen thuộc mà còn là nơi người dân, du khách thường xuyên ghé tham quan, chiêm bái. Ngôi chùa bắt đầu được nhiều người biết đến từ khi tôn trí và thờ pho tượng Quan Âm trôi dạt từ biển, trở thành dấu ấn đặc biệt gắn với lịch sử hình thành và giá trị tâm linh của chùa.

Ngôi chùa thờ tượng Quan Âm từ biển: Gieo bình an cho cả trăm người mỗi mùa bão - Ảnh 1.

Chùa Thanh Lương là ngôi chùa được ốp san hô, gáo dừa, tọa lạc tại khu đất cách biển chừng 500 m

ẢNH: HỮU TÚ

Trong đợt bão Kalmaegi hồi tháng 11.2025, chùa Thanh Lương là nơi tá túc, lánh nạn cho khoảng 200 người dân tại khu vực khi bão đổ bộ đất liền. Các tòa kiến trúc tại khuôn viên chùa được xây dựng vững chắc, rộng rãi, đảm bảo an toàn cho người dân khi tránh bão.

Ngôi chùa thờ tượng Quan Âm từ biển: Gieo bình an cho cả trăm người mỗi mùa bão - Ảnh 2.

Năm 2012, công trình chính điện chùa Thanh Lương có diện tích xấp xỉ 1.000 mét vuông được khởi công xây dựng, lấy san hô làm chất liệu xây dựng và trang trí

ẢNH: HỮU TÚ

Chia sẻ với PV Thanh Niên, sư thầy Thích Quảng Ngộ, trụ trì chùa Thanh Lương, cho biết các hộ dân sống ven biển vẫn còn cư trú trong những ngôi nhà có kết cấu không vững chắc, không đảm bảo an toàn khi có mưa gió lớn. Trong khi đó, cơ sở vật chất của chùa, đặc biệt là tòa tăng xá, khá kiên cố nên chùa luôn sẵn lòng phối hợp cùng chính quyền địa phương để đón bà con tránh bão.

Ngôi chùa thờ tượng Quan Âm từ biển: Gieo bình an cho cả trăm người mỗi mùa bão - Ảnh 3.

Người dân và du khách chụp hình kỷ niệm tại khuôn viên chùa Thanh Lương

ẢNH: HỮU TÚ

Theo sư thầy Thích Quảng Ngộ, mỗi mùa mưa bão, chùa Thanh Lương luôn trở thành điểm trú ngụ an toàn cho người dân trong khu vực.

"Trong cơn bão số 13 vừa qua, ban trị sự chùa đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức sơ tán người dân đến tránh bão tại tòa tăng xá. Khi trời bắt đầu nổi gió lớn, bà con đã đến chùa trú ngụ”, sư thầy Thích Quảng Ngộ cho biết.

Ngôi chùa thờ tượng Quan Âm từ biển: Gieo bình an cho cả trăm người mỗi mùa bão - Ảnh 4.
Ngôi chùa thờ tượng Quan Âm từ biển: Gieo bình an cho cả trăm người mỗi mùa bão - Ảnh 5.
Ngôi chùa thờ tượng Quan Âm từ biển: Gieo bình an cho cả trăm người mỗi mùa bão - Ảnh 6.
Ngôi chùa thờ tượng Quan Âm từ biển: Gieo bình an cho cả trăm người mỗi mùa bão - Ảnh 7.

Bức tượng Quan Âm cao khoảng 7 m tại hồ Long Thủy trong khuôn viên chùa

ẢNH: HỮU TÚ

Sư thầy Thích Quảng Ngộ cho biết thêm, nhà chùa đã chủ động sắp xếp chỗ ngủ cho người dân tại tòa tăng xá. Bên cạnh đó, các phật tử trong chùa còn chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, nước uống, góp phần đảm bảo sức khỏe và giúp người dân yên tâm trú ngụ trong thời gian bão diễn biến phức tạp.

Ngôi chùa thờ tượng Quan Âm từ biển: Gieo bình an cho cả trăm người mỗi mùa bão - Ảnh 8.

Chùa Thanh Lương thu hút nhiều người dân, du khách đến tham quan, chiêm bái vì vẻ đẹp kiến trúc độc đáo

ẢNH: HỮU TÚ

“Nhà chùa chuẩn bị sẵn nước suối, mì gói và rau xanh. Khoảng 18 - 19 giờ, ai đói bụng đều có thể xuống bếp của chùa để dùng bữa. Trong lúc lo âu vì bão, chỉ cần một bát mì nóng hay ngụm nước sạch cũng đủ giúp bà con ấm lòng hơn”, sư thầy Thích Quảng Ngộ chia sẻ.

Ngôi chùa thờ tượng Quan Âm từ biển: Gieo bình an cho cả trăm người mỗi mùa bão - Ảnh 9.
Ngôi chùa thờ tượng Quan Âm từ biển: Gieo bình an cho cả trăm người mỗi mùa bão - Ảnh 10.

Năm 2004, tượng Quan Âm trôi dạt từ biển vào được người dân phát hiện. Tượng có dáng đứng, cao 2,2 m, nặng 74 kg, bề ngang 0,6 m được tạc từ một loại gỗ quý

ẢNH: HỮU TÚ

Cũng theo lời sư thầy Thích Quảng Ngộ, việc người dân đến tránh trú bão tại chùa đã diễn nhiều năm qua. Năm 2025 vừa qua, chùa được báo chí và truyền thông quan tâm hơn nên câu chuyện người dân tránh bão lan tỏa rộng rãi hơn.

Ngôi chùa thờ tượng Quan Âm từ biển: Gieo bình an cho cả trăm người mỗi mùa bão - Ảnh 11.

Các tòa kiến trúc tại chùa Thanh Lương đều được xây dựng, gia công tỉ mỉ, sắc sảo

ẢNH: HỮU TÚ

Ngôi chùa thờ tượng Quan Âm từ biển: Gieo bình an cho cả trăm người mỗi mùa bão - Ảnh 12.
Ngôi chùa thờ tượng Quan Âm từ biển: Gieo bình an cho cả trăm người mỗi mùa bão - Ảnh 13.

Chùa Thanh Lương có số lượng lớn các bức tượng trong khuôn viên

ẢNH: HỮU TÚ

Chùa Thanh Lương không chỉ là một địa chỉ văn hóa nổi tiếng, là điểm tham quan, chiêm bái thu hút khách thập phương, mà còn là điểm tựa bình yên cho người dân mỗi mùa mưa bão.

Tin liên quan

Ngôi chùa san hô độc đáo, nơi thờ tượng Quan Âm phát hiện ngoài biển

Ngôi chùa san hô độc đáo, nơi thờ tượng Quan Âm phát hiện ngoài biển

Chùa Thanh Lương - ngôi chùa được ốp san hô, gáo dừa luôn thu hút đông phật tử và khách tham quan. Nơi đây thờ tượng Quan Âm do người dân phát biển ngoài biển.

Khám phá thêm chủ đề

chùa Thanh Lương chùa san hô tránh bão tượng Quan Âm Đắk Lắk
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận