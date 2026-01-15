Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Campuchia nói lực lượng Thái Lan vẫn chưa rút quân, Bangkok phản ứng

Thụy Miên
Thụy Miên
15/01/2026 09:15 GMT+7

Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn hôm 14.1 cho biết quân đội Thái Lan vẫn tiếp tục đóng giữ tại các khu vực dân sự của Campuchia, thiết lập hàng rào kẽm gai và đặt container chắn lối đi tại một số nơi bất chấp thỏa thuận.

Campuchia khẳng định Thái Lan chưa rút quân tại biên giới tranh chấp - Ảnh 1.

Các binh sĩ Thái Lan đi tuần gần biên giới tranh chấp với Campuchia hôm 27.8.2025

ảnh: reuters

Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn cho hay hiện có đến 4.000 gia đình nước này vẫn chưa thể quay về nhà của họ dọc theo khu vực biên giới đang tranh chấp vì lực lượng Thái Lan chưa rút về nước.

"Quân đội Thái Lan tiếp tục đóng quân tại những khu vực nằm sâu trong lãnh thổ Campuchia", ông Prak trả lời phỏng vấn Reuters tại Phnom Penh, và liệt kê ít nhất 4 địa điểm biên giới xảy ra tình trạng này.

"Tình hình vẫn yên ổn, nhưng nguy cơ vẫn còn đó. Vì thế chúng tôi hy vọng Thái Lan sẽ tiếp tục cam kết thực thi đầy đủ lệnh ngừng bắn", Ngoại trưởng Campuchia nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi của Reuters, giới chức quân đội và chính phủ Thái Lan dẫn lại tuyên bố ngày 12.1 của Bộ Ngoại giao Thái Lan với nội dung bác bỏ các cáo buộc từ Campuchia là "vô căn cứ".

"Việc duy trì các vị trí triển khai quân hiện tại sau lệnh ngừng bắn là hành động tuân thủ những biện pháp hạ nhiệt căng thẳng đã được thống nhất", Bộ Ngoại giao Thái Lan nêu rõ. "Điều này không thể bị diễn giải là hành vi chiếm đóng lãnh thổ", theo tuyên bố của bộ.

Campuchia cáo buộc Thái Lan ‘sáp nhập’ làng biên giới, Thái Lan bác bỏ

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Prak cũng đề cập việc Campuchia trong những tuần qua đề nghị Thái Lan họp Ủy ban Biên giới chung, nhưng Bangkok vẫn chưa xác nhận sự tham gia.

"Chúng tôi ưu tiên giải quyết tình trạng làng mạc bị chiếm giữ, bởi vì đây là vấn đề cần phải giải quyết để người dân có thể quay về nhà", theo ngoại trưởng.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết đang hoàn tất các quy trình nội bộ cho đối thoại với Campuchia, dự kiến diễn ra sau khi chính phủ mới được thành lập tại Bangkok sau cuộc bầu cử ngày 8.2.

Khám phá thêm chủ đề

