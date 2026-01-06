Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Xảy ra nổ súng tại biên giới Thái Lan, Campuchia nói không cố ý

Thụy Miên
Thụy Miên
06/01/2026 12:25 GMT+7

Quân đội Thái Lan cho hay phía Campuchia khẳng định vụ nổ súng xuyên biên giới mới đây là sự cố ngoài ý muốn, sau khi Bangkok cáo buộc lực lượng nước láng giềng vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Xảy ra nổ súng tại biên giới phần Thái Lan, Campuchia nói không cố ý - Ảnh 1.

Trực thăng chở các binh sĩ Campuchia được phía Thái Lan trao trả theo thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước

ảnh: AKP

Hôm nay (6.1), quân đội Thái Lan lên tiếng cáo buộc lực lượng Campuchia đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được cách đây 10 ngày, với hành động bắn đạn cối về hướng một tỉnh biên giới khiến một binh sĩ Thái Lan bị thương, theo AFP.

"Sau đó, phía Campuchia đã liên lạc với đơn vị quân đội Thái Lan đóng tại khu vực, khẳng định rằng không cố ý nổ súng sang lãnh thổ Thái Lan và nói vụ việc xảy ra do sai sót trong thao tác xử lý của binh sĩ Campuchia", quân đội Thái Lan cập nhật thông tin sau đó.

Campuchia chưa chính thức bình luận về thông tin này.

Quân đội Thái Lan cho biết một binh sĩ đã bị thương do mảnh đạn bắn và đã được sơ tán để điều trị y tế.

Hôm 27.12.2025, Campuchia và Thái Lan đạt được thỏa thuận ngừng bắn, theo đó chấm dứt 3 tuần giao tranh liên tiếp.

Theo thỏa thuận, Campuchia và Thái Lan cam kết chấm dứt nổ súng, ngừng điều động binh lực và hợp tác rà phá bom mìn dọc biên giới.

Thái Lan cũng đồng ý trao trả 18 binh sĩ Campuchia bị giam giữ từ tháng 7.2025, sau các cuộc đụng độ khiến hàng chục người thiệt mạng.

Đến ngày 31.12.2025, Thái Lan đã thả các binh sĩ Campuchia theo thỏa thuận. Bộ Ngoại giao Thái Lan gọi đây là động thái "minh chứng cho thiện chí và nỗ lực xây dựng lòng tin".

Hồi tuần trước, Campuchia cũng bày tỏ hy vọng động thái trên sẽ "đóng góp đáng kể vào nỗ lực củng cố lòng tin song phương".

