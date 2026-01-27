Ngôi chùa thờ tượng Quan Âm từ biển: Gieo bình an cho cả trăm người mùa mưa bão

Tọa lạc trên khu đất ven biển xã Tuy An Nam, Đắk Lắk (trước đây thuộc xã An Chấn, huyện Tuy An, Phú Yên), chùa Thanh Lương không chỉ là điểm đến văn hóa, tâm linh quen thuộc mà còn là nơi người dân, du khách thường xuyên ghé tham quan, chiêm bái. Ngôi chùa bắt đầu được nhiều người biết đến từ khi tôn trí và thờ pho tượng Quan Âm trôi dạt từ biển, trở thành dấu ấn đặc biệt gắn với lịch sử hình thành và giá trị tâm linh của chùa.

Chùa Thanh Lương là ngôi chùa được ốp san hô, gáo dừa, tọa lạc tại khu đất cách biển chừng 500 m ẢNH: HỮU TÚ

Trong đợt bão Kalmaegi hồi tháng 11.2025, chùa Thanh Lương là nơi tá túc, lánh nạn cho khoảng 200 người dân tại khu vực khi bão đổ bộ đất liền. Các tòa kiến trúc tại khuôn viên chùa được xây dựng vững chắc, rộng rãi, đảm bảo an toàn cho người dân khi tránh bão.

Năm 2012, công trình chính điện chùa Thanh Lương có diện tích xấp xỉ 1.000 mét vuông được khởi công xây dựng, lấy san hô làm chất liệu xây dựng và trang trí ẢNH: HỮU TÚ

Chia sẻ với PV Thanh Niên, sư thầy Thích Quảng Ngộ, trụ trì chùa Thanh Lương, cho biết các hộ dân sống ven biển vẫn còn cư trú trong những ngôi nhà có kết cấu không vững chắc, không đảm bảo an toàn khi có mưa gió lớn. Trong khi đó, cơ sở vật chất của chùa, đặc biệt là tòa tăng xá, khá kiên cố nên chùa luôn sẵn lòng phối hợp cùng chính quyền địa phương để đón bà con tránh bão.

Người dân và du khách chụp hình kỷ niệm tại khuôn viên chùa Thanh Lương ẢNH: HỮU TÚ

Theo sư thầy Thích Quảng Ngộ, mỗi mùa mưa bão, chùa Thanh Lương luôn trở thành điểm trú ngụ an toàn cho người dân trong khu vực.

"Trong cơn bão số 13 vừa qua, ban trị sự chùa đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức sơ tán người dân đến tránh bão tại tòa tăng xá. Khi trời bắt đầu nổi gió lớn, bà con đã đến chùa trú ngụ”, sư thầy Thích Quảng Ngộ cho biết.

Bức tượng Quan Âm cao khoảng 7 m tại hồ Long Thủy trong khuôn viên chùa ẢNH: HỮU TÚ

Sư thầy Thích Quảng Ngộ cho biết thêm, nhà chùa đã chủ động sắp xếp chỗ ngủ cho người dân tại tòa tăng xá. Bên cạnh đó, các phật tử trong chùa còn chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, nước uống, góp phần đảm bảo sức khỏe và giúp người dân yên tâm trú ngụ trong thời gian bão diễn biến phức tạp.

Chùa Thanh Lương thu hút nhiều người dân, du khách đến tham quan, chiêm bái vì vẻ đẹp kiến trúc độc đáo ẢNH: HỮU TÚ

“Nhà chùa chuẩn bị sẵn nước suối, mì gói và rau xanh. Khoảng 18 - 19 giờ, ai đói bụng đều có thể xuống bếp của chùa để dùng bữa. Trong lúc lo âu vì bão, chỉ cần một bát mì nóng hay ngụm nước sạch cũng đủ giúp bà con ấm lòng hơn”, sư thầy Thích Quảng Ngộ chia sẻ.

Năm 2004, tượng Quan Âm trôi dạt từ biển vào được người dân phát hiện. Tượng có dáng đứng, cao 2,2 m, nặng 74 kg, bề ngang 0,6 m được tạc từ một loại gỗ quý ẢNH: HỮU TÚ

Cũng theo lời sư thầy Thích Quảng Ngộ, việc người dân đến tránh trú bão tại chùa đã diễn nhiều năm qua. Năm 2025 vừa qua, chùa được báo chí và truyền thông quan tâm hơn nên câu chuyện người dân tránh bão lan tỏa rộng rãi hơn.

Các tòa kiến trúc tại chùa Thanh Lương đều được xây dựng, gia công tỉ mỉ, sắc sảo ẢNH: HỮU TÚ

Chùa Thanh Lương có số lượng lớn các bức tượng trong khuôn viên ẢNH: HỮU TÚ

Chùa Thanh Lương không chỉ là một địa chỉ văn hóa nổi tiếng, là điểm tham quan, chiêm bái thu hút khách thập phương, mà còn là điểm tựa bình yên cho người dân mỗi mùa mưa bão.