Thái Lan dựng tượng Phật tại nơi dỡ tượng thần Vishnu ở biên giới, Campuchia lên tiếng

Ảnh chụp từ đoạn clip ghi lại vụ dỡ bỏ tượng thần Vishnu ở biên giới hai nước hồi tháng 12.2025 ảnh: reuters

Campuchia và Thái Lan đã lên tiếng chỉ trích lẫn nhau về vụ đặt tượng tại khu vực biên giới đang tranh chấp giữa hai nước, sau khi hai bên vào tháng 12 năm ngoái đạt được lệnh ngừng bắn song phương chấm dứt 3 tuần giao tranh.

Vào tháng 12.2025, lực lượng Thái Lan đã cho tháo dỡ tượng thần Vishnu của đạo Hindu tại vùng biên giới được người Thái gọi là An Ma, còn người Campuchia gọi là An Ses.

Giới chức Campuchia lên án hành động trên, trong khi phía Thái Lan cho rằng đây là điều cần thiết để kiểm soát khu vực và không hề có ý định xúc phạm tín ngưỡng.

Theo AFP, Campuchia hôm 21.1 cho biết lực lượng vũ trang Thái Lan đã cho dựng một tượng Phật tại nơi đã dỡ tượng Hindu. Campuchia gọi đây là động thái không phù hợp với các biện pháp nhằm giảm leo thang theo thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước.

Đến ngày 24.1, quân đội Thái Lan xác nhận việc dựng tượng, trong khi cáo buộc láng giềng "xuyên tạc" vụ việc.

Cả Campuchia và Thái Lan đều là những quốc gia có đa số dân theo đạo Phật.



Kể từ khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, Campuchia tố Thái Lan kiểm soát một số khu vực thuộc các tỉnh biên giới, và yêu cầu lực lượng láng giềng rút khỏi những vùng lãnh thổ mà cả hai bên đều tuyên bố chủ quyền.

