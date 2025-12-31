Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Thái Lan thả 18 binh sĩ Campuchia

Vi Trân
Vi Trân
31/12/2025 11:15 GMT+7

Thái Lan đã thả toàn bộ 18 binh sĩ Campuchia bị bắt từ đợt giao tranh căng thẳng giữa hai nước hồi tháng 7.

Ngày 31.12, Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra xác nhận Thái Lan đã thả 18 binh sĩ Campuchia sau 155 ngày giam giữ. "Tôi có thể xác nhận điều đó", ông Neth Peaktra nói với AFP.

Thái Lan thả 18 binh sĩ Campuchia sau 155 ngày giam giữ - Ảnh 1.

Các binh sĩ Campuchia bị giữ tại Thái Lan

ẢNH: LỤC QUÂN HOÀNG GIA THÁI LAN

Sau đợt giao tranh hồi tháng 7, hai thủ tướng Thái Lan và Campuchia ký thỏa thuận ngừng bắn tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào ngày 28.7. Theo tờ Khmer Times, phía Thái Lan đã vi phạm thỏa thuận khi bắt giữ 20 binh sĩ Campuchia vào ngày 29.7 tại chiến hào ở Preah Vihear.

Vài ngày sau đó, 2 binh sĩ được thả do tình trạng sức khỏe và tâm lý suy yếu. 18 người còn lại đáng lẽ được thả trong ngày 30.12, hạn chót theo thỏa thuận ngừng bắn mới nhất giữa hai bên. Tuy nhiên, Thái Lan bị tố cáo trì hoãn thả người. Bangkok nêu lý do là vì có máy bay không người lái (UAV) xâm phạm không phận.

Thái Lan thả 18 binh sĩ Campuchia sau 155 ngày giam giữ - Ảnh 2.

Các binh sĩ Campuchia được thả về nước ngày 31.12

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH KHMER TIMES

Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng đã xác nhận trao trả 18 binh sĩ Campuchia, nói rằng đây là hành động thể hiện thiện chí và xây dựng lòng tin.

Theo Khmer Times, 18 binh sĩ được thả vào lúc 10 giờ ngày 31.12 tại cửa khẩu Prum-Ban Pak Kard giữa tỉnh Pailin (Campuchia) và tỉnh Chanthaburi (Thái Lan), cửa khẩu duy nhất còn hoạt động từ khi giao tranh nổ ra.

Hôm 27.12, Thái Lan và Campuchia ký thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 72 giờ, có hiệu lực từ 12 giờ trưa cùng ngày.

Thủ tướng Thái Lan cam kết xây tường biên giới với Campuchia

Trong một diễn biến liên quan, Hải quân Hoàng gia Thái Lan ngày 31.12 thông báo đã bắt giữ một tàu dầu của nước này với thủy thủ đoàn người Myanmar và Campuchia tại vịnh Thái Lan, theo tờ Bangkok Post. Con tàu bị nghi chở hàng tiếp tế chiến lược trái phép sang Campuchia.

Tàu chở dầu này bị cáo buộc vi phạm luật hàng hải và đã được đưa về một quân cảng của Thái Lan. Trên tàu có 5 lao động không giấy tờ, gồm một người Myanmar và 4 người Campuchia. Các nước liên quan chưa bình luận về thông tin.

Tin liên quan

Thái Lan nêu điều kiện thả 18 binh sĩ Campuchia bị bắt trong đụng độ đẫm máu

Thái Lan nêu điều kiện thả 18 binh sĩ Campuchia bị bắt trong đụng độ đẫm máu

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit ngày 7.11 tuyên bố Thái Lan sẽ không trao trả 18 binh sĩ Campuchia bị bắt trong các cuộc đụng độ biên giới đẫm máu cho đến khi Phnom Penh đáp ứng các điều kiện đã được nhất trí.

Campuchia tố Thái Lan bắt cóc 20 binh sĩ

Thái Lan - Campuchia ký thỏa thuận ngừng bắn

